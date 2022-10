Edinson Cavani reveló que la remontada del Barcelona al PSG en 2017 le hizo tener que ir a terapia: “¿Tengo un problema en la cabeza?”

La remontada del 6-1 del FC Barcelona al PSG fue una de los capítulos mas épicos de la Champions League y que ha sido uno de los golpes más duros que ha recibido el club parisino y Edinson Cavani en su carrera que lo llevó a tomar terapia porque le afectó en su mente.

El exdelantero del PSG y Manchester United destacó que esa derrota fue un duro golpe en su carrera, y que a partir de allí comenzó a tener episodios de ansiedad.

“La primera vez que comencé a hacer terapia fue tras la remontada del Barcelona al PSG en la UEFA Champions League del 2017 (donde el Barça ganó 6-1 en el Camp Nou tras perder 0-4 en París por los octavos de final)”, comentó para el sitio web relevo.com.

⚽️ Edinson Cavani reveló que comenzó a hacer terapia luego de la remontada del Barcelona al PSG en 2017.



👏🏼 Son ídolos, pero antes que nada son personas. ¡Buen mensaje del Matador!pic.twitter.com/M7Zr98FKgd — BUYSAN (@Buysan) October 7, 2022

El uruguayo explicó que empezó a tener problemas de ansiedad e incluso sudores fríos a partir de la pesadilla de la remontada ante el Barcelona.

“Me había afectado bastante y hay cosas que te sobrecargan. En cinco minutos cambió todo lo que veníamos haciendo. Es un golpe tan grande, que no puedes controlar y que, aunque es fútbol, te toca otras partes de tu persona, con síntomas de ansiedad, sudores fríos… Me preguntaba: ‘¿Tengo un problema en la cabeza?’ Fui al doctor del PSG y me dijo que lo que me está pasando, les pasa a muchas personas en distintos ámbitos. Me di cuenta de que no era un superhéroe”, descató el uruguayo.

Cavani ahora está por debutar en el fútbol español con el Valencia, aunque aún no se ha puesto bien físicamente para jugar en La Liga Santander y sigue entrenando hasta que Gattuso lo considere para ponerlo a jugar.

“Ya jugar me llena, pero tengo que ponerme fino, estar tranquilo porque las cosas no pueden ser ya. Es un equipo nuevo, con compañeros que no conoces, así que se necesita un tiempito. El técnico Gennaro Gattuso me dijo que empezara poco a poco, pero que me veía bien y tenía que jugar. A mí me gustan los desafíos”, dijo Cavani.

Cavani también será una de las piezas en el Mundial de Qatar 2022 de Uruguay en la que estarán en el Grupo H contra Corea del Sur, Ghana y Portugal.

