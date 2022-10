Horóscopo de hoy de Nana Calistar 08 de octubre de 2022

Aries

Es probable que en estos días comiences a madurar de una forma que no imaginabas y lo sabrás ya que comenzarás a ver a las personas sin una mascará, te va a costar trabajo darte cuenta de esas verdades. Ten mucho cuidado con chismes dentro de la familia porque se podrían presentar en cualquier momento, sino son de tu incumbencia no des opinión. Vienen días de muchos cambios en los cuales algunas veces no sabrás qué camino elegir, toma el que te haga sentir mejor, la vida te pondrá nuevas cosas para ti, aprende a decir que no cuando de verdad no puedes o no deseas acceder o hacer algo, no des el sí solo por quedar bien. No te confundas en tus sentimientos pues una persona podría sacarte de tu zona de confort al mostrarte sentimientos de amor. Si quieres dejar atrás las depresiones y sentirte mucho mejor comienza por liberarte de todas esas personas que te causan conflicto o problemas, no permitas que nadie altere tu paz y trabaja en mejorar en cualquier aspecto negativo que sientas que no es bueno para ti.

Tauro

Se visualiza un viaje con amistades o salida con familia en fin de semana. Ruptura amorosa de amistad con su pareja, te necesitará más que nunca, trata de salir con él o ella para distraerle. Vienen días en los cuales deberás de reflexionar mucho sobre lo que has hecho de tu vida y sobre las decisiones que has tomado porque muchas de esas no son las adecuadas y por esa razón te has perdido un poco en el camino. Visitas de familiares del extranjero están por llegar. No te permitas caer ni fracasar por nadie y ve tras tus sueños y metas que solo te corresponden a ti cumplirlos. Es posible que te enfrentes a una situación que te va a dejar un gran aprendizaje solo que debes de aprender del golpe y no caer en las mismas cuestiones. Hay movimientos en la cuestión de los dineros que te van a beneficiar mucho solo date la oportunidad de ahorrar para unos gastos importantes que se aproximan. No te preocupes por el pasado, ya fue, suelta y déjalo ir y vive tu presente. Visitas inesperadas y una gran compra se aproxima, ten cuidado con la economía pues podrías terminando endeudado.

Géminis

Si estas más solo o sola que la soledad no te mortifiques que podrás estar solter@ pero nuncamente sol@. Date la oportunidad de aprender a quererte lo suficiente al punto que no necesites del cariño ni del amor de ninguna otra persona más que de ti mismo. Si no tienes perro o perra que te ladre despabílate y ve poniendo a calentar el agua que está por concretarse algo en el terreno sentimental, necesitarás ser muy inteligente pues tendrás competencia. Es posible que vengan escenas de celos por mjes o amistades de tu pareja en caso de tener. Ten cuidado con amores de una noche y con poner tu corazón en bandeja de plata a quien solo sabe comer en desechables. Aprende a no callarte nada y decir lo que sientes, no esperes otro día pues solo tienes seguro tu presente. Cuídate de relaciones prohibidas, no estas pa ser el postre de nadie. Ponte las pilas en dietas y gym pues estas en etapa de engorda perra. Cuídate de enfermedades respiratorias que van a estar a la orden del día.

Cáncer

Mejoras laborales y cambios en el trabajo. Una nueva amistad se concretará. aprende a no tomarte las cosas tan enserio y bajarles a tus niveles de rabia y enojo contra los demás, no hay necesidad de discutir o meterte en problemas culeros todo el tiempo. Es momento de confiar en tu capacidad de lograr todo lo que desees, la vida te pondrá en frente a muchas personas, pero deberás de seleccionar quien merece estar en tu vida y quien no, recuerda que tienes que aprender a ser más selectivo. En caso de tener una relación no la arruines con peleas tontas sin sentido, mejor aprende a vivir bien en pareja y dejar de estar trayendo cosas del pasado al presente, eres muy de que te encanta hacer enojar a tu pareja pa que en la reconciliación te la dejen caers bien sabroso. Ten presente que no siempre tienes la razón, debes aprender a acepar las ideas de otras personas, así como se respetan las tuyas. déjate de tonterías y controla los calores. Es probable que recibas noticia de familia que no te va a agradar mucho o haya alguna discusión en puerta por desacuerdos. Cuídate de cambios de humor y de criticar lo que no te parece pues podrías meterte en problemas.

Leo

Vienen días llenos de cambios, de amores nuevos y de oportunidades en las cuales deberás de poner en una balanza tu vida para saber qué pesa más y que requieres para ser feliz. Si tienes que tomar decisiones que tienen que ver con el ámbito sentimental tómalas tú y deja de andar pidiendo opiniones de otras personas, así si la riegas será bajo tu propia responsabilidad y no tendrás que buscar más culpables ¡No coquetes tanto porque te van a sacar un susto por andar prendiendo el boilers y no meterte a bañar! Andas confunid@ en varias cuestiones que se empezarán aclarar en esta semana no te mortifiques!! posibilidades de salir el próximo fin de semana y ponerte bien burris o deperdis pasartela genial con familiares o amigos. no juzgues a las personas por su p3ndejes, recuerda que no todos tuvieron la misma oportunidad que tú. No permitas que chismes te afecten o te llenen la cabeza de piedras, aprende a soltar y dejar ir. Regresará alguien del pasado que te pedirá disculpas por malos entendidos que hubo anteriormente.

Virgo

Vienen días en los cuales tu sentido de humor va a mejorar mucho, últimamente estabas muy amargado y pensabas puras cosas negativas. Te viene una noticia de los dineros que te va a beneficiar. Boda de amistad o familiar se aproxima. Si tienes una relación planeen una salida de la ciudad o, aunque sea váyanse de hotel o antro, eso ayudará a reforzar bien la relación. Ten cuidado con tus comentarios negativos que expreses en estos días de otras personas pues podrían hacerse chisme y lograr un pleito que terminará con relaciones de amistades. Aprende a deslindarte de responsabilidades que no son tuyas y deja que cada persona se rasque con sus propias uñas. No te compliques la existencia con pensamientos pesimistas aprende a ver el lado bueno de las cosas. Siempre con tu orgullo bien puesto, ten cuidado con problemas familiares, podrías lastimar a personas realmente importantes para ti.

Libra

Vienen grandes oportunidades de encontrar el amors que has esperado desde hace mucho y que tanto te ha costado trabajo consolidar, y tiene buena posición económica, osease que hay posibilidades de que te saquen de la pobreza o te ayude económicamente. Es momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos. Si tienes problemas con tu piores nada (pareja) las cosas se comenzarán a arreglar de la mejor manera, deja el orgullo que tanto te ha mermado la vida y date otra oportunidad de disfrutar y ser feliz. Hay momento en los cuales no comprendes el porqué de muchas cosas, no pasa nada, solo sigue tu camino y no busques explicaciones cuando no son necesarias. Aléjate de personas deprimidas porque absorbes eso y por eso andas que no te aguantas con tus cambios de humor. Cuidado con una persona de tes morena la cual podría meterte en problemas con sus comentarios sobre tu persona. No le hagas caso a tus amigos y amigas a veces son bien envidiosas y solo buscan verte destruid@.

Escorpio

Llegada de dos amistades nuevas las cuales serán tus cómplices en muchas nuevas aventuras. Deja de pensar en lo que quieres hacer y hazlo, la vida no es soñar, es actuar. Hay días en los cuales no quisieras continuar ni cumplir tus sueños, debes de buscar esa fuerza desde tu interior para poder salir a flote que eres el único responsable de hacerlo. Disfruta esta etapa perra que vives, sal con tus amigos y dale vuelo ahorita que puedes. Si tienes pareja no la descuides por hacer tus cosas, date tiempo que pa todo hay en esta vida. Te suele afectar mucho los comentarios de las personas, no permitas que lo que escuches o de lo que te enteres cambie tu forma de ver la vida, no te amargues por esas cosas que no valen la pena; cuida más la parte emocional pues ha estado muy expuesta y podrías volver a sufrir por amor. Oportunidad de un negocio en el cual te va a ir de lo mejor solo checa bien con quien te involucras. Andarás deprimid@ y en modo de no querers ver a nadie, deja esas cosas y diviértete, recuerda que vida solo una, no pierdas tu tiempo.

Sagitario

Una noticia laboral o familiar podría mortificarte en próximas fechas. Piensa bien las cosas antes de perdonar pues te expones a que te hagan lo mismo. Vienen días de mucha reflexión en los cuales tus sueños deberán de estar enfocados en la realidad, deja de darle vueltas al asunto y no te hagas ideas que sabes bien que no sucederán, siempre con los pies bien puestos en el suelo. No dejes todo para el último porque se te va a juntar mucho el trabajo y tus quehaceres y después no vas a hallar la salida. Tienes muchas ganas de estar con tu pareja o persona que te gusta, pero por mil razones no se concreta, poco a poco se arreglarán todas esas cuestiones, no te sientas mal. Oportunidades de negocio con una persona que tiene rato que no ves y se manifestará en estas fechas. Amores de una noche y cambios en tu economía que si no te aplicas se verán afectados de muchas maneras. Una persona a la que quieres y admiras mucho se te va a declarar bien feo, te va a decir todo lo que sientes y hasta los calzones se te van a ir al suelo de la impresión.

Capricornio

Oportunidades de cambios en los dineros, cuidado con tu economía porque hay muchas deudas que no has saldado y que los intereses podrían aumentar de la noche a la mañana. Ya deja de darle importancia a lo que la gente piensa o cree de ti, no tienes por qué dar explicaciones ni preocuparte por esas cosas, atiende tu vida y dale vuelo a ser feliz que no tendrás otra vida para hacerlo. Se comenzarán a planear eventos sociales con tus amistades, llévate las cosas con calma y disfruta en el momento que se pueda y sea adecuado. Cuídate de tus compañeros de trabajo no hables mal de tu jefe porque uno de tus compañeros le ira con el chisme y se va a armar el pedo. Date la oportunidad de conocerte un poco más y de ver que es lo que necesitas para estar bien y para ser feliz. Pon atención a tus sueños traerán grandes verdades. Checa los medicamentos que haya en casa y tira todo lo vencido ya que hay intoxicaciones en puerta en la familia por tomar medicamentos caducados.

Acuario

No gastes tu tiempo en cosas sin importancia dedícate a resolver los problemas presentes pa que no te arruinen tu futuro. Es momento de aprender del ayer y de darle pa delante sin tener que darles explicaciones a personas que no te las han pedido. Familiar se pondrá en contacto contigo. una noticia te llegará y te pondrá a pensar mucho sobre cierta persona. No descuides tu alimentación pues vienen problemas intestinales a causa de exceso de comida. Si tienes pareja que no te de pena expresarte, dile cuanto te encanta y muéstraselo con hechos, que no se pierda los encantos que hicieron que l@ conquistaras eso reforzara la relación. Deja de martirizarte por situaciones que tienen solución, la vida es una, aprende de los momentos malos y no te dejes caer ni menospreciar por nadie. Hay alguien a tu alrededor que no ha sido leal ni sincero o sincera y si tienes pareja podría causarte un problema dentro de tu relación. Cuidado con amores del pasado que podrían aparecer en cualquier momento y solo traerte problemas. Se arreglan favorablemente cuestiones que tuvieron que ver con peleas, disgustos y esas cuestiones con personas queridas para ti.

Piscis

Es posible que recibas una noticia agradable en próximas horas o días sobre algo que esperabas. Urge cambio de ropa interior y nuevo look. Es momento de confiar en ti, de creer en ti y de darte cuenta de que no necesitas de nadie para ser feliz. Vienen muchos cambios a tu vida, hay dinerito en puertas y cambios en tus sentimientos, deja de hacerte p3ndejo o pend3ja, no le des vueltas al asunto y toma las fregadas decisiones que tengas que tomar. La vida da muchas vueltas y en cualquier momento las personas que te dañaron pagarán su cuenta con el karma solo ten un poco de paciencia. Andarás en modo que todo se te resbala, te van a valer mauser las críticas y comentarios de las demás personas, haces bien, ¡sino te dan pa el gasto no tienes por qué dar explicaciones a nadie! Déjate ya de ridiculeces y controla tus mendigos celos antes que terminen de arruinarte lo poco o mucho que tienes, deja de celar a tus amigos y a tu pareja antes de que te metas en problemas gruesos y te manden al chorizo. Días en los cuales deberás de enfocarte en un trabajo o un negocio que te van a proponer aprovéchalo si realmente llena tus oídos y es lo que estas buscando.