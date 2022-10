$80,000 dólares debe pagar una mujer después de tratarse por embarazo ectópico en Nueva York

Una mujer de la ciudad de Nueva York recibió una factura médica por una enorme cantidad de dinero después de recibir atención por un embarazo ectópico.

Este tipo de embarazos son raros pues ocurre cuando un óvulo fertilizado se implanta fuera del útero, a veces en una trompa de falopio.

Según Mayo Clinic estos embarazos no pueden continuar normalmente, en primer lugar porque “el óvulo fertilizado no puede sobrevivir y el tejido en crecimiento puede causar un sangrado potencialmente mortal si no se trata”.

El caso de Sara Laub que cada vez cobra más revuelo en las noticias, muestra que el costo podría ser una barrera para la atención de algunas mujeres, incluso en estados donde el aborto está protegido.

De hecho, manifestó en declaraciones a Kaiser Health News (KHN) que no esperaba que su tratamiento fuera tan costoso y lento, ni que incluyera varios viajes a la sala de emergencias.

Mayo Clinic destaca que si un “óvulo fertilizado continúa creciendo en la trompa de Falopio, puede causar que la trompa se rompa”. “Es probable que haya un sangrado intenso dentro del abdomen”.

De acuerdo a la institución, aproximadamente 1 de cada 30.000 embarazos son ectópicos. Sin embargo, los embarazos extrauterinos ocurren con mayor frecuencia en mujeres que reciben tratamientos de fertilidad, aproximadamente cada 1 de cada 100 embarazos.

Cirugía de emergencia

Laub contó a KHN que visitó el departamento de emergencias del Hospital Lenox Hill en la ciudad de Nueva York, donde podría someterse a una cirugía para extirpar su trompa de Falopio o al menos recibir una inyección de metotrexato, un medicamento contra el cáncer que se usa para interrumpir un embarazo ectópico.

Pero lamentablemente, luego de usar la inyección, tuvo cinco visitas de seguimiento a la sala de emergencias para recibir más inyecciones y análisis de sangre antes de finalmente requerir la cirugía.

El monto total de Laub por su tratamiento médico durante 12 días ascendió a $80,000 y los costos de su bolsillo fueron de más de $4,000 debido a su plan de atención médica.

“A pesar de lo aterrador que me pareció mi terrible experiencia en ese momento, estaba muy consciente de que era afortunada de tener fácil acceso al tratamiento y en otros lugares las mujeres con mi condición enfrentan experiencias mucho peores”, dijo Laub a KHN.

Esta es una forma positiva de ver todo lo que le sucedió, haciendo referencia a aquellos estados donde el tratamiento para embarazos ectópicos se retrasan o prohíben debido a las leyes promulgadas después de la anulación de Roe v. Wade.

“Por un lado, me siento agradecida de haber podido recibir tratamiento cuando no estaba en un estado agudo (…) Pero es una sensación horrible saber que la decisión que tomé sobre el mejor camino a seguir para la atención tiene un costo tan alto”.

Te puede interesar:

Implantes mamarios resultan con una capa similar a cemento blanco en una paciente de solo 25 años: qué le pasó