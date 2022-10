Dueños de ‘loncheras’ y restaurantes preocupados por la expansión de puestos de tacos en las calles de Orange

Desde el inicio de la pandemia del Covid-19 algunas ciudades del condado de Orange empezaron a experimentar un aumento de vendedores ambulantes de tacos que no se había visto antes. Originalmente se creía que era el resultado de aquellos que se quedaron sin empleo y estaban buscando alternativas para sustentarse.

Sin embargo, tras varias investigaciones, restauranteros y dueños de camiones de comida (loncheras) certificados se dieron cuenta que el problema era mucho más grande. Los puestos de tacos instalados usualmente sobre las aceras o en estacionamientos son grandes corporaciones que venden miles de dólares por semana y no pagan impuestos a la ciudad ni al condado. No cuentan con los permisos necesarios y hasta se cree que sus trabajadores son víctimas de tráfico humano.

Un grupo de aproximadamente 50 dueños de camiones de tacos y de restaurantes se reunieron con autoridades del condado de Orange el miércoles para hablar de sus preocupaciones, así como para pedir que se regulen esos puestos.

Los vendedores dijeron que usualmente estas son de cuatro a cinco corporaciones que van dejando hasta 20 puestos de tacos en las aceras. Usualmente se instalan por las noches cuando los departamentos de salubridad y cumplimiento de códigos no están trabajando.

Adicionalmente, se cree que los trabajadores de estos puestos son inmigrantes que fueron traídos de forma ilegal a Estados Unidos y están trabajando con un raquítico salario para poder pagar el “coyote” que los cruzó a este país.

“El perfil de los trabajadores de esos puestos son chaparritos, morenitos y muchos de ellos no hablan español, hablan dialecto”, dijo Roberto Guzmán, dueño de un camión de tacos en la ciudad de Santa Ana. “Estos negocios no son por gente pobrecita, son corporaciones grandes que ya tienen experiencia y están explotando a sus trabajadores y llevándose miles de dólares en impuestos sin pagar”.

Dueños de camiones de tacos y restaurantes se reunieron con autoridades del condado y la ciudad de Santa Ana. (OC Business Association)

Las pérdidas son masivas

Guzmán forma parte del grupo Orange County Business Association que cuenta con más de 200 miembros. Explicó que hace unos meses la Oficina de Impuestos, Tasas y Administración contactó a empresarios de comida indicando que no estaban pagando los impuestos que solían pagar por trimestre.

“Estamos pagando del 30% al 60% menos de impuestos pero no es porque nos quedamos con el dinero, es porque no estamos vendiendo lo mismo que antes. Nuestras ventas han bajado porque se las llevan los puestos de tacos”, dijo Guzmán. “Si los taqueros van a competir, que lo hagan de forma legal”.

Explicó que, por ejemplo, cada uno de los puestos en las aceras en una buena noche hace hasta $2,500. Estos son parte de un grupo de aproximadamente 20 puestos que le pertenecen a un solo dueño. Así que en una noche ese dueño se puede ganar hasta $50,000.

“Haga la cuenta por semana, por mes, por año. Esos son miles de dólares perdidos en impuestos que no llegan a las arcas de Santa Ana”, dijo Guzmán.

El empresario indicó que su camión está abierto de las 9 de la mañana a las 11 de la noche. Sin embargo, por la tarde y noche es cuando sus ventas han disminuido de gran manera.

Explicó que su camión le costó más de $180,000 y cuenta con todos los premisos necesarios. El departamento de salubridad llega cada tres meses a hacer revisión y él les abre las puertas de su negocio con gusto, al igual que cualquier otro departamento que desee revisarlo para mostrar que si está siguiendo todas las reglas.

“Nosotros tenemos que seguir protocolos de cómo manejar la comida, como poner los alimentos en los refrigeradores, por ejemplo, primero los vegetales, después los cocidos y por ultimo los crudos. En los puestos de tacos no tienen refrigeradores”, dijo Guzmán. “Esa gente no tiene conocimiento de cómo funciona el proceso. ¿Quién sanitiza el lugar? ¿Dónde hacen las salsas? ¿A dónde se llevan la comida que sobra?”

Roberto Guzmán muestra el orden que lleva en los refrigeradores de su camión. (Jacqueline García/La Opinión)

Los vendedores indicaron que es importante que los comensales tomen en cuenta estas cuestiones de salubridad que, de no hacerse de forma correcta, podrían llevarlos a tener una indigestión estomacal o hasta problemas más graves de salud.

Adicionalmente, si alguna persona se enferma después de haber comido en ese lugar se tiene que investigar. Si el negocio es fantasma no se puede saber cómo funcionan y no hay a quien reclamarle.

Comienza la investigación

Después de la reunión los representantes del condado quedaron impresionados de ver cómo funciona esa red de negocios ilegales. Entre los participantes estuvo el alcalde de Santa Ana, un representante de la supervisora Katrina Foley, quien representa a Santa Ana, así como representantes del departamento de salubridad y cumplimiento de códigos de la ciudad.

El alcalde de la ciudad de Santa Ana, Vicente Sarmiento, dijo que van a colaborar con el condado para proteger a los pequeños negocios que funcionan de acuerdo a la ley para mantenerse en pie.

Agregó que es una decepción ver lo que están haciendo estas corporaciones.

“Sabemos que vienen de otros condados y sabemos que todos tienen necesidad pero que no vengan a competir aquí con negocios pequeños que están tratando de ganarse el pan de cada día y son familias pequeñas”, dijo Sarmiento. “Esos puestos no pagan impuestos, no tienen permisos y fallan con cumplir los códigos de la ciudad. Tengo la esperanza de que vamos a mejorar eso”.

Aclarando la ley SB 972

Tanto vendedores como Sarmiento indicaron que es importante asegurase de aclarar a quién beneficia la ley SB 972, firmada el pasado 23 de septiembre por el gobernador de California, Gavin Newsom.

Los vendedores ambulantes de pequeños negocios celebraron la aprobación de la ley que tiene como objetivo hacer que los procedimientos de permisos, el diseño de carritos, los estándares del equipo y el espacio para guardarlos sean más accesibles para los vendedores de comida en las aceras.

Algunos beneficios de la SB 972 incluyen la reducción o exención de las tarifas del permiso para los pequeños vendedores de alimentos. Esto podría ser un ahorro de alrededor de $2,000 o más dependiendo del condado donde laboren.

También crea un nuevo subtipo de carrito móvil de alimentos en las aceras, pero aún se necesita una aclaración de las agencias de salud pública en cada condado sobre qué carritos se aprobarán.

Los vendedores dijeron que estas reglas son muy vagas y no especifican quienes califican, razón por la cual grandes corporaciones están llegando a varias ciudades con los negocios de tacos.

“Voy a abogar con los legisladores porque ellos han facilitado el incremento de negocios que no están permitidos”, dijo Sarmiento.

Christine Lane, directora de la División de Salud Ambiental (EH), dijo que la división de la Agencia de Atención Médica de OC realiza actividades de divulgación en las comunidades del Condado de Orange con regularidad para explicar los procedimientos y responder preguntas al servicio de la comunidad.

“Como resultado de la reunión [del miércoles], el EH, en asociación con los líderes del condado de Orange y la ciudad de Santa Ana, trabajarán en colaboración con los líderes y otras partes interesadas para monitorear y hacer cumplir las operaciones de alimentos ilegales en la ciudad de Santa Ana semanalmente”, dijo Lane. “El trabajo colaborativo se está realizando en reconocimiento de la importancia de apoyar a las empresas, así como la seguridad de la comunidad”.

La Opinión intentó contactar a algunos de estos negocios que promocionan sus puestos de tacos en las redes sociales pero al cierre de esta edición no hubo respuesta.