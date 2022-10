Cosas que la gente desearía haber sabido antes de comprar un EV

By Pang-Chieh Ho

Cuando estás dentro de un vehículo eléctrico (EV), se tiene una sensación futurista.

No tengo uno, pero mi amiga Carol tiene un Tesla Model 3 y se siente como si fuera una experiencia nueva cada vez que estoy en su automóvil. El uso frecuente de la pantalla táctil me sigue fascinando. Y verla revisar la batería del automóvil como si fuera un teléfono o una computadora siempre me hace sentir como si estuviera en una película de ciencia ficción.

Según una reciente encuesta representativa a nivel nacional de Consumer Reports de 8,027 adultos estadounidenses, solo el 7% ha conducido un vehículo completamente eléctrico en los últimos 12 meses, pero más de un tercio expresó interés en comprar uno. Siendo alguien que probablemente compre un EV, quería que nuestros lectores de Smarter y seguidores en las redes sociales nos compartan lo que los conductores de EV desearían haber sabido antes de comprar uno.

Esto es lo que me dijeron.

Es necesario planificar los viajes por carretera.

Planificar cuándo y dónde cargar el automóvil al conducir largas distancias es uno de los temas que los lectores mencionaron con mayor frecuencia en cuanto a sus experiencias con un EV. La velocidad de carga fue otro de los temas. “Quisiera que la carga fuera más rápida, así como cuando cargas gasolina”, afirmó Sonal, de California. Actualmente, el nivel 1 (carga de 120 voltios) y el nivel 2 (carga de 240 voltios) tardan horas, e incluso la carga rápida de CC en cualquier lugar público usualmente demora entre 30 y 60 minutos.

Consejo del experto: Si vas a hacer un viaje largo, te recomendamos que uses las aplicaciones PlugShare y Electrify America para que te ayuden a encontrar las estaciones de carga y planificar tus viajes. PlugShare también tiene reseñas de usuarios que te permitirán saber si ciertas estaciones públicas de carga son muy concurridas.

Y vale la pena señalar que, a pesar de que la carga de los EV es más lenta que la carga de gasolina, la mayoría de los propietarios cargan su vehículo en casa durante la noche. Y para un viaje largo, la carga rápida de CC es muy útil. “Me he detenido en lugares de carga rápida de CC durante 10 minutos para ganar 80 millas de recorrido, que a veces es más de lo que uno puede pedir”, comenta Gabe Shenhar, subdirector del programa de pruebas automotrices de Consumer Reports, que ha probado casi todos los EV que han estado en el mercado durante los últimos 10 años.

Si estás buscando comprar un EV con mayor autonomía, estos son los modelos que pueden recorrer más de 250 millas con una carga completa.

El clima frío tiene un impacto negativo en los EV.

Varios lectores mencionaron que las temperaturas más frías afectan la autonomía y la velocidad de carga del EV. De acuerdo con nuestras pruebas recientes, la autonomía de un modelo de EV puede disminuir un 25% en temperaturas frías cuando viajas a 70 mph, en comparación con la autonomía bajo un clima templado. En ocasiones anteriores, Consumer Reports comprobó que los viajes cortos en el frío con paradas frecuentes y recalentamiento de la cabina pueden reducir un 50% la autonomía.

Consejo del experto: Para conservar la carga de la batería, selecciona una temperatura más baja para la cabina, por ejemplo, puedes ponerla a 66 °F en lugar de 74 °F, y usa los calentadores de los asientos y el volante con calefacción para calentarte.

Asegúrate de conducir más despacio, ya que conducir por tramos largos a mayor velocidad (a más de 70 mph) agota la batería más rápido. Y cuando estaciones el automóvil, elige un garaje que esté al menos parcialmente con calefacción.

Los neumáticos de los EV se desgastan más rápido.

“Llevo 60,000 millas y acabo de comprar mi tercer juego de llantas, a pesar de conducir con moderación casi todo el tiempo”, afirmó Garrett, de Alabama.

“Una de las razones del acelerado desgaste de los neumáticos es que los EV tienden a ser más pesados que los automóviles de gasolina”, explica Gabe.

Los neumáticos de los EV también se desgastan más porque tienen mayor torque. Los EV suministran su energía de inmediato en lugar de acumularla de manera gradual, lo que significa que los neumáticos tienen que hacer más esfuerzo para lograr tracción.

Consejo del experto: Puedes comprar neumáticos específicos para EV, que están diseñados para maximizar el agarre y reducir la resistencia al rodamiento, que es la fricción que los neumáticos producen cuando ruedan por la carretera. Y aunque los neumáticos se desgastan más rápido en los EV, el mantenimiento de estos vehículos usualmente cuesta menos porque tienen menos componentes y estos son más simples.

El uso de la pantalla táctil requiere un poco de aprendizaje.

“Lo primero que me llevó un poco de tiempo acostumbrarme fue navegar por todas las funciones de la pantalla táctil”, afirmó Robert, de Nueva Jersey. Y puede ser complicado usar la pantalla táctil, como señaló un usuario de Facebook, porque algunas pantallas requieren un toque preciso para acceder a las funciones, lo que puede ser difícil en un viaje lleno de baches.

Consejo del experto: “Si deseas disminuir el uso de la pantalla táctil, puedes configurar tus preferencias para varias funciones, como el audio, los espejos y las salidas de aire, y programarlo todo en la memoria del sistema para que no tengas que configurarlo mientras conduces”, explica Gabe.

Si bien conducir un EV puede implicar un cambio de hábitos, la mayoría de ustedes mencionó en el cuestionario de Smarter que estaba satisfecho con su vehículo. Muchos de ustedes mencionaron lo silencioso y ligero que es conducir un EV y lo barato que es cargarlo y darle mantenimiento. Y aunque la gente tiende a preocuparse por la autonomía, ninguno de ustedes comunicó experiencias personales de haberse quedado sin batería. Eso es un alivio.

Lectura adicional: ¿Deseas comprar un EV? De esta forma puedes encontrar incentivos locales y federales y una devolución de impuestos para el modelo de EV que te interesa.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.