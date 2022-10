Harvey Weinstein reapareció ante un tribunal en Los Ángeles y sorprendió por su aspecto deteriorado

Tremendo revuelo causó en redes sociales la apariencia deteriorada del productor de cine Harvey Weinstein durante su visita a un tribunal en Los Ángeles la mañana del pasado 4 de octubre, esto en vista del juicio que enfrentará por abuso sexual de cinco mujeres.

A través de redes sociales se difundieron diversas imágenes en las que se aprecia al productor hacer su arribo al juzgado de Clara Shortridge Foltz Criminal Justice Center, donde la semana entrante hará frente a más acusaciones sobre abuso sexual.

Y es que no podemos olvidar que Weinstein actualmente cumple una condena de 23 años en la cárcel de las Torres Gemelas, en California tras haber sido encontrado culpable en otro caso por el mismo delito.

De acuerdo con las imágenes difundidas en redes sociales, se puede ver a un Harvey Weinstein que luce desaliñado. Destacó su pelo despeinado, barba prominente y bolsas debajo de sus ojos, esto sin mencionar la pérdida de algunos de sus dientes que salió a relucir hace algunas semanas.

Harvey Weinstein vía Getty images pic.twitter.com/a1jXMpM4L8 — Miss News (@MissNews5) October 5, 2022

“Sufro todos los días. Tengo caries y no puedo comer porque me faltan los dientes”, mencionó Harvey junto a su solicitud para que se le conceda el permiso de visitar un dentista de manera privada.

No obstante, la petición del productor de historias como “Sex, Lies, and Videotape”, “The Crying Game” y “Criaturas celestiales” no ha sido concedida y se mantiene a la espera de un veredicto.

Te puede interesar:

• A 5 años del escándalo de acoso sexual de Harvey Weinstein

• Harvey Weinstein niega que intentara agredir sexualmente a Angelina Jolie

• Harvey Weinstein se estaría quedando ciego en prisión, según su abogado