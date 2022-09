‘Despierta América’ le devolvió a Charytín su emblemático show: ‘Escándalo Tv’

Charytín Goyco estuvo este lunes de invitada en ‘Despierta América’ para presentar su primer libro autobiográfico, ‘El Tiempo Pasa… ¡Pero Yo No!’… Lo que nunca imaginó ‘la Rubia de América’, es que el show matutino de Univision, le tendría una mañana llena de sorpresas, y hasta le devolvió el famoso programa que marcó toda una era del entretenimiento, ‘Escándalo TV’.

Chary llegó a ‘La Casita Más Feliz de la Televisión Hispana’ rodeada del amor de Karla Martínez, Jessi Rodríguez, Alan Tacher, Raúl González, el chef Yisus Díaz y Carlos Calderón, quienes la recibieron con abrazos, besos y grandes recuerdos.

Entre las muchas sorpresas que ‘Despierta América’ le tenía, en esta especie de homenaje a su vida y su carrera, le trajeron de manera física, virtual y en video a sus compañeros de ‘Escándalo TV’ el show de farándula y entretenimiento que marcó una era en los 10 años que duró en la ex Telefutura, actual UniMás.

El primero en sumarse fue Felipe Viel, quien apareció mientras Raúl González la entrevistaba… La

“Esa época fue de la más poderosa en mi vida entera, la popularidad que nos dio ese show era tan grande que en ese entonces yo no podía salir a la calle, la gente fue una cosa fuera de serie porque llegó al corazón”, recordó Chary.

Mientras Felipe Vile le hizo una gran confesión a su compañera de aquella época: “Trabajar con Chary es como ir a Harvard en las comunicaciones, es una universidad. ‘El Escándalo’ fue una universidad del la vida, y no hablo solo del programa, que eran cosas buenas, las limitaciones que teníamos a nivel de producción, al principio no teníamos ni satélite, los artistas llamaban por teléfono… Yo trato de explicarle a mis hijos que en ese tiempo no había ni Facebook. A mi Chary me enseñó no solo una pasión por el trabajo, sino una pasión por la vida“, dijo el presentador chileno.

Ahí no terminó porque de manera virtual se sumó Lilia Luciano, quien hace muchos años abandonó el mundo del entretenimiento para dedicarse a las noticias y en inglés.

“Yo vivo todos tus logros y tus noticias a través de tu Instagram y el de Sharinna, no pude acompañarlos en persona porque estoy por salir en vivo en noticias… Yo te debo tanto, porque yo tuve la universidad de la vida y del fogueo más intenso al lado tuyo, al sol de hoy no he encontrado a nadie que trabajo tanto y que le dedique tanto a la carrera, a cada detalle como tú Chary, y yo trato de recordar cuando estoy en el campo y no duermo durante 4 días”, le dijo Lilia.

Pero no quedó todo ahí, desde Los Angeles, se sumó Tanya Charry, quien era reportera del show. “Fue una época maravillosa, nunca he conocido una mujer tan disciplinada como Charytín Goyco, ella me decía, ‘tú puedes tener mucho talento, pero sin disciplina no llegas a ninguna parte’… Uno de los grandes consejos que me decía, ‘puedes estar triste, pero quien te esté viendo no tiene la culpa, tú tienes que tener una gran sonrisa‘”, le dijo la futura madre.

Otra de las presentadores de ‘Escándalo Tv’, Marissa del Portillo también dijo presente, pero a través de un video que grabó y envió: “No quería perder la oportunidad de felicitar a mi Chary por su libro… Me encanta el título, fue el perfecto, todo el mundo siempre nos preguntamos: ‘¿qué hace Chary?’… Quiero expresarte el honor tan grande que ha sido para mí el poder trabajar contigo 10 años, te agradezco muchísimo todo lo que me enseñaste, de amar a Dios de la forma que tú lo haces, de amar a mi esposo de la forma que tú amas al tuyo… Te mando todo mi cariño y espero que pronto nos podamos reunir todos”.

Quien también mandó un video fue Gabriela Teissier, la periodista que fue parte de la primera etapa del show, pero renunció para mudarse a Los Angeles, donde actualmente está en el noticiero matutino local.

“Les mando un abrazo súper grande en este nuevo aniversario de ‘Escándalo’, Felipe, Marissa, Chary, no saben con cuánto cariño lo recuerdo, me encanta que estés lanzando este libro“.

Y así, a 11 años de un final abrupto e inesperado, de esos que son por decisión de ejecutivos y nunca del público que los mira, la productora ejecutiva de aquel emblemático show, Luz María Doria, y por cosas del destino la actual vicepresidenta productora de ‘Despierta América’, le devolvió a su Chary aquello que, contra su voluntad, le tuvo que comunicar que terminaba, historia de ‘La Rubia de América’ relata en su libro en el capítulo que tituló, ‘Desempleada’.

Como te contamos al comienzo de este artículo, las sorpresas no terminaron ahí en un ‘Despierta América’ casi dedicado a Charytín, además de participar de ‘El Reboltillo’; luego en el segmento del doctor Juan Rivera, llegó uno de los espacios más queridos y solo dedicado a las grandes visitas ‘¿Te Acuerdas De?’….

Allí aparecieron sus hijos, de manera virtual Shalim y Alexander, y con ramo en mano y sin esperársela, llegó Sharinna, la que no solo es su mano derecha, su hija consejera, sino que asegura que se convirtió en su ‘madre’.

