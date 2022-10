Ed Sheeran enfrentará un juicio debido a su canción “Thinking out loud”

El cantante británico Ed Sheeran tendrá que enfrentar a un jurado para defender su canción de 2014 “Thinking out loud”, luego de que se le acusara de -supuestamente- infringir derechos de autor al tomar elementos de “Let’s get it on”, un tema de Marvin Gaye original de 1973.

El juez federal Louis Stanton, de Manhattan, dijo que será necesario un juicio para resolver la situación: “No hay una regla clara que diga que la combinación de dos elementos no protegibles no es lo suficientemente numerosa como para constituir una obra original. Una obra puede ser susceptible de ser protegida por derechos de autor aunque sea enteramente una compilación de elementos no protegibles”. Aunque no se ha fijado una fecha para el juicio, la organización Structured Asset Sales, que posee un tercio de las acciones de la autoría de la canción (escrita por Ed Townsend), busca $100 millones de dólares en daños.

Los problemas para Ed a causa de “Thinking out loud” (que llegó al segundo lugar del Hot 100 de Billboard) comenzaron en 2016 cuando fue demandado por la familia de Townsend, pero el caso fue desestimado un año después. En 2018 surgió de nuevo la demanda cuando Structured Asset Sales obtuvo su parte de autoría; ellos argumentan que la canción de Sheeran utiliza, a través de la progresión de sus acordes, “elementos melódicos, armónicos, rítmicos, instrumentales y dinámicos” tomados del tema de Marvin Gaye, considerado un clásico en el género de R&B.

También te puede interesar:

-Ed Sheeran lanza su primera colección de ropa, confeccionada con materiales orgánicos

-Ed Sheeran sufre con las altas tarifas de luz de su ‘ciudad-mansión’; gasta casi $37,000 al año