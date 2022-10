Agentes federales ven un caso de impuestos y compra de armas contra Hunter Biden

Según personas familiarizadas con la investigación federal en contra del hijo de Joe Biden, Hunter, los agentes federales que lo investigan han reunido lo que creen que son pruebas suficientes para acusarle de delitos fiscales y de una declaración falsa relacionada con la compra de armas.



Las fuentes indicaron a The Washington Post que el siguiente paso es que el fiscal de los Estados Unidos en Delaware, un remanente de la administración de Trump, decida si presenta ambos cargos.



Inicial mente la investigación se centró en las finanzas del hijo del mandatario relacionadas con vínculos comerciales en el extranjero y trabajos de consultoría, pero con el tiempo la investigación se centró en si declaró todos sus ingresos y si mintió en la documentación para la compra de armas en 2018.



La investigación federal sobre el presunto fraude fiscal de Hunter Biden comenzó en 2014 y coincidió con una investigación sobre sus asuntos comerciales en el extranjero cuando su padre se postuló para presidente, incluso, fue tema de interés por parte de Trump durante su esfuerzo de reelección en 2020.



Un informe exclusivo de 2020 del diario New York Post reveló cómo Hunter Biden había aprovechado la posición política del entonces vicepresidente Joe Biden para ganar influencia con la empresa energética ucraniana Burisma de la que formó parte de la junta directiva de 2014 a 2019 por un salario anual informado de $6000,000.



En la resolución de la junta de la compañía con fecha del 27 de julio de 2018 sobre el proyecto “Puerto de grano de la ruta de la seda de China en Ucrania” aparece la firma del hijo del presidente.

Cabe recordar que Trump nominó a Weiss para convertirse en el principal fiscal federal de Delaware a finales de 2017 y Garland ha prometido que no habrá ninguna interferencia política o indebida en el caso de Hunter Biden, y no se ha movido para presionar a Weiss a tomar una decisión, dijeron las fuentes, aunque no es raro que las investigaciones del Departamento de Justicia tarden años en terminar.

Te puede interesar:

– Finanzas de Hunter Biden no se entregarán a republicanos, primero necesitan aprobación demócrata

– Otro escándalo para Hunter Biden: estaría ligado a acuerdo para enviar grano de Ucrania a China en 2018