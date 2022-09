Agenda de eventos:

Un año de museo

El Academy Museum (6067 Wilshire Blvd., Los Angeles) presenta en su teatro Ted Mann la cinta Missing Link, la más reciente producción de los estudios Laika. La película de acción animada, y nominada a un Oscar, es la historia de un científico y explorador que piensa que ha hecho el descubrimiento de su vida cuando encuentra un Sasquatch. Al final, se dará cuenta que estaba equivocado. Sábado 11 am. Boletos $5. Informes academymuseum.org.

Miedo en el zoológico

Boo at the L.A. Zoo es un evento del Los Angeles Zoo (5333 Zoo Dr., Los Angeles) que celebra es espíritu de Halloween los 31 días de octubre. En los fines de semana hay shows en vivo al aire libre, oportunidad de fotos con el tema de Halloween, estaciones informativas y más. El público puede asistir disfrazado. Del sábado al 31 de octubre. Todos los días 10 am a 4 pm. Gratis con el pago de entrada al zoológico; boletos $17 a $22; gratis menores de 2 años. Informes lazoo.org.

Bad Bunny en concierto

El fenómeno del reguetón y de la música urbana, Bad Bunny, llega con su gira El último tour del mundo al estadio SoFi (1001 Stadium Dr., Inglewood). El cantante puertorriqueño interpretará temas de “Un verano sin ti”, su más reciente álbum. Tendrá a Diplo como invitado. Viernes y sábado 7 pm. Boletos desde $326. Informes sofistadium.com.

‘Terror’ para niños en Knott’s

El parque temático Knott’s Berry Farm (8039 Beach Blvd., Buena Park) tiene una versión de Halloween para toda la familia, el Knott’s Spooky Farm. En esta celebración, el parque se transforma en una fiesta con su decoración “embrujada” en cada esquina. Algunas de las actividades son trick-or-treating, shows en vivo, música y decoración de calabazas. De jueves a domingo; termina el 31 de octubre. Gratis con el boleto de entrada al parque. Boletos desde $69. Informes knotts.com

Festival de cine mexicano

Películas como “Un retrato de familia”, “Va por Diego”, “Un México perro”, “La vida en silencio” y “Estación catorce” son parte de la edición 14 del festival de cine Hola México, que tendrá lugar durante diez días en varias salas de Los Ángeles. El evento presentará más de 20 filmes, además de 20 cortometrajes en su programa Tomorrow’s Filmmakers Today. Algunas de las proyecciones contarán con la presencia de los actores o los directores. A partir del domingo y hasta el 10 de octubre. Boletos desde $14. Informes holamexicoff.com.

Otro festival de cine

Por otra parte, el Festival de Cine GuadaLAjara tendrá lugar también en Los Ángeles aunque será más breve; durará tres días. Este evento, que se realiza por duodécima ocasión, presentará obras selectas que sirven como puente que unifica y conecta diversas historias y experiencias con la intención de crear una industria de cine sin fronteras. “Omara” abre el festival y lo cierra “Sansón and Me”. De hoy jueves al domingo, con varios horarios. Boletos desde $10. Informes glaff.org.

Noche cósmica

Cósmica Artist está celebrando 18 años de música con Noche Cósmica, un show en el teatro Ford (2580 Cahuenga Blvd., Los Angeles), que rinde homenaje a esta casa disquera al tiempo que presenta un panorama de la música moderna a través de un lente latino. En esta ocasión participan Thee Sinseers, Luna Luna, Katzù Oso e Irene Díaz. Boletos desde $5. Informes theford.com.

Música en el Bowl

El quinteto vocal Pentatonic ha ganado en tres ocasiones el Grammy por la originalidad de sus canciones y sus creativos arreglos de música desde pop hasta hip hop electrónico y country. Ofrecerán un concierto en el Hollywood Bowl (2301 N. Highland Ave., Los Angeles) como parte del cierre de la temporada de 2022 de ese recinto. Hoy jueves 8 pm. Boletos $20 a $120. Informes hollywoodbowl.com.

Evento sobre arte de Colombia

El Los Angeles County Museum of Art of Los Angeles (5905 Wilshire Blvd., Los Angeles), en el marco de la exhibición The Portable Universe / El Universo en Tus Manos: Thought and Splendor of Indigenous Colombia, realizará el evento Holding Histories: Indigenous Artworks of Colombia, que consiste en la presentación, ceremonia y sesión de preguntas y respuestas de indígenas arhuarcas que darán su perspectiva de el arte colombiano antiguo y reflexionarán sobre su trabajo con LACMA en el desarrollo de esta muestra. Hoy jueves 6 pm. Entrada gratuita con reservación. Informes lacma.org.