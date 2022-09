Hijo de Andrés García desata nueva polémica; asegura que solo lo visita cuando el actor lo desea

En medio de la conmoción que generó el estado de salud del actor Andrés García, su hijo Leonardo García rompió el silencio y dio respuesta a las críticas del público por presuntamente “no estar al pendiente de su salud”.

En entrevista con varios medios de comunicación, el actor de melodramas como “Por ti” y “Contrato de Amor” desmintió las acusaciones asegurando que intenta estar al tanto de él, pero debido a su carga de trabajo y el carácter de su papá, no siempre puede verlo.

“Todos tenemos sus altos y sus bajos, lo mejor que puedo decir es pensar alto, positivo, para sentirte mejor“, contó durante la alfombra roja de la obra “Network la noche de ayer”.

Sobre su relación con Andrés García precisó que no siempre se encuentran en buenos términos; no obstante está dispuesto al diálogo: “Cuando puedo y él quiere voy con mucho gusto, su carácter es fuerte y a veces no quiere. Si él quiere aquí estamos con mucho gusto”.

Además de eso, reaccionó a los videos que su padre ha publicado desde su canal de Youtube, y adelantó que a pesar de que la situación es triste, ya se ha mentalizado para lo peor. “Nos ha alarmado a todos, claro que no me gusta verlo, cuando se pone mal, claro que no me gusta verlo”, dijo.

Por otro lado, Leonardo reveló que se lleva bien con sus hermanos Andrés y Andrea, e incluso detalló que su relación con Roberto Palazuelos se mantiene intacta, eso a pesar de la polémica en la que se vio envuelto su padre tras lanzarse contra el ‘diamante negro’.

Te puede interesar:

• Tras el abandono de sus hijos, Andrés García elige nuevo heredero para su mansión de Acapulco

• Leonardo García, ¿decepcionado de su papá Andrés?

• Video: Andrés García arremetió contra su hijo Leonardo