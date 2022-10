Google presentó nuevos widgets para la pantalla de bloqueo del iPhone: cuáles son y cómo obtenerlos

Google lanzó una serie de actualizaciones en algunas de sus apps más utilizadas para permitir que sean compatibles con el Always on Display de la pantalla de bloqueo de iOS 16. Ahora los usuarios podrán comenzar a utilizar los widgets de las aplicaciones para recibir notificaciones sin tener que desbloquear sus teléfonos.

Entre las aplicaciones de Google que podrán disfrutar de esta funcionalidad se encuentra su cuadro de búsqueda rápida, Gmail, Google News, entre otras. Estas se suman a Chrome y Google Drive las cuales ya habían recibido la actualización para ser compatibles con las pantallas de bloqueo.

Una de las app de la compañía que aún no ha recibido la actualización correspondiente en Google Calendar, por lo que los usuarios de Apple aún no pueden utilizarla bajo este nuevo formato. La compañía no ha ofrecido, hasta el momento, explicaciones acerca del motivo de este retraso.

De acuerdo con imágenes difundidas por Google, en el caso de Gmail, los usuarios podrán ver un pequeño rectángulo que incluirá el día y mes en curso, así como información acerca del número de correos sin abrir en la bandeja de entrada, dividido en categorías como por ejemplo social, promociones y actualizaciones. De esta forma en un espacio sumamente pequeño podrán encontrar toda la información relevante que puedan necesitar.

Por su parte el widget de Google News ofrecerá títulos noticiosos acortados que puedan interesar al usuario, de forma tal que si desea acceder a ellos solamente deba pulsar para que se muestre la información. Algunos han señalado que el tamaño de la letra en el titular podría resultar difícil de leer para personas que tengan problemas de visión, lo que a futuro podría generar que se realice un cambio en el diseño del widget.

Desde la pantalla de bloqueo los usuarios de Apple también podrán acceder a Google Chrome, incluso podrán abrir ventanas de navegación en modo incógnito, todo ello sin tener que desbloquear el equipo.

Por ahora Google no ha informado cuándo tiene previsto lanzar las actualizaciones correspondientes para que toda su familia de apps sea compatible con esta nueva característica de iOS 16. Entre las apps que aún restan por actualizar se encuentran Lens y Translate, dos herramientas a las que Google ha venido prestando especial atención durante el último tiempo.

