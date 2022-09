¿Funcionan las hojas de detergente para ropa?

CR probó las tiras de detergente sin líquido de Earth Breeze, ECOS, Ecowise, Kind, Sheets Laundry Club y True Earth para ver si la limpieza coincide con lo ecológico

By Keith Flamer

Cada vez que lavamos la ropa, tiramos químicos, microfibras y galones de agua por el desagüe. Eso sin contar las botellas de detergente de plástico que luchamos por levantar de los estantes.

Por lo tanto, no sorprende que los consumidores estén reconsiderando el uso de detergentes líquidos para ropa y buscando alternativas que le ahorren agua, energía, desechos y estrés a la Madre Tierra.

La última “solución” ecológica son las hojas para lavar la ropa: detergentes sin líquido diseñados como alternativas sostenibles a los detergentes en botella cargados de químicos que contaminan nuestros arroyos, nuestros vertederos y, en ocasiones, incluso nuestra ropa. Las hojas para lavar la ropa también eliminan la necesidad de todas esas botellas de plástico.

“Generalmente usan empaques de cartón y, como son concentradas y no llevan agua, el paquete puede ser pequeño”, señala Rich Handel, experto en lavandería de Consumer Reports. “Esto deja una huella ambiental menor que las jarras de plástico en las que vienen los detergentes líquidos y los envases o cápsulas de plástico”.

No es un beneficio menor. Según los datos más recientes de la EPA, en 2018 se generaron 14.5 millones de toneladas de envases y embalajes de plástico, lo que representa el 5% de los residuos sólidos municipales.

Por lo tanto, las hojas para lavar la ropa pueden alivianar la carga en nuestro contenedor de reciclaje y en el medio ambiente. Pero, ¿lavan tu ropa tan bien como los detergentes líquidos, en cápsulas o en envases?

¿Qué son las hojas de detergente para ropa?

Es posible que las conozcas por diferentes nombres: hojas de detergente, tiras de detergente, cuadrados de detergente, etc. Son esencialmente lo mismo: hojas de detergente concentrado para ropa sin plástico cuyos ingredientes se mantienen unidos por una resina y un papel soluble. Son de baja espuma y se disuelven en agua fría o caliente. Y ahorrarán espacio en el gabinete del lavadero.

Las tiras de detergente tienen nombres ecológicos y generalmente vienen en envases compostables. La mayoría afirma ser hipoalergénico, libre de parabenos, fosfatos, blanqueadores y colorantes. Es posible que no las veas entre las botellas de colores brillantes en el pasillo de lavandería, pero están ampliamente disponibles en línea, algunas por suscripción.

“Las hojas para lavar la ropa siguen siendo una categoría relativamente nueva, pero el interés por la sustentabilidad, el medio ambiente y los productos biodegradables va en aumento”, afirma Cesar Carroll, analista de mercado de CR. “Los consumidores, especialmente la generación Z y los millennials, buscan alternativas que sean más naturales y produzcan menos residuos. Por lo tanto, las marcas buscan llenar este vacío”.

¿Ahorras dinero con las hojas para lavar la ropa?

Las hojas para lavar la ropa funcionan con todo tipo de lavadoras, incluidas las máquinas de alta eficiencia. Por cada carga mediana, su costo se asemeja al de los detergentes líquidos, en cápsulas y en envases. Puedes encontrar estas tiras en cajas que cuestan entre $15 y $20, que lavarán de 30 a 60 cargas.

Y hacer el cambio del líquido a las tiras reducirá el consumo excesivo de detergente, un error común del consumidor. (Nuestras pruebas de detergente demuestran consistentemente que solo necesitas alrededor de 1.5 onzas de detergente líquido por carga promedio).

¿Funcionan realmente las hojas de detergente para ropa?

CR ha probado y calificado durante mucho tiempo los detergentes líquidos, en cápsulas y en envases. Así que nuestros ingenieros de prueba recientemente pusieron a prueba las hojas de 6 marcas: Earth Breeze, ECOS, Ecowise, Kind, Sheets Laundry Club y True Earth.

Para probar los detergentes, nuestros ingenieros lavan muestras de tela que están manchadas de sangre, aceite corporal, chocolate, café, suciedad, césped y aderezo para ensaladas. Utilizamos manchas que son extremadamente difíciles de quitar para poder detectar diferencias reales entre los productos. Lavamos usando el ciclo normal, agua fría, centrifugado alto y configuración para mucha suciedad.

Incluso los mejores detergentes no logran remover todas las manchas en su totalidad. Pero las hojas para lavar la ropa, como grupo, no funcionaron bien y obtuvieron puntajes netos que van, en general, de Regular a Deficiente.

“De hecho, como grupo, tuvieron un rendimiento más bajo que nuestros detergentes líquidos, en cápsulas o envases de menor rendimiento”, declara Handel. Y solo una marca de hojas para lavar la ropa tiene una calificación mayor a Regular para limpiar cualquier mancha (las Earth Breeze Liquidless Eco Sheets obtienen una calificación de Bueno en lo que respecta a limpiar la suciedad).

En comparación, el detergente líquido con la puntuación más alta en nuestras calificaciones (el Tide Plus Ultra Stain Release) tiene una calificación de 84 en general, con un puntaje Excelente para limpiar varias manchas, incluidos el aceite corporal, la suciedad y el aderezo para ensaladas. La mejor cápsula o envase en nuestras pruebas, Tide Power-Pods Heavy Duty 10X, tiene un 75. Por el contrario, Earth Breeze, la marca de tiras de lavandería mejor calificada, obtuvo un puntaje de 29. Tru Earth Eco Strips, las hojas para lavar la ropa con la calificación más baja, obtuvieron un abismal 11 en general.

También encontramos que las hojas para lavar la ropa que probamos son especialmente ineficaces para la limpieza de manchas de café; todas obtuvieron la calificación de Deficiente. Si comienzas el día con una taza de café, es posible que, en lugar de estas tiras, desees elegir un líquido como Tide Eco-Box Original, el detergente mejor calificado para estas manchas difíciles (calificado como Muy bueno).

¿Deberías probar las hojas de detergente para ropa?

Si estás organizando tu hogar en torno a un estilo de vida sostenible, las hojas para lavar la ropa pueden ser una opción viable si tu ropa no está muy sucia. Sin embargo, según nuestras pruebas, incluso si estas tiras de detergente obtienen luz verde en cuanto a la ecología, obtienen luz roja para la eliminación de manchas.

Con esto en mente, puedes usar las tiras para las cargas de rutina y guardar el detergente líquido o en cápsula tradicional para una limpieza más profunda; usa una cantidad mínima por carga y aumenta la dosis solo para las prendas más sucias.

“En la mayoría de los casos, eso es suficiente para lavar la ropa”, señala Handel. “Los consumidores con conciencia ecológica también pueden elegir el Tide Eco-Box Original. Viene en una caja con un bidón de plástico, y Tide afirma que usa un 60% menos de plástico”. Handel también afirma que nota un ligero cambio ecológico en el empaque del detergente en cápsulas o en envases.

Si tu preocupación son los productos químicos agresivos, una opción es el detergente para ropa para pieles sensibles de Sensitive Home, que obtiene la distinción “Opción más segura” de la EPA. Afirma ser un 96% de origen vegetal, hipoalergénico y libre de colorantes, fragancias, parabenos y otros productos químicos que suenan aterradores. CR no ha probado esta marca.

“Por lo general, se recomienda que cualquiera con piel sensible evite los productos de limpieza que contienen SLS (sulfatos)”, advierte Tunde Akinleye, químico de CR. “Las alternativas incluyen productos de limpieza que no contienen sulfatos o que usan tensoactivos no iónicos como etoxilato de alquilo o etoxilato de ácido graso”.

Los sulfatos son tensoactivos aniónicos que se utilizan en los productos de limpieza para deshacer las manchas de forma eficaz. Considerados seguros para los productos domésticos, son un irritante conocido que puede causar picazón o erupciones en las personas con piel sensible.

Hasta que las hojas para lavar la ropa mejoren su calidad, los consumidores con consciencia ecológica tendrán que seguir animando a la industria de la lavandería para que aborde las preocupaciones ambientales con mejores empaques y fórmulas de detergentes ecológicas más efectivas. Hasta entonces, requerirá un poco de paciencia e ingenio porque, por ahora, las hojas para lavar la ropa están un poco desgastadas.

¿En qué se diferencian las hojas para lavar la ropa de los otros detergentes?

¿En qué se destacan los líquidos, los envases y las hojas para lavar la ropa? A continuación, se muestra una comparación de los 3 detergentes mejor puntuados por categoría de nuestras pruebas. Para obtener un resumen de más opciones que recomendamos, así como algunas que son una bomba en el laboratorio de lavandería, consulta los mejores y peores detergentes para ropa de las pruebas de CR.

Detergente líquido

Tide Plus Ultra Stain Release

Envases o cápsulas de detergente

Tide Tide Plus Hygienic Clean 10X Heavy Duty Power Pods Free/Nature

Hojas de detergente para ropa

