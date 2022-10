La trágica e inminente batalla de Estados Unidos para enterrar a los fallecidos de la pandemia de 1918

Dado que la cremación era una práctica poco común en ese momento, la gran cantidad de cuerpos superó la capacidad de los enterradores, sepultureros y fabricantes de ataúdes para seguir el ritmo de la ardua tarea de enterrar a los muertos.

Al mismo tiempo, la prohibición de las reuniones públicas que incluían funerales y velatorios agravó el dolor de muchas familias afligidas que no podían llorar adecuadamente la pérdida de sus seres queridos.

Estados Unidos no estaba preparado para la mortalidad masiva de la gripe

Nancy K. Bristow, profesora de historia de la Universidad de Puget Sound y autora de American Pandemic: The Lost Worlds of the 1918 Influenza Epidemic, dice que Estados Unidos no estaba preparado para el brote en parte porque los avances en bacteriología hicieron que muchos estadounidenses creyeran que podían controlar enfermedades infecciosas.

“Esto no es lo que los estadounidenses en 1918 esperaban que ocurriera”, dice ella. “Una enorme cantidad de personas murió muy rápidamente, particularmente en la costa este, donde la gripe golpeó primero, y no tuvieron la oportunidad de prepararse de ninguna manera”.

La mortalidad masiva dio lugar a escenas macabras. Las enfermeras de la Cruz Roja en Baltimore informaron casos de visitas a hogares devastados por la gripe para descubrir pacientes enfermos en la cama junto a cadáveres. En otros casos, los cadáveres se cubrían con hielo y se empujaban a los rincones de los dormitorios, donde se enconaban durante días.

Los enterradores colapsados apilaron ataúdes en los pasillos de las funerarias e incluso en sus viviendas.

Los cementerios lucharon para manejar el creciente número de muertos. Con los sepultureros ausentes del trabajo, ya sea porque habían contraído la gripe o porque tenían miedo de que lo hicieran, las familias en duelo a veces se veían obligadas a excavar tumbas para sus seres queridos.

Las empresas de ataúdes, que ya estaban ocupadas suministrando ataúdes para los miles de soldados asesinados en la Primera Guerra Mundial, no pudieron satisfacer la demanda.

La Junta de Industrias de Guerra ordenó a los fabricantes de ataúdes que fabriquen solo ataúdes sencillos y que suspendan inmediatamente la producción de “todas las variedades de paneles divididos, sofás y adornos elegantes”.

Filadelfia se parecía a la Edad Media infestada de peste

Los peores horrores se vieron en Filadelfia, donde el número de muertes se acercó a las 1.000 por día en el pico de la pandemia.

Vecindarios enteros se cubrieron con crepé que se montó en las puertas delanteras para marcar las muertes en el interior.

Los líderes cívicos reclutaron a JG Brill Company, un fabricante de tranvías, para construir miles de cajas rudimentarias en las que enterrar a los muertos, mientras que los ataúdes que se necesitaban desesperadamente llegaban a la ciudad bajo vigilancia armada.

500 cuerpos abarrotaban la morgue de la ciudad, que tenía capacidad para solo 36 cadáveres. La ciudad se apresuró a abrir seis morgues adicionales y colocó los cuerpos en plantas de almacenamiento en frío. Algunos residentes de Filadelfia fueron arrojados sin contemplaciones a fosas comunes excavadas con palas mecánicas.

Las escenas en Filadelfia parecían sacadas directamente de la Edad Media infestada de plagas.

Durante el día y la noche, los carros tirados por caballos mantuvieron un desfile constante por las calles de Filadelfia mientras los sacerdotes se unían a la policía para recoger los cadáveres envueltos en telas de saco y sábanas manchadas de sangre que quedaban en los porches y aceras.

Los cuerpos estaban apilados uno encima del otro en los vagones, con miembros que sobresalían de debajo de las sábanas.

Las restricciones a los eventos públicos afectaron el duelo de las personas

Los funerales y velorios públicos fueron prohibidos en ciudades como Filadelfia y Chicago. Mientras, Iowa prohibió los funerales públicos e incluso la apertura de ataúdes, se hicieron excepciones solo para los padres o esposas que identificaron a los soldados antes del entierro, e incluso entonces, solo podían abrir los ataúdes si los miembros de la familia se cubrían la boca y la nariz con máscaras y se abstenían de tocar el cuerpo.

