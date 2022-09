La proposición 27: sienta un precedente peligroso que resultará en un aumento de las adicciones

La propuesta 27 permitiría que las tribus y las compañías de juegos con licencia ofrecieran apuestas deportivas móviles y en línea para adultos mayores de 21 años fuera de los territorios de los nativos americanos. Sin embargo, la mayoría de las tribus en California se oponen a esta medida, ya que argumentan que aumentará las adicciones, y no hay manera de controlar que los jóvenes menores de edad participantes.

Kathy Fairbanks, portavoz de la campaña No a la proposición 27, dijo que esta medida fue escrita y financiada por las corporaciones que están tratando de llevar a cabo la ampliación más grande de apuestas deportivas en línea.

“La proposición 27 busca convertir cada teléfono celular, tableta, consola de juegos y computadora en un casino y un medio de juegos al azar, lo cual sienta un precedente peligroso que inevitablemente resultará en un aumento de las adicciones, lo que hemos visto en otras partes del país donde se han autorizado”.

Pero además señaló que va a conducir a que más menores de edad se involucren en las apuestas.

Según un estudio de principios de este año que se publicó en julio, del 4 al 6% de los estudiantes de secundaria son adictos a los juegos de azar.

“Y es un número bajo porque los juegos de azar en línea realmente no han estado en vigor durante años, pero ya están demostrando que causan un efecto dominó en toda nuestra nación”, dijo Fairbanks.

Añadió que en otros estados donde se han adoptado las apuestas deportivas, las llamadas a las líneas directas de apuestas han aumentado: en Nueva Jersey en 500%; en Michigan, 300%; y en Pensilvania es de casi 300%.

“La adicción al juego es problemática y es especialmente preocupante para los padres que ya saben cuán adictivos son los niños con sus teléfonos”.

La propuesta crea una nueva división dentro del Departamento de Justicia del estado para regular las apuestas deportivas en línea. Esa división también podría decidir si aprueba nuevas formas de juego, como apuestas en programas de premios y videojuegos. También otorga al Departamento de Justicia facultades adicionales para abordar las apuestas deportivas ilegales.

Las tribus y las compañías de juegos pagarían tarifas e impuestos al estado que podrían ascender a varios cientos de millones de dólares al año, estiman los analistas estatales. La cantidad real es incierta, en parte porque los operadores de juegos pueden deducir ciertos gastos para reducir su factura de impuestos.

El dinero que prometen generar, no se va a dar, aseguró Fairbanks.

“Esta es una de las razones por las que más de 55 tribus en todo el estado de California se oponen a la proposición 27. Hay un total de 110 tribus en el estado, solo tres tribus están a favor de la proposición 27”.

Precisó que la gran mayoría de las tribus se oponen, porque socava el progreso tribal que se ha logrado en los últimos 25 años. “Por eso la comunidad tribal ha presentado la propuesta 26, que solo permite apuestas deportivas en persona”.

¿Cuál es la diferencia de los juegos al azar en línea con los casinos?

“Nosotros tenemos casinos físicos de las tribus desde 1980, cuando eran primero juegos de lotería para ayudarlos a salir de la pobreza, y en 2000, los electores votaron abrumadoramente para apoyar las apuestas en las comunidades tribales, lo que dio como resultado los casinos”, dijo

Jacob Mejia, portavoz de Pechanga Band of Luiseño Indians.

Agregó que como parte de eso, han ganado mucha experiencia tanto en términos de regulación del juego dentro de los límites de los casinos tribales, prevención para que los menores participen, creación de destinos reales a los que la gente viene, para jugar y, a menudo, están ubicados en áreas rurales que necesitan empleo desesperadamente.

“El impacto en promedio para el sur del condado de Riverside es de más de $1 millón cada año. Las apuestas tribales son responsables de más de 150,000 empleos”.

Resumió diciendo que los juegos de azar se pueden controlar dentro de los confines de un casino y en persona pero no en línea.

“Bajo la proposición 27 pueden registrarse desde el confort de su sofá sin tener que mostrarse para una verificación personal para saber si son quienes dicen ser y si es la única persona jugando”.

Dijo que en los últimos 25 años, las tribus han adquirido una tremenda experiencia regulatoria, tanto que los reguladores de California, los han llamado la forma más alta y más regulada de juegos indios del país.

“Pensamos que hay una gran diferencia fundamental, porque podemos ofrecer este nuevo juego de apuestas deportivas de manera más segura en un entorno mucho mejor regulado en los casinos”.

Y señaló que mucha gente no sabe que California fue el primer estado de Estados Unidos en incorporar acuerdos de reparto de ingresos como parte de sus intentos para establecer pactos estatales tribales o 110 tribus en el estado.

“Las 110 tribus pagan cada año alrededor de $150 millones en dos fondos separados diseñados para ayudar a las tribus que no tienen casinos o si tienen un casino, es una dosis muy pequeña; y como consecuencia de estos fondos, más de $1,500 millones se han destinado a tribus que no juegan para hacer cosas como establecer centros comunitarios, centros de salud, instalaciones extraescolares y cosas por el estilo.

“También reconocemos que los líderes tribales son muy conscientes del hecho de que eso todavía no los ayuda y, por lo tanto, uno de los compromisos que se ha hecho como parte de la propuesta 26, es dedicarles recursos adicionales”.

Hizo ver que durante los sondeos internos que han realizado, casi el 60% se opone a la proposición 27.

“La medida se encamina hacia la derrota de acuerdo también a un sondeo del Instituto de Políticas Públicas (PPIC), el cual arrojó que 54% de la gente se opone y solo el 34% la apoya, pero de todas maneras estamos trabajando arduamente para asegurarnos de que los votantes sepan de qué se trata la proposición 27”.

A favor de la proposición 27, están las compañías de juegos FanDuel, DraftKings y BetMGM, alcaldes de Sacramento, Oakland, Long Beach, La Liga Mayor de Béisbol, algunas organizaciones pro desamparados de Sacramento y el área de la bahía, y tres tribus: Santa Rosa Rancheria Tachi Yokut Tribe, Middletown Rancheria of Pomo Indians, y Big Valley Band of Pomo Indians.

Los partidarios de la Prop. 27, aseguran que crearía una fuente permanente de financiamiento para reducir la falta de vivienda para los desamparados, y permitiría que todas las tribus se beneficien, incluidas las que decidan no ofrecer apuestas deportivas. Además aseguran que aplicarían multas a los menores de edad infractores y prohibiría las apuestas en eventos deportivos juveniles.

En contra están: la Asociación de Maestros de California, la líder sindical Dolores Huerta, los sindicatos Communication Workers of America, United Food and Commercial Workers, la Coalición de Desamparados de San Francisco, la California Coalition for Rural Housing, 50 tribus, la vicegobernadora Eleni Kounalakis, y los partidos demócrata y republicano.