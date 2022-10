Pepe Aguilar canta las mañanitas a su hija Ángela en pleno concierto para celebrar su cumpleaños 19

Foto: David Becker for The Latin Recording Academy / Getty Images

Este 8 de octubre Ángela Aguilar está celebrando su cumpleaños número 19 y como parte de las sorpresas que recibió se encuentra una emotiva felicitación de su papá, Pepe Aguilar, quien en pleno concierto entonó las tradicionales mañanitas que fueron coreadas por el público asistente.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde Pepe Aguilar compartió un video del momento exacto en que Ángela Aguilar camina por el escenario portando un hermoso vestido de colores con su ya característico estilo mexicano, pero la gran sorpresa de la noche fue cuando su papá comenzó a cantar las Mañanitas, lo que resultó un gran detalle que la intérprete disfrutó.

Junto al video, el intérprete de “Prometiste” dedicó unas palabras a su hija, entre las que destacó sus buenos deseos.

“Hija querida, te deseamos todos los aquí presentes, mucha vida, mucha carrera, mucha salud, que seas muy feliz, que tomes buenas decisiones y que este nuevo año se un año lleno de bendiciones, feliz cumpleaños Ángela Aguilar”, escribió el cantante al pie de la grabación que cuenta con más de 700 mil reproducciones y más de mil mensajes de felicitación por parte de seguidores y famosos.

La celebración ocurrió en medio del espectáculo Jaripeo Sin Fronteras que ofrecieron la noche del pasado viernes en Salt Lake City, en el que también estuvo presente Leonardo Aguilar, quien se sumó al festejo y entonó la melodía con la que comenzaron los festejos por un año más de vida de la “Princesa de la música mexicana”.

Por su parte, la cantante recurrió a las historias de su perfil de Instagram para responder con un amoroso mensaje para su papá.

“¡Gracias siempre por todo y por tanto, papá!“, escribió la intérprete de temas como “En Realidad” y “Ahí Donde Me Ven”.

Quienes tampoco dejaron pasar esta fecha especial fueron Leonardo y Aneliz Aguilar, quienes a través de sus respectivas redes sociales compartieron un mensaje de felicitación para la integrante más pequeña de la famosa dinastía.

Y es que, mientras Aneliz compartió una selección de fotografías junto al breve texto: “Te quiero mucho!! Feliz cumpleaños”, Leonardo recordó lo emocionado que estaba el día en que nació su hermana menor en Los Ángeles, California.

“¡¡9 años compartiendo la vida contigo!! Me acuerdo cuando estábamos en LA esperando a que nacieras y lo emocionado que estaba. Al final terminé con una hermana, amiga y colega. No sabes lo orgulloso que me hace ver todo lo qué haces! Soy tu fan, te amo y te acompañaré siempre. Felicidades!!”, se lee en la publicación.

