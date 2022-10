El festival de cine latinoamericano de San Francisco vuelve a la pantalla grande

Contra viento y marea y también contra la pandemia, el Festival de Cine+Más de San Francisco (www.cinemassf.org), uno de los festivales de cine latino más grandes del planeta, regresa en su versión número 14 para presentar una completa programación del actual cine latinoamericano. Del 7 al 22 de octubre, el festival presentará en la pantalla grande, y también en su versión virtual, más de 33 variados programas que incluyen 75 películas de realizadores latinos.

Según sus organizadores, en esta versión el festival está dando unos arriesgados pasos porque aún no se acaba la pandemia y tampoco se sabe a ciencia cierta si el público retomará la tradición de ir al cine para ver sus películas en la pantalla gigante o si continuará viendo cine virtual desde sus casas.

Según el director del festival, Lucho Ramírez, muchos latinos han abandonado el Área de la Bahía. “Estamos organizando algo casi a ciegas, no sabemos en realidad si la gente aún continúa en la Bahía, si van a continuar yendo al cine o si ya se han acostumbrado a ver el cine en casa. Las cosas no han vuelto a su normalidad y hay que ser conservador con lo que se arma”, dijo.

Además, muchos cines y centros culturales no han vuelto a abrir ni a recobrar sus ritmos normales de actividades. Los cines “están limitando lo que te ofrecen porque ellos también quieren tener actividades rentables y nosotros no movemos mucho presupuesto. No somos preferencia para ellos”, dijo Ramírez, quien afirmó que con presentaciones en tres cines locales se podría decir que “el festival ha vuelto a la pantalla grande”.

Una escena de la cinta “José Feliciano: Behind This Guitar / Detrás de esta guitarra”. Cortesía Festival de Cine+Más

La noche de apertura del festival comenzará con música el viernes 7 de octubre cuando a las 7 pm, en el Cine Landmark’s Opera Plaza, se presente el documental “José Feliciano: Behind This Guitar / Detrás de esta guitarra” (EEUU). Los directores Helen Murphy, Frank Licari y su equipo fílmico siguen al popular cantante y ganador de nueve premios Grammy, José Feliciano, durante su regreso a su ciudad natal, Lares, Puerto Rico, y otros momentos en su carrera de más de 55 años. Feliciano, a los 77 años, sigue siendo un artista importante y su música una influencia destacada en la música estadounidense.

También se presentará el filme “La poderosa victoria” (México), dirigida por Raúl Ramón y actuada por los reconocidos actores mexicanos de largas trayectorias Damián Alcázar y Joaquín Cosío. La película es un drama-comedia de un pueblo en el desierto. En La Esperanza, México, han cerrado la mina y el ferrocarril y para evitar la desgracia y el olvido sus habitantes se ven en la necesidad de construir con sus propias manos un tren a vapor.

Todas las películas fueron trabajos que se postularon al festival. Su parte virtual está compuesta por 40 trabajos, entre ellos 25 largometrajes entre documentales y películas de ficción. Se presentarán también 10 programas de cortometrajes, un programa de escuelas de cine latinoamericano, una selección de películas LGBT y un programa con cortometrajes locales.

El filme argentino “Panash” es una singular adaptación del clásico Cyrano de Bergerac. Cortesía Festival de Cine+Más

La película “Panash” (Argentina) es una adaptación libre, feminista, distópica y musical de Cyrano de Bergerac dirigida por Christoph Behl. Ambientada en un futuro cercano, en un estado de sitio en Buenos Aires y reconstruida a partir de imágenes de archivo e interpretada por raperos de renombre local e internacional. Es un colorido romance callejero entre gente de clase popular, una película que ha recorrido importantes festivales argentinos y muy reconocida por su banda sonora.

San Francisco es una ciudad también conocida por sus variados festivales de cine. Existen alrededor de 50 festivales y cada uno de ellos con diferentes temas. Pero para Ramírez la indiferencia de Hollywood hacia los actores latinos y hacia el cine latinoamericano continúa en la misma situación desde hace más de 30 años.

“Muy poco ha cambiado. Hollywood y el mercado estadounidense ignoran los proyectos que no son en inglés, que no son producidos por Hollywood. Siempre tienen la puerta muy cerradita a los creadores de cine, a los actores, a todos. Una cosa es el tema de la diversidad en el cine de los Estados Unidos y por otro lado están las películas internacionales. Antes se veía más cine internacional, ahora se ve mucho menos y los hispanos en la pantalla son siempre los mismos”, aseveró Ramírez.