ONU dice que ascendió a 43 los muertos en ataque suicida en escuela de Afganistán

La Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Afganistán (Unama) elevó este lunes (03.10.2022) a 43 el total de fallecidos por un atentado suicida perpetrado el viernes en un centro educativo de Kabul, la capital afgana. El ataque ocurrió en una zona donde residen principalmente miembros de la discriminada comunidad chiita hazara.

“Cuarenta y tres muertos, 83 heridos. Niñas y mujeres jóvenes fueron las principales víctimas”, indicó la misión en Twitter, agregando que la cifra podría aumentar más. Cientos de estudiantes realizaban una práctica antes de los exámenes de admisión a la universidad en un salón de estudios segregado por género cuando el atacante se hizo estallar en la zona donde estaban las mujeres.

Ningún grupo ha reivindicado la autoría de este atentado, que provocó tanto la condena de los talibanes y la comunidad internacional como manifestaciones de mujeres en varias partes del país. Sin embargo, los radicales islamistas de Estado Islámico, que consideran a los chiitas como herejes, ha realizado varios ataques mortales en la zona y son los principales sospechosos.

Human toll from Friday’s college bombing in #Hazara neighbourhood of Afghan capital continues to rise.

43 killed. 83 wounded.

Girls & young women the main victims.

Casualty figures likely to rise further. Verification process continues by UNAMA human rights teams in Kabul.

— UNAMA News (@UNAMAnews) October 3, 2022