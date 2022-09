Martha Julia rompe el silencio sobre los rumores de reconciliación con Gabriel Soto

Luego de su reencuentro en las grabaciones del melodrama “La Madrastra”, Martha Julia y Gabriel Soto han sido el blanco de especulaciones sobre una posible reconciliación, pues recordemos que en el año 2002 mantuvieron un tórrido romance que se volvió el favorito del público.

En medio de la ola de rumores, la guapa mexicana ha decidido romper el silencio y salir a aclarar su verdadero estatus sentimental, sobre todo si el actor forma parte de este.

En entrevista con el programa ‘Hoy’, Martha Julia no dio cabida a dicha posibilidad de reconciliación, mucho menos debido a que Gabriel Soto está a punto de llegar al altar junto a Irina Baeva. “¡Ay!, ¿pues cuántas cosas no están saliendo a diario?… Ya déjenlo, pobrecito”, dijo ante las cámaras.

Asimismo, la actriz de “Corona de Lágrimas” aprovechó para expresar su descontento ante algunas notas que salen en los medios de comunicación. Recordó una ocasión en la que se decía que en una imagen, donde se observa que porta unos lentes, se ve la figura de Soto.

“Parecen detectives, por ejemplo, ahora que me fui estaba viendo unas notas que dije ‘¿qué es esto?’, que en mis lentes se reflejaba Gabriel, ¡por favor!, ya llegaron al grado de ser detectives, nada que ver, ningún Gabriel Soto ni nada de eso“, sentenció la histrionisa.

Además, reiteró que su relación con el actor es estrictamente laboral y prefiere mantenerse al margen de los dimes y diretes.

Para finalizar, Martha Julia reveló que actualmente nadie ocupa su corazón, pues está enfocada en su trabajo y sus hijos: “No ha llegado el hombre para que esté a mi lado y que yo les pueda presumir y les pueda decir aquí estoy con el hombre que amo, pero pues no, estoy soltera, disfrutando, ¿por qué no?“.

