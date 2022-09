Migrante lleva los sabores de México por EE UU con sus conchas rellenas

Cuando en 2016, Eloísa Ramírez Martínez emigró a Boston, Massachusetts, junto con su esposo y su hija, quería sentirse productiva e independiente, por eso no la pensó mucho para meterse a la cocina y ponerse a preparar lo que más le gusta: el tradicional pan mexicano.

Cinco años después, desde Boston envían sus conchas rellenas a cualquier lugar de Estados Unidos o Canadá, y se han ido hasta Japón; y así llegan a donde quiera que haya un mexicano nostálgico por las deliciosas conchas o las tortillas de harina hechas a mano.

“Dónde más clientes tengo es en California y Texas, pero mis conchas han viajado a Alaska, Quebec, Toronto, Japón, Hawaii y Puerto Rico”.

Aunque Eloísa Ramírez Martínez nació en Nuevo Laredo, Tamaulipas, ella se siente regiomontana, porque creció y vivió mucho tiempo en Monterrey, Nuevo León en México.

Las conchas de Eloísa Ramírez. (Cortesía) Las tortillas de harina hechas a mano por Eloísa Ramírez. (Cortesía)

En Monterrey, se dedicaba a hacer decoraciones para pasteles, pero cuando ella y su familia emigraron a Bostón, quiso hacer lo mismo, pero no encontró respuesta.

“Un amigo me sugirió hacer tortillas de harina para vender. Ahí la historia fue diferente. En un fin de semana vendí 300 tortillas. Y es que la voz se empezó a correr entre los amigos y el grupo de mexicanos en Boston”.

Animada con el éxito de las tortillas de harina, decidió también probar si los tamales que hacía para su casa, serían gustados entre los mexicanos. Y claro que se vendieron como pan caliente, y hasta la fecha vende tamales de puerco, chile rojo, rajas con queso, puerco en salsa verde y frijol con queso.

Uno de los momentos más felices los vivió cuando sus tamales llegaron a la prestigiosa Universidad de Harvard.

“Me contactaron de la comunidad de estudiantes mexicanos que hay en Harvard, y me pidieron 300 tamales para su posada. Me moría de nervios, pero salí muy bien”, recuerda aún emocionada.

Entre 2016 y 2019, Eloísa se enfocó en la venta de tamales y tortillas de harina.

Pero en enero de 2020, decidió diversificarse y probar con las roscas de reyes.

“Cuando se acabó la venta de tamales de diciembre, dije y ahora qué hago. Una amiga me pasó la receta de las roscas, pero las primeras dos que hice no se me esponjaron, y una clienta me la devolvió, y me dijo que parecía galleta”.

Eloísa Ramírez prepara roscas de reyes grandes y tamaño miniatura. (Cortesía)

La mexicana no se dio por vencida y probó las roscas con otra receta. Esa sí funcionó y salieron como ella quería.

“Me quedaron muy bonitas y me fue tan bien que acabé vendiendo roscas hasta abril de 2020”.

A las roscas de reyes, le siguieron las conchas, uno de los panes de dulce más gustados por los mexicanos, solo que Eloísa les quiso dar un toque más gourmet y novedoso para mejorar la experiencia de sus clientes.

“A mi esposo no le llamaban la atención. Me decía, no me imagino comer una concha rellena, pero ahora a cada rato, me pregunta, ¿no te sobró una concha por ahí?”.

Las conchas de chocolate, vainilla y mazapán que prepara Eloísa son rellenas de queso crema, nutella, mantequilla de maní y crema de canela.

La idea de mandar por correo las conchas a los clientes, vino cuando una clienta de Massachusetts que vive lejos, le hizo la propuesta de mandárselas por paquetería.

“Ella me dice que las calienta en el horno microondas, y saben riquísimas”.

Conchas de mazapán. (Cortesía) Conchas de galletas de oreo. (Cortesía) Conchas para todos los gustos. (Cortesía)

Esa experiencia la motivó a comenzar a hacer envíos de sus conchas a otros estados.

“Algunas personas me dijeron que no creía que mis conchas se fueran a vender en Texas porque ahí se encuentra de todo lo que uno quiera, pero curiosamente Texas es uno de los dos estados donde tengo más clientes”.

A su repertorio de delicias mexicanas, Eloísa le ha agregado las empanadas de cajeta con nuez, las galletas de polvorón en tres colores, la salsa Macha y las calaveras de azúcar.

“El Museo de Cambridge me acaba de pedir 350 calaveras de azúcar”.

También vende un kit con las calaveras para que los niños, hijos de mexicanos, pinten ellos mismos sus calaveras; y así enseñarles las tradiciones mexicanas.

La placa de reconocimiento que recibe por compartir los sabores de México por el mundo. (Cortesía)

A cinco años de lanzarse al negocio de preparación, venta y envíos de antojitos de la repostería y dulcería mexicana, Eloísa dice que se siente muy orgullosa de llevar los sabores mexicanos por Estados Unidos.

“Es lo que más extrañamos al vivir lejos. Así que es una satisfacción muy grande que se haya corrido la voz sobre mi cocina y que la gente me recomiende”.

A su negocio, lo bautizó con el nombre “Con sabor a México”. Y así se llama su página web y su canal YouTube donde divulga recetas de cocina. En Instagram, la encuentras como “Con sabor a México 21”. En cualquiera de ella, puedes ordenarle para que te lleguen por correo, las conchas rellenas o las tortillas de harina.

Eloísa dice que para que sus conchas lleguen frescas a su destino las empaca al vacío.

“No tienen conservadores, y son recién hechas”.

El sueño de esta emprendedora mexicana es tener su propio negocio en físico donde ofrecer su delicioso pan tradicional mexicano.

“Las rentas son muy caras, pero ojalá en 2 años lo pueda tener”.

Las conchas rellenas listas para irse a otros estados de la nación. (Cortesía)

Y platica que su esposo la apoya en todo, y a veces, le dice que más que por dinero, ella trabaja por pasión a la cocina.

“La verdad que sí. El dinero viene cuando uno hace las cosas con amor”, dice esta energética e ingeniosa migrante mexicana.

Eloísa recibió este año la placa Taco de Oro que le otorgó la revista Cocineros Mexicanos por el Mundo de Soledad Ornelas.

Una de las cosas que más alegra a Eloísa durante el Mes de la Hispanidad, es que sus clientes le escriban para agradecerle que sus hijos nacidos en Estados Unidos, y que no conocen México, disfruten de los sabores y tradiciones mexicanas por medio de sus conchas rellenas o sus calaveras de dulce.