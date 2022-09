Administración Trump creó desorden que castiga a niños inmigrantes que todavía arrastra el Gobierno de Biden

La atención de niños inmigrantes bajo custodia del Gobierno federal se complicó desde el Gobierno del presidente Donald Trump, pero la actual administración todavía arrastra las fallas sobre reportes de comportamiento de los niños, afectando el desarrollo de los menores y su correcta protección.

Así lo revela el reporte “Protecting Immigrant Children in Government Custody: New Report Calls for an Overhaul of Incident Reporting System” que en español sería “Protección de los niños inmigrantes bajo custodia del gobierno: Nuevo informe pide una revisión del sistema sobre informes de incidentes”, realizado por el Young Center for Immigrant Children’s Rights y el National Immigrant Justice Center (NIJC).

El reporte se enfoca en los “Informes de Incidentes Significativos” (SIR, por sus siglas en inglés), los cuales permitirían tomar acciones para mejorar la vida de los niños, pero eso afecta negativamente el bienestar de los niños no acompañados y separados bajo custodia federal.

“Los SIR conducen a transferencias de niños a entornos más restrictivos, prolongan su estadía bajo la custodia federal y retrasan la reunificación familiar o la aceptación en hogares de crianza financiados por el Gobierno federal”, indica el informe, que pide una reorganización urgente.

El informe se realizó con base en encuestas a docenas de proveedores de servicios que trabajan directamente con niños no acompañados y separados bajo la custodia de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), la cual depende de la Secretaría de Salud y Servicios Humanos (HHS), a cargo del secretario Xavier Becerra.

Se indica que en el año fiscal 2019 –con la Administración Trump– los proveedores financiados con fondos federales presentaron más de 100,000 SIR sobre niños bajo custodia.

“Las respuestas a la encuesta ilustran cómo estos SIR […] se han convertido en la fuerza impulsora de su estructura disciplinaria en lugar de una herramienta para garantizar que los niños reciban la atención que necesitan”, se alerta. “El informe recomienda una revisión general del sistema SIR, lejos de las respuestas punitivas al comportamiento de los niños a una que garantice que los niños reciban atención individualizada e informada sobre el trauma”.

Castigo en lugar de ayuda

Es decir, los niños son castigados, en lugar de ser atendidos sobre la situación traumática que enfrentan al estar lejos de sus familias.

“Los organismos encargados del cuidado y custodia de los niños deben priorizar esos objetivos. Sin embargo, el sistema de notificación de incidentes del Gobierno federal para niños no acompañados y separados está muy por debajo de ese mandato”, acusó Jane Liu, abogada de Litigación Sénior en el Young Center for Immigrant Children’s Rights, una de las co-autoras del reporte.

Agrega que los SIR controla “las palabras y acciones de los niños”, incluso sobre infracciones triviales, consideradas acciones naturales ante los traumas, el dolor y la frustración que enfrentan.

“Algunos niños, en particular aquellos que soportan los periodos más largos bajo la custodia del gobierno, quedan atrapados en un círculo vicioso, donde pueden experimentar problemas de comportamiento, debido a la fatiga por estar en detención”, expuso.

Lo preocupante es que los reportes SIR se utilizan para ampliar su estadía en los albergues ORR, en lugar de encontrar soluciones.

Urgen a transformar los SIR

Otro problema es que los SIR justifican las transferencias de los niños y adolescentes a entornos más restrictivos o retrasan la reunificación con la familia, lo que termina complicando sus casos legales y su situación emocional.

“Los SIR en su forma actual representan un riesgo significativo para la salud y el bienestar de los niños”, señala la experta. “[Eso] corregirá los problemas sistémicos inherentes al sistema de notificación de incidentes de la ORR a uno que evalúe y responda a las necesidades de cada niño”.

Azadeh Erfani, analista sénior de Políticas de NIJC destacó el “círculo vicioso” que generan los SIR como se encuentra actualmente.

“Sin los recursos, la familia y el apoyo de la comunidad que necesitan para tranquilizarse y procesar las dificultades que han soportado, los niños no acompañados bajo la custodia de la ORR seguirán expresando y afrontando sus emociones de la manera que saben”, expuso. “La ORR traduce su comportamiento en informes de incidentes que provocan daños en cascada, en lugar de estimular la prevención y reducción de crisis centradas en el trauma”.

Este diario ha solicitado entrevistas con el secretario Becerra para hablar de esta problemática, pero no ha obtenido respuesta positiva.

Los reportes estadísticos de ORR indican que hay más 9,000 niños bajo su custodia, pero eso no incluye el incremento de niños migrantes que arribaron después de ese mes y podrían haber sido enviados a dicha oficina.

Aunado a ello, el reporte de la oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) indica que a agosto del año fiscal 2022 los agentes migratorios tuvieron 140,186 encuentros con niños no acompañados en la frontera.