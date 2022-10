“Aquí te decimos cómo votar en las elecciones intermedias del 8 de noviembre en Texas” was first published by The Texas Tribune, a nonprofit, nonpartisan media organization that informs Texans — and engages with them — about public policy, politics, government and statewide issues.

¿Qué hay en la boleta de votación? Aunque este año no hay elecciones presidenciales, los texanos elegibles para votar podrán elegir a varios líderes estatales y representantes de distrito. En estas elecciones están en contienda los puestos de gobernador, vicegobernador, procurador general, contralor de cuentas públicas, comisionado de tierras y comisionado de agricultura — todos ellos con mandatos de cuatro años. Miembros de la Comisión de Ferrocarriles del estado — que a pesar de su nombre confuso regula el petróleo y el gas — y varios jueces de tribunales estatales también serán elegidos este año, cada uno con mandatos de seis años. Además, en estas elecciones se votará por todos los representantes federales, senadores estatales, representantes estatales y miembros de la Junta Estatal de Educación. Será la primera elección después de que los mapas de los distritos políticos del estado fueron rediseñados el año pasado con base en el censo de 2020. Los representantes federales y estatales se eligen por períodos de dos años, mientras que los senadores estatales y los miembros de la Junta Estatal de Educación se sortean para servir en mandatos de dos o cuatro años después de la primera elección posterior al rediseño de los mapas distritales. Algunas comunidades de Texas también celebrarán elecciones para cargos en sus ciudades, condados y juntas escolares, así como para aprobar o rechazar bonos o proposiciones locales. Puedes utilizar nuestra herramienta de búsqueda de boletas para ver en qué elecciones estatales y federales puedes votar según tu domicilio. No se puede votar en las elecciones estatales no disputadas, que aparecerán por separado en la boleta de votación después de las contiendas con múltiples candidatos. También puedes ver cómo cambió tu distrito tras el rediseño del año pasado aquí. (No te preocupes: no almacenamos tus datos) (Nota: por el momento estas herramientas solo existen en inglés)

¿Qué fechas debo tener en cuenta? El 11 de octubre es el último día para registrarse para votar y para presentar un cambio de domicilio para las elecciones intermedias. Si tu domicilio o nombre ha cambiado, debes informar al estado sobre tus nuevos datos en línea. Debes hacerlo si has adoptado legalmente un nombre diferente o si te has mudado desde la última vez que votaste, especialmente si te mudaste a un condado o subdivisión diferente. ¿Cómo puedo verificar si estoy registrado para votar? Puedes comprobar si estás registrado y verificar tu información a través de la página web de la Secretaría de Estado de Texas. Necesitarás una de las siguientes tres combinaciones para entrar: Tu número de licencia de conducir de Texas y tu fecha de nacimiento.

Tu nombre y apellidos, fecha de nacimiento y condado en el que resides.

Tu fecha de nacimiento y tu identificador único de votante, el cual aparece en tu certificado de registro de votante. Sigue leyendo para ver los requisitos para registrarte para votar. El 28 de octubre es el último día para solicitar una boleta para votar por correo. ¿Cuándo debo entregar o enviar por correo la solicitud? Tu condado debe recibir las solicitudes físicamente a más tardar el 28 de octubre. Las solicitudes pueden enviarse por fax o correo electrónico, pero el condado también debe recibir una copia impresa en un plazo de cuatro días hábiles. También se pueden entregar en persona. Puedes descargar una solicitud aquí o pedir que te la envíen por correo aquí. Si deseas votar por correo, date el mayor margen de tiempo posible. Ten en cuenta que tu condado puede tardarse en enviarte por correo la boleta de votación. ¿Cuál es la fecha límite para enviar mi boleta de votación por correo? La fecha límite para devolver la boleta con tu voto por correo a tu condado es el día de las elecciones, el 8 de noviembre. Si una boleta tiene un sello de que fue enviada antes de las 7 p.m. de ese día, se contará tu voto si el condado la recibe antes de las 5 p.m. del 9 de noviembre. Las boletas también pueden entregarse en persona en la oficina electoral de tu condado, junto con una forma válida de identificación, mientras los centros de votación estén abiertos el día de las elecciones. La votación anticipada en persona — el periodo durante el cual puedes votar antes del día de la elección que te permite evitar largas filas ese día o votar en la fecha que más te convenga — es del 24 de octubre al 4 de noviembre. Si no puedes votar en un centro de votación debido a un contagio de COVID-19 o a una discapacidad, algunas casillas contarán con opciones para votar en la acera. ¿Quién puede votar por anticipado? Cualquier persona que esté registrada para votar puede hacerlo durante el periodo de votación anticipada, pero debe hacerlo en persona a menos que califique para votar por correo. ¿Dónde puedo votar anticipadamente? Los votantes pueden emitir su voto en cualquier centro de votación del condado en el que estén inscritos para votar. Consulta el sitio web de la oficina electoral de tu condado para ver los lugares de votación anticipada. El día de las elecciones es el 8 de noviembre. Los centros de votación están abiertos de 7 a.m. a 7 p.m. en el día de las elecciones. ¿Los centros de votación serán los mismos el día de las elecciones que durante la votación anticipada? No siempre. Revisa qué centros de votación están abiertos en tu área antes de ir a votar. El día de las elecciones en algunos condados, es posible que algunos votantes solo puedan votar en ciertos centros de votación de tu distrito electoral designado. Otros condados permitirán a los votantes emitir su voto en cualquier centro de votación el día de las elecciones.

¿Qué debo saber acerca de los requisitos para registrarme para votar? ¿Quién puede registrarse para votar en Texas? Los ciudadanos estadounidenses en Texas pueden registrarse para votar en las elecciones si tienen 18 años o más, o si los cumplirán el día de las elecciones. Sin embargo, no podrán registrarse para votar aquellos que hayan sido condenados por un delito grave y todavía estén cumpliendo una sentencia, incluyendo la libertad condicional o la libertad bajo palabra, o si han sido considerados mentalmente incapacitados por algún tribunal. Aquí hay más detalles sobre la elegibilidad para votar. ¿Cómo me registro para votar? Tendrás que llenar y presentar una solicitud de registro de votantes en papel antes del 11 de octubre. Puedes pedir recibir por correo una solicitud gratis usando este enlace; también puedes conseguir una en las oficinas del registrador electoral del condado y en algunas oficinas de correo, oficinas gubernamentales o escuelas preparatorias. También puedes imprimir la solicitud en línea y enviarla por correo al registrador electoral de tu condado. Las solicitudes deben tener un sello de que fueron enviadas antes de la fecha límite del 11 de octubre. Descarga tu solicitud aquí. Además, puedes registrarte para votar a través del Departamento de Seguridad Pública de Texas al renovar tu licencia de conducir, incluso si lo haces en línea. Esta es la única forma para registrarte en línea en el estado. Después de que te registres para votar, recibirás un certificado de registro de votante en un plazo de 30 días. Contendrá tu información de votante, incluyendo el número identificador único para cada votante que necesitarás para actualizar tu registro de votante en línea. Si el certificado tiene información incorrecta, tendrás que señalar las correcciones y enviarlo a tu registro electoral local lo antes posible. El certificado de registro de votante también puede utilizarse como una forma secundaria de identificación cuando vayas a votar si no tienes una de las siete identificaciones con foto aprobadas por el estado. ¿Hay que renovar el registro para votar? Una vez que te inscribes para votar, por lo general sigues registrado, pero hay varias razones por las que quizás quieras verificar el estado de tu registro. Por ejemplo, necesitas actualizar tu registro después de un cambio de nombre o de domicilio. Puedes hacer esas actualizaciones en línea aquí. El estado también revisa el censo electoral para eliminar los registros bajo sospecha de no ser elegibles. Esto ha ocasionado problemas en el pasado ya que se han etiquetado incorrectamente a ciudadanos naturalizados. La ley federal impide que el estado elimine a los votantes registrados dentro de los 90 días anteriores a unas elecciones federales, a menos que el votante haya fallecido, haya sido condenado por un delito grave o haya sido declarado mentalmente incapacitado. Eso significa que los ciudadanos naturalizados no deben ser eliminados del censo electoral después del 10 de agosto debido a averiguaciones de ciudadanía. Si te preocupa el estatus de tu registro de votante, puedes verificarlo en línea aquí. “Instamos a la gente a hacer eso mucho antes de la fecha límite del 11 de octubre, para que tengan bastante tiempo para arreglar cualquier problema”, dijo Taylor. Pero si un votante es etiquetado incorrectamente, Taylor dijo que de todos modos puede votar si presenta una prueba de ciudadanía, como un certificado de naturalización o un pasaporte estadounidense, en los centros de votación. ¿Qué pasa si me mudé después de la fecha límite para registrarme para votar? Debes residir en un condado de Texas antes de la fecha límite de registro de votantes para votar en las próximas elecciones, a menos que califiques para votar en ausencia. Si te mudaste dentro del mismo condado o subdivisión política, puedes votar en tu centro de votación anterior. O puedes votar en tu nuevo centro de votación con una boleta limitada a las elecciones en las que calificarías para votar en ambos centros de votación, tales como las contiendas estatales. Pero las boletas limitadas solo están disponibles durante la votación anticipada en un “centro principal de votación anticipada”, que suele ser la oficina del administrador electoral o del secretario del condado que dirige las elecciones en tu condado. El centro principal de votación anticipada debe aparecer en la lista de lugares de votación anticipada de cada condado. Las personas elegibles que carezcan de vivienda pueden votar, dijo Taylor, siempre y cuando proporcionen en su registro algún domicilio y una descripción del lugar donde viven por el momento. Si es necesario, su dirección postal puede ser diferente al lugar donde residen, dijo, pero una dirección de apartado postal no puede ser proporcionada como domicilio. ¿Qué hago si tengo problemas con mi registro de votantes? Si tienes preguntas o dudas sobre tu registro, puedes encontrar la información para contactar a tu condado aquí. Dentro de los centros de votación suele haber “mesas de resolución” donde los trabajadores electorales pueden ayudar a los votantes a resolver sus problemas de registro. También puedes encontrar más información sobre las preguntas más frecuentes que recibe la oficina del secretario de Estado en votetexas.gov.

¿Qué necesito saber acerca del voto por correo? ¿Cómo sé si soy elegible para votar por correo? Esta opción es bastante limitada en Texas. Se te permite votar por correo solo si: Vas a cumplir 65 años de edad o más para el día de las elecciones.

No estarás en tu condado durante todo el periodo de votación, incluyendo la votación anticipada.

Mencionas una enfermedad o discapacidad que te impide votar en persona sin necesidad de asistencia personal o sin la posibilidad de perjudicar tu salud.

Tienes previsto dar a luz en las tres semanas anteriores o posteriores al día de las elecciones.

Estás recluido en la cárcel pero por lo demás eres elegible para votar (es decir, no has sido condenado por un delito grave). ¿Qué identificación necesito para votar por correo? La oficina del secretario de Estado está recordando a los votantes que deben proporcionar un número de identificación tanto en sus boletas de voto por correo como en los sobres de envío. El año pasado, la Legislatura de Texas creó nuevas reglas de identificación para votar por correo que requieren que los votantes proporcionen su número de licencia de conducir o de identificación estatal (o, si no se les han asignado esos documentos, los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social) tanto en la solicitud de boleta como en el sobre de envío utilizado para devolver la boleta debidamente llenada. Si no tienen ninguno de esos dos números, los votantes también pueden indicar que no se les ha asignado esa identificación. Antes de las primarias de marzo, cientos de solicitudes de voto por correo también fueron rechazadas, en algunos casos porque proporcionaron un número de licencia que el estado no tenía en sus archivos. La Secretaría de Estado ha sugerido que los votantes se pongan en contacto con su registrador local de votantes para preguntar cómo agregar uno de los números requeridos a su registro de votante. Otros defensores del voto sugieren a los votantes que incluyan tanto su número de licencia de conducir o de identificación estatal como los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social, si tienen ambos, para evitar problemas. ¿Califica la falta de inmunidad al COVID-19 como una discapacidad durante la pandemia? Aunque la falta de inmunidad al COVID-19 por sí sola no permite a un votante solicitar una boleta electoral con base en la discapacidad, la Corte Suprema de Texas dictaminó en 2020 que correspondía a los votantes decidir si esa falta de inmunidad, combinada con su historial médico, cumple con los criterios de elegibilidad del estado. Ten en cuenta que la definición de discapacidad del código electoral de Texas es más amplia que otras definiciones federales. Un votante es elegible para votar por correo si tiene una “enfermedad o condición física” que le impide votar en persona sin la probabilidad de “necesitar asistencia personal o de dañar la salud del votante”. Esto lo decide el votante, y los funcionarios electorales no tienen autoridad para cuestionar el razonamiento del votante. ¿Qué tipo de gastos de envío necesito pagar para enviar mi voto por correo? Depende de tu lugar de residencia. Los gastos de envío para las boletas de votación por correo varían según el condado porque el estilo y el tamaño de la boleta pueden ser diferentes de un condado a otro, y algunos condados pueden pagar los costos. Las oficinas electorales locales deben tener los detalles una vez que las boletas estén finalizadas. Dicho esto, si los gastos de envío no son pagados en su totalidad, en teoría no te deberían devolver la boleta. Lo requerido es que el Servicio Postal debe entregar la boleta y cobrarle al condado por cualquier cantidad faltante. ¿Qué pasa si hay un problema con mi boleta de votación por correo? Texas permitirá a los votantes corregir sus boletas de votación por correo si las boletas corren el riesgo de ser rechazadas por un error técnico, incluyendo la falta de información o de firmas. Esto también es válido para problemas con las solicitudes de dichas boletas. Los funcionarios del condado son responsables de avisar a los votantes si hay un defecto en su solicitud o en su boleta. Los votantes pueden utilizar un nuevo rastreador de boletas en línea para revisar el estado de su solicitud de voto por correo y de su boleta. El rastreador también se puede utilizar para hacer correcciones. Puedes acceder al rastreador aquí. La fecha límite para corregir las boletas de voto por correo es el 14 de noviembre.

¿Qué necesito saber para ir a votar? ¿Cómo puedo encontrar los centros de votación que están cerca de mí? Las oficinas electorales de los condados deben publicar en sus sitios web información sobre los centros de votación para el día de las elecciones y durante el período de votación anticipada a más tardar el 18 de octubre. El sitio web de la Secretaría de Estado también tendrá información sobre los centros de votación cuando se acerque el inicio de la votación. Sin embargo, los centros de votación pueden cambiar, así que asegúrate de consultar el sitio web de las elecciones de tu condado antes de ir a votar. ¿Qué tipo de identificación necesito llevar? Necesitarás uno de los siete tipos de identificación válida con fotografía para votar en Texas: Una licencia de conducir estatal (emitida por el Departamento de Seguridad Pública [DPS] de Texas).

Un certificado de identificación electoral de Texas (emitido por el DPS).

Una tarjeta de identificación personal de Texas (emitida por el DPS).

Una licencia de Texas para portar un revólver (emitida por el DPS).

Una tarjeta de identificación militar de los Estados Unidos con una foto personal.

Un certificado de ciudadanía de los Estados Unidos con una foto personal.

Un pasaporte estadounidense. Consulta este sitio para obtener más detalles. ¿Qué pasa si no tengo un documento de identidad con fotografía válido? Los votantes podrán votar de todas formas si firman un formulario en el que juran que tienen un “impedimento razonable” para obtener un documento de identidad con fotografía adecuado. Sin embargo, esos votantes también tendrán que presentar uno de los siguientes tipos de documentos de identificación: Un certificado de registro de votantes válido.

Un acta de nacimiento certificada.

Un documento de confirmación de nacimiento admisible en un tribunal que establezca tu identidad (que puede incluir un documento extranjero de nacimiento).

Una copia o un original reciente de una factura de servicios públicos, un estado de cuenta bancario, un cheque del gobierno, un cheque de nómina u otro documento que muestre el nombre y el domicilio del votante (Cualquier documento gubernamental que contenga la foto del votante debe presentarse en original). Si tienes un documento de identidad con fotografía válido pero olvidaste traerlo, puedes emitir un voto provisional, pero tendrás que acudir a la oficina local de registro de votantes en los seis días siguientes a las elecciones para presentar un documento de identidad u otra documentación aceptable para que se cuente tu voto. Un votante registrado sin una identificación válida con fotografía o cualquiera de los documentos de apoyo también puede emitir un voto provisional. ¿Cómo afectará la pandemia a estas elecciones? Es posible que se tomen muchas de las mismas precauciones a las que nos hemos acostumbrado en los últimos años, como el uso de desinfectante de manos y la limpieza periódica de las instalaciones. En los condados con máquinas electrónicas en las que los votantes hacen sus selecciones antes de imprimir las boletas de papel, es posible que los votantes reciban protectores para los dedos, conocidos como “finger cots”. “No son obligatorios, pero muchos condados los ponen a disposición de sus votantes para que se sientan más cómodos al tocar las pantallas de las máquinas de votación que otras personas han tocado”, dijo Taylor. Los trabajadores electorales pueden llevar cubrebocas y otro equipo de protección, pero los cubrebocas no son obligatorios para los votantes, aunque los funcionarios federales de salud siguen recomendando el uso de cubrebocas en espacios públicos cerrados en áreas con altos índices de transmisión. ¿Qué pasa si planeaba votar en persona, pero me han diagnosticado COVID-19? Si contrajiste COVID-19 o presentas síntomas, considera la posibilidad de solicitar una boleta de votación anticipada de emergencia o de utilizar la votación en la acera. Boleta de emergencia: Estas boletas pueden solicitarse si te enfermas o quedas incapacitado cerca de unas elecciones y no puedes ir a un centro de votación el día de las elecciones. Para tener derecho a ellas, debes designar a un representante para que presente una solicitud en persona en tu nombre y tener una nota médica certificada. La solicitud debe ser recibida por el secretario de votación anticipada de tu condado antes de las 5 de la tarde del día de las elecciones. Para ser contada, tu boleta debe ser devuelta por el mismo representante designado antes de las 7 p.m. del día de las elecciones. Contacta a la oficina electoral de tu condado para obtener más detalles sobre las boletas de voto anticipado de emergencia por enfermedad o discapacidad. Voto en la acera: También puedes ponerte en contacto con la oficina electoral de tu condado para determinar si eres elegible para votación en la acera, que debe estar disponible en cada centro de votación para los votantes con discapacidades que no pueden entrar a los centros de votación. Algunos condados han designado lugares de estacionamiento para las personas que votarán desde la acera, mientras que otros utilizan un sistema de timbre para que los trabajadores electorales sepan que deben sacar una máquina portátil de votación. Anjanette Gautier Castro tradujo esta nota. Declaración de transparencia: La Secretaría de Estado de Texas ha apoyado económicamente a The Texas Tribune, una organización noticiosa apartidista y sin fines de lucro que se financia en parte con donaciones de miembros, fundaciones y patrocinadores corporativos. Los patrocinadores financieros no desempeñan ningún papel en el periodismo del Tribune. Aquí encontrarás una lista completa de ellos.

This article originally appeared in The Texas Tribune at https://www.texastribune.org/2022/10/04/texas-votar-elecciones-espanol-2022/.

The Texas Tribune is a member-supported, nonpartisan newsroom informing and engaging Texans on state politics and policy. Learn more at texastribune.org.

