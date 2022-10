Qué hacer si tu auto resulta dañado por una tormenta

Sigue estos pasos si tu auto ha sufrido daños, se ha inundado o ha quedado inservible

By Jon Linkov

Las secuelas de un huracán pueden dejarte con una serie de problemas que tienes que enfrentar, como los cortes de electricidad y daños a la propiedad. Si tu auto ha resultado dañado por el agua y los escombros arrastrados por el viento, tendrás que ocuparte de esas situaciones con urgencia para evitar futuros dolores de cabeza como el moho o los problemas eléctricos.

Evalúa los daños. Según Myles Mitchom, portavoz de State Farm Insurance, no pongas en marcha un vehículo inundado hasta que lo haya inspeccionado a fondo un mecánico especializado. Si el auto está estacionado en una situación de inundación o detenido en aguas profundas, encenderlo puede causar graves daños al motor.

Además, el agua en el sistema eléctrico podría provocar un incendio. Toma fotos del vehículo y de la zona que lo rodea. Tener pruebas visuales de cómo se produjeron los daños puede ayudar a tramitar el reclamo.

Ciérralo. Si una ventana se ha roto o se ha caído durante la tormenta, asegúrate de cubrirla y sellarla bien para evitar que siga entrando agua y se produzcan daños. Una lona y cinta de embalar deberían ser suficientes.

Infórmate sobre tu póliza de seguro. “Ponte en contacto con tu agente o compañía de seguros e infórmales de que tu vehículo se ha inundado”, dice Mitchom.

Si tienes un seguro de todo riesgo, tu vehículo está cubierto para una serie de accidentes y desastres naturales. Pero si sólo tienes un seguro de responsabilidad civil, los daños a tu auto no están cubiertos. En caso de duda, llama a tu compañía de seguros para conocer los detalles e iniciar el proceso de reclamo.

Determina si puedes rescatar tu auto o si tienes que desecharlo. Si el vehículo no está operativo, tendrás que someterlo a una evaluación. Es posible que encuentres un mecánico local certificado que pueda realizar una rápida inspección del auto en la calle y aconsejarte sobre los siguientes pasos a seguir. De lo contrario, tal vez tengas que llevarlo a un taller donde puedan inspeccionar el vehículo de arriba a abajo, buscando posibles daños e intrusiones de agua, y asegurándose de que los sistemas electrónicos y los airbags funcionan.

Evita el síndrome del auto maloliente. Los autos inundados terminan oliendo a moho y a humedad, sobre todo si el agua ha empapado la alfombra y las telas. Eliminar esos olores es una tarea difícil si no se cambian los materiales empapados. Otra cosa preocupante de la humedad atrapada es que las piezas pueden empezar a oxidarse, lo que podría comprometer la estructura y causar daños importantes. Es clave secar el auto rápidamente, limpiarlo a fondo, y posiblemente reemplazar la alfombra u otros materiales.

Un auto realmente inundado puede ser reparado, pero a un precio muy alto. Tendrás que sopesar el costo de la reparación y la confiabilidad futura con el precio de comprar un auto nuevo o usado. Por supuesto, la cobertura de tu seguro puede guiarte en esta decisión.

Si tienes que llevar el auto al chatarrero, asegúrate de que el próximo auto que compres haya salido bien en las pruebas de Consumer Reports y sea confiable y seguro. Consulta nuestras páginas de modelos de vehículos para saber más.

