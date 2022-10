Cómo hacer auténticos tacos mexicanos callejeros

Esto es lo que los chefs dicen que necesitas para preparar tacos como los que encuentras en México

Las tortillas de maíz son más auténticas que las de harina para un taco callejero mexicano.

By Althea Chang-Cook

Para mucha gente en Estados Unidos, el típico taco se hace con una tostada (shell) de taco prefabricada que consiste en una tortilla de maíz frita, además carne picada sazonada, lechuga y queso. Pero eso no es exactamente auténtico.

El caparazón crujiente de la tortilla se hizo popular en Estados Unidos gracias a las cadenas de comida rápida como Taco Tía y Taco Bell, dice Andrew Smith, autor de “Fast Food: The Good, the Bad and the Hungry”. Utilizar conchas prefabricadas era más rápido que freír tortillas por encargo, dice Smith. Además, las tostadas tienen una vida útil más larga en los estantes. En cuanto al interior de un taco, Smith dice que la carne molida, el queso, los tomates, la lechuga y la salsa se introdujeron en Estados Unidos como rellenos de tacos en la década de 1950, en parte porque son similares a algo que mucha gente ya conocía y adoraba: la hamburguesa.

Hoy en día, la cocina mexicana es la cocina internacional más popular en Estados Unidos después de la italiana, según la empresa de investigación Mintel, y cada vez hay más interés por los ingredientes y sabores auténticos. Si estás planeando tu próximo Taco Tuesday, considera la posibilidad de preparar auténticos tacos callejeros mexicanos con los ingredientes que recomiendan los chefs.

Lo esencial para tacos mexicanos callejeros

Aunque hay espacio para la interpretación cuando cocinas en casa, puedes dejar de lado las cucharas de medir si quieres, hay algunos elementos esenciales que debes tener a mano.

Tortillas de maíz suaves

“Las tortillas de maíz son 100% más auténticas que las de harina”, dice Jorge Gutiérrez, chef del restaurante Lona Cocina & Tequileria en Fort Lauderdale, Florida. “En la mayoría de las zonas de México, es más fácil encontrar tortillas de maíz que de harina”, dice.

En muchas zonas de Estados Unidos, las tortillas blandas de maíz ya están disponibles. Pero si quieres dar un paso más para lograr la autenticidad, puedes hacerlas tú mismo. Gutiérrez dice que su mejor opción es usar una máquina para hacer tortillas. (Cómpralas en Amazon o Walmart.)

Y para calentar las tortillas, ya sean compradas o hechas en casa, en el momento en que las necesitas, puedes usar un comal (en Amazon o Target), que es una plancha redonda, lisa y plana, tradicionalmente de hierro fundido, para usar sobre la estufa. El comal también se puede utilizar para tostar especias o asar chiles y otras verduras de antemano, dice Gutiérrez.

Condimentos

El comino y el ajo son ingredientes comunes para sazonar las carnes, acentuando un aroma sabroso. La cebolla en polvo, el orégano y el cilantro son buenos ingredientes para tener a mano, y “los cocineros en casa deberían tener siempre especias de guajillo y achiote para la cocina mexicana”, dice Gutiérrez. El guajillo es un tipo de chile, y el achiote es una especia también conocida como annato, hecha con semillas del árbol del achiote. A veces se describe como un poco amargo, picante y de la tierra a la vez. Gutiérrez dice que también le gusta incorporar salsa de tomatillo o habanero, aguacates, rábanos, cebollas frescas o cebollas rojas encurtidas y cilantro a sus auténticos tacos callejeros.

Eddie Garza, un chef y autor que creció en Brownsville, Texas, y ahora vive en Los Angeles, hace un adobo que consiste en puré de piña, achiote, chiles rojos y otras hierbas y especias tradicionales para sus tacos al pastor veganos. Dice que añadir chiles chipotle imparte un sabor ahumado y carnoso a las setas o a una proteína a base de trigo llamada seitán.

Ingredientes principales

Además de los tacos al pastor, que tradicionalmente se hacen con carne de puerco, es popular la carne asada. Se trata de filetes de solomillo o de ternera en rodajas finas, marinados con ralladura de naranja, sal, pimienta, cebolla y ajo. Los nopales y el pollo o cerdo adobados, sazonados con salsa de adobo mexicana, son también auténticos ingredientes principales.

Anna María Hernández Cibulsky, una cocinera privada de Georgetown, Texas, que se gana la vida cocinando en casas ajenas, prepara tacos de tinga de pollo con pollo desmenuzado (dice que el pollo asado comprado en la tienda es un sustituto adecuado, si se tiene poco tiempo en casa) cocinado en una salsa a base de jitomate con cebolla, ajo, comino, orégano, chiles chipotle y adobo.

En algunos camiones de tacos o puestos de tacos, también puedes encontrar tacos de lengua, que se hacen con lengua de vaca, y tacos de tripitas, que se hacen con tripa de vaca. También puedes hacerlos en casa si estos ingredientes están disponibles cerca de ti.

Para los que siguen una dieta basada en plantas, aunque algunos ingredientes no son exactamente tradicionales, se preparan de forma tradicional. Garza hace falsos tacos de pescado marinando la coliflor en algunos de los condimentos auténticos mencionados anteriormente, luego la sumerge en un batido de masa y la fríe. También hace tacos rellenos de chorizo casero hecho con gluten de trigo vital, una proteína de origen vegetal.

Pero antes de empezar a hacer los auténticos tacos en casa, “recomiendo poner música mexicana para ambientar la cocina”, dice Gutiérrez.

Equipo de cocina que puedes usar para los tacos callejeros mexicanos

Cuando se cocina desde cero, tener el equipo de cocina adecuado puede facilitar el trabajo de rebanar, picar, mezclar, tostar y asar. Los productos que aparecen a continuación obtuvieron las mejores calificaciones en las exhaustivas pruebas de laboratorio de Consumer Reports.

Cuchillo de chef

Un buen cuchillo de cocinero es una parte vital de un arsenal de cocina, y muchos vienen como parte de un juego de cuchillos de cocina. Aquí están algunos de los que obtuvieron los mejores resultados en las pruebas de Consumer Reports. También ve nuestras evaluaciones de las mandolinas, que cortan los ingredientes de manera uniforme.

Zwilling J.A. Henckels Twin Professional “S”

Wusthof Classic Ikon #8347

Wusthof Classic #8418

Procesador de alimentos y picadora

Rebanar y picar cebollas, tomates y otros ingredientes puede ser un reto y llevar mucho tiempo. Echa un vistazo a estos procesadores de alimentos y picadoras si quieres evitar las lágrimas y una tabla de cortar resbaladiza y hacer el trabajo más rápido.

Breville Sous Chef BFP800XL/A

Oster Versa Pro Series BLSTVB-104-000 Food Processor Attachment

Ninja Master Prep Professional QB1004

Cuisinart Mini Prep Plus DLC-2A

Licuadora

Una licuadora puede ser una herramienta vital para hacer salsa, un elemento básico en la auténtica cocina mexicana. Aquí hay un par de las mejores licuadoras en las pruebas de CR.

Vitamix 7500

Vitamix 5200

Sartén de hierro fundido

Algunos dirán que no estás cocinando bien tu carne asada, y otros ingredientes, si no usas hierro fundido. Y el hierro fundido es duradero y versátil, y no cuesta una fortuna. Aquí hay algunas sartenes de hierro fundido que se desempeñaron bien en las pruebas de laboratorio de CR y que puedes encontrarlos por $25 o menos.

Lodge Cast Iron Pre-seasoned

