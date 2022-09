Hombre se hace la vasectomía en ‘agradecimiento’ a su esposa

En un acto que califica como de agradecimiento y amor, un hombre se hizo la vasectomía después de que su esposa diera a luz a dos bebés.

A través de TikTok, la plataforma que llegó para ser el espacio donde millones de usuarios expresen todas sus experiencias, ya sean positivas o negativas, Dan Vital no quiso ver sufrir a su esposa con otro embarazo después de lo que pasó cuando dio a luz a sus gemelos, por lo que decidió operarse.

“Después de nueve años de matrimonio y dos hijos, me convencí de hacerme la vasectomía”, dijo en la grabación que rápidamente se viralizó en redes sociales.

“No voy a mentir, muchos me dijeron que no lo hiciera. Pero cuando estás seguro de lo que tienes y quieres, no existe miedo alguno a aportar un poco de todo lo que ella pasó”, contó sobre cómo fue afrontar este momento.

Si bien se dijo nervioso, no se arrepiente con la manera en que apoyó a su pareja, así lo reconocieron quienes leyeron su historia. “Muchas felicidades a tu esposa, tiene un hombre que la ama demasiado”; “Esos son hombres”, “cuando mi esposo se la hizo, valoré tanto ese acto. Yo estaba tan feliz y a él todo el mundo le hacía burla”, “felicidades por tu responsabilidad y cuidado a tu esposa”, “muchos más debería hacer lo mismo, “entre otros comentaron.

La grabación cuenta con más de 4 millones de reproducciones, además de que recaudó múltiples comentarios que celebraron la acción del hombre.

Te puede interesar:

Autoridades en México reportan derrumbe de mina en el municipio de Indé en Durango

Madre de policía desaparecido en México encuentra los restos de su hijo 15 años después