Alec Baldwin podría terminar siendo acusado por la muerte de Halyna Hutchins en el set de ‘Rust’

Tras la llegada de su octavo hijo, el actor y productor Alec Baldwin podría enfrentar un juicio contra la fiscalía de Nuevo México, Estados Unidos, en donde se le acusaría de negligencia con el uso de armas en un set de grabación de una película y por haberle quitado la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, de la cinta Rust, la cual se grababa en dicho estado.

A casi un año de que ocurriera el incidente que dejó un saldo de una persona muerta y un herido, el estado de Nuevo México aprobó una partida presupuestaria de 317 mil dólares, solicitada por los fiscales para reparar una acusación contra personas de la producción de Rust, debido a dicho accidente.

Si bien, hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de las otras personas que serán acusadas como responsables del incidente, ni los cargos por los que se les señalará, algunos especialistas en materia legal especularon que los involucrados podrían ser los productores, así como la armera o aquellas personas que estuvieron en contacto con el arma, antes de que Alec Baldwin la usara.

La fiscal del condado de Santa Fe, Mary Carmack-Altwies solicitó 635 mil dólares para llevar a cabo el juicio y explicó que la exorbitante cantidad se debería a la posibilidad de tener que hacer cuatro juicios separados, así como designar a una fiscal especial que supervise el desarrollo del proceso legal.

Si bien, el actor y productor de Rust, Alec Baldwin sostiene que él no apretó el gatillo que disparó la bala que le quitó la vida a la directora de fotografía Halyna Hutchins, una investigación realizada recientemente por el FBI contradice las declaraciones del actor, pues aseguran que el arma que también hirió al director Joel Souza, fue descargada por Baldwin.

Cabe destacar que la fiscal Carmack-Altwies dijo la semana pasada que aún no contaban con el informe final de la investigación del sherif del condado de Santa Fe, y que en agosto pasado habrían obtenido el registro de las llamada que hizo Alec después del incidente, así como un reporte de la oficina del encargado de la morgue.

En caso de que se inicie un juicio en contra del actor Alec Baldwin y salga culpable por quitarle la vida imprudencialmente a una persona, el famoso podría obtener una condena máxima de 18 años en prisión; situación a la que respondió el abogado del actor Baldwin.

“La Fiscalía del distrito dejó claro que no ha recibido el informe del sheriff ni ha tomado decisión sobre si y contra quién se presentarán cargos. Durante mis comunicaciones con la oficina del fiscal hace solo unas semanas, después de que se presentara la solicitud de financiación del 30 de agosto, me dijeron que sería prematuro discutir el caso porque aún no habían revisado el archivo ni deliberado sobre la decisión de acusación”, explicó Luke Nikas, el abogado de Alec Baldwin este lunes en un comunicado.