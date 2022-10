Pareja obtiene Visa U tras ataque y robo callejero en el este de Los Ángeles

A cuatro años de haber sido agredida y robada de forma violenta en el este de Los Ángeles, Francisca Contreras y su esposo Miguel Soto, recibieron la visa U, un alivio migratorio que el gobierno de Estados Unidos entrega a los inmigrantes que son víctimas de crímenes serios y que colaboran con la policía en las investigaciones y en el enjuiciamiento.

“Yo iba por la calle al salir de mi trabajo, y a plena luz del día, fui atacada por dos mujeres que me golpearon, me tiraron al piso y me patearon”, dice Francisca, a quien le cuesta aún mucho recordar lo sucedido.

“Estas personas me despojaron de la bolsa donde traía el dinero de la quincena que me acababan de pagar y las llaves del restaurante donde trabajaba”.

Fue una mujer que pasaba por el lugar, quien al darse cuenta de la agresión, detuvo su vehículo y empezó a gritar para pedir auxilio. Al huir las mujeres, rescató a Francisca y la llevó a su casa.

“Me sentía tan mal que minutos después tuve que ir al hospital para que me atendieran”.

Francisca reportó el ataque a la policía, sin imaginar que dicho infortunio le abriría las puertas para salir de las sombras migratorias.

“Un año después de la golpiza, una amiga me dijo que con lo que me había pasado, podía obtener una visa U para estar aquí en este país legalmente”.

Francisca Contreras se beneficia con la visa U, tras ser víctima de una golpiza que la manda a un hospital. (Cortesía Paulina Herrera)

El ataque lo sufrió en 2017 y en 2018 acudió a ver al abogado en migración Sergio Siderman, quien lo primero que le pidió antes de tomar su caso e iniciar el proceso para la Visa U, fue obtener la certificación policiaca que confirmara que el crimen había ocurrido.

Francisca, originaria de México llevaba más de 30 años en el país como indocumentada. En 1995, se había casado en Los Ángeles con Miguel con quien procreó 5 hijos, quienes le han dado 8 nietos.

Ya con la visa U en sus manos, a sus 54 años de edad, esta inmigrante mexicana está feliz porque dice que nunca espero que tras la dolorosa tragedia sufrida, pudiera obtener un beneficio migratorio, y mucho menos que su esposo también se beneficiara y pudiera salir del limbo migratorio.

La visa U fue creada por el Congreso en el año 2000 para motivar a los inmigrantes, víctimas de un crimen a colaborar con las agencias policiacas en las investigaciones y el procesamiento de crímenes sin el temor de ser deportadas.

El abogado Siderman dice que a partir de la solicitud de la visa U, se puede tomar de 3 a 5 años obtenerla; y aproximadamente entre el 84 y 88% consigue la aprobación.

Francisca Contreras y su esposo Miguel obtienen la visa U. (Cortesía Paulina Herrera)

¿Qué delitos califican para la visa U?

Siderman dijo que pueden ser elegibles para la visa U, quienes sufrieron de abuso físico o mental sustancial por cualquiera de los siguientes delitos (entre otros):

• Secuestro

• Violación sexual

• Chantaje

• Violencia intrafamiliar

• Extorsión

• Encarcelamiento ilegal

• Agresión criminal

• Fraude en la Contratación de Mano de Obra Extranjera

• Incesto

• Servidumbre involuntaria

• Asesinato de familiar cercano

• Acoso

• Prostitución

• Agresión sexual

• Explotación Sexual

• Esclavitud

• Tortura

• Trata de blancas

• Manipulación de testigos

¿Cuántos miembros de la familia pueden beneficiarse?

Si la víctima del delito es menor de 21 años, puede solicitar a su cónyuge, hijo, padre y cualquier hermano soltero menor de 18 años. Si tiene 21 años o más, solo puede pedir a su cónyuge o hijo.

¿Existe una fecha límite para solicitar una visa U después de ser víctima de un delito?

No hay fecha límite, pero sí es aconsejable hacerlo lo antes posible para obtener con mayor facilidad todas las evidencias que demuestren el caso criminal del cual se fue víctima aquí en Estados Unidos.

Siderman subrayó que la certificación policiaca para un proceso de Visa U debe ser expedida por una agencia de seguridad pública (departamentos de policía o del sheriff), y debe presentarse dentro de los 6 meses de la fecha de ser emitida.

¿Qué pasa si no obtengo la certificación policial?

El abogado Siderman explica que sin la certificación policial, no se puede presentar un caso de visa U.

En todo caso, mencionó que las oficinas legales pueden realizar este trámite, pero siempre y cuando exista un reporte policiaco que es el primer paso para preparar un caso de visa U.

“Otras evidencias necesarias para que las víctimas de un crimen puedan ganar un caso de visa U son fotografías, reportes médicos, diagnósticos psicológicos, entre otras”.

Precisa que los beneficios de la visa U incluyen freno a la deportación, perdón por estadía prolongada, perdón por entrada ilegal, expedición de permiso de trabajo y eventualmente la residencia permanente con vías a la ciudadanía.

El Servicio de Migración y Ciudadanía (USCIS) limita la cantidad de visas U por cada año fiscal a 10,000, a pesar de que decenas de miles de solicitantes solicitan cada año esta visa.

Una vez que se alcanza el límite, los solicitantes restantes se colocan en una lista de espera.