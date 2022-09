VIDEO: Propinan tremenda golpiza a Alfredo Adame afuera de su casa y podría perder la visión

El actor mexicano Alfredo Adame de nuevo fue noticia. Pero en esta ocasión fue después de sufrir heridas de consideración luego de haber recibido una brutal golpiza a manos de dos sujetos cuando se encontraba a las afueras de su casa al sur de la Ciudad de México.

Fue el propio actor el que se comunicó a “Ventaneando” para denunciar la agresión de la que había sido víctima y también explicó que todo este asunto fue un daño colateral de una fuerte movilización policiaca que hubo en los alrededores de su casa ocasionado por un homicidio.

En el cual, no tiene nada que ver, no obstante, señaló que sufrió heridas de consideración pues tenía abierta la ceja y cree que posiblemente tenga desprendida la retina debido a que no tenía visibilidad en uno de sus ojos.

“Bajé a arreglar una llanta ahí atrás del Reclusorio Sur Tepepan y escuchamos un pasadero de patrullas con las sirenas y dije ‘algo ha de haber pasado’, llegué a mi casa y me dejaron pasar porque vivo ahí y en la esquina había mucha gente, muchas patrullas y un cuerpo tirado, Meto el carro, salgo y le pregunto a mi vecino ‘¿Qué paso?’ y me dice ‘parece que mataron a un policía, parece que venían persiguiendo a alguien. Y me quede ahí viendo platicando con los vecinos cuando ya estoy por la puerta de mi casa llega un cuate en un coche con una mujer herida con un balazo en el hombro y dice ‘mataron a mi hermano y a mi mujer los quisieron matar, el cuate se acercó muy muy cerca de mí y le dije ‘¿oye qué te paso? ¿te puedo ayudar en algo?’ y me dice ‘lárgate de aquí hijo de la… y me tira un trancazo” ALFREDO ADAME

En otro momento de su relato, Alfredo Adame señaló que en los momentos siguientes intercambió algunos golpes con el hombre, sin embargo, aseguró que un segundo hombre lo atacó por la espalda.

“Llegó uno por atrás, cobarde, estaba con él y me avienta un puñetazo, un campanazo que me rompió seguramente la retina, tengo una herida en la ceja de 6 u 8 puntadas y seguramente la retina me la desprendió, y a la hora que me da el trancazo me caigo y me empiezan a patear entre los dos”. ALFREDO ADAME

El también político, señaló que hay videos de la agresión de la que fue víctima y aseguro que procederá de manera legal en contra de sus agresores, incluso, detalló que se encontraba en las instalaciones de la fiscalía para interponer una denuncia por lesiones, además, alarmó al revelar que debido a los golpes había perdido la visibilidad en uno de sus ojos.

DETENIDOS por GOLPEAR a ALFREDO ADAME

Son los dos hombres acusados de dejar así al actor.

Aseguran q estaba grabando a una víctima de homicidio, y eso les molestó.

Según él, solo quería ayudar.

Agentes de @SSC_CDMX los detuvieron.

Todos acabaron en @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/bRgmSfXkJ4— Carlos Jiménez (@c4jimenez) September 28, 2022

También te puede interesar: