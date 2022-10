Qué hacer y qué no hacer al usar los asientos de seguridad para bebés

Consejos de seguridad para el interior y el exterior del auto

By Emily A. Thomas, PhD

Muchos padres con recién nacidos confían en la comodidad de un asiento de seguridad para bebés. Pueden sacar a un bebé dormido del auto sin necesidad de desabrocharle el cinturón, y encajar el asiento portabebés directamente en un cochecito.

Pero esa comodidad también puede causar problemas porque puede llevar a los padres y cuidadores a poner en riesgo la seguridad del bebé, aunque no se den cuenta.

Las investigaciones han revelado que los niños que usan asientos de seguridad portátiles se han lesionado en caídas desde superficies elevadas o cuando el asiento se vuelca en superficies blandas, como en la parte superior de una cama o en un sofá.

Los siguientes son algunos consejos útiles de los técnicos certificados en seguridad de los pasajeros infantiles de Consumer Reports y de la Academia Americana de Pediatría para mantener a tu bebé seguro mientras está en un asiento de seguridad para bebés dentro y fuera del auto.

Dentro del auto

NO coloques el asiento del bebé en la primera fila ni lo pongas orientado hacia delante en la parte trasera (como se muestra abajo).

Photo: John Powers/Consumer Reports

SÍ mantén su asiento de seguridad orientado hacia atrás en el asiento trasero de tu auto (como se muestra abajo). La cabeza y la columna vertebral del bebé están mejor protegidas contra las lesiones cuando viaja de espaldas. Los asientos infantiles orientados hacia atrás en el asiento delantero del auto corren el riesgo de que se desplieguen las bolsas de aire.

NO instales el asiento de seguridad para bebés demasiado vertical o reclinado.

SÍ instala el asiento de seguridad para bebés con el ángulo de inclinación adecuado. Los ángulos de reclinación están diseñados para mantener a los niños más pequeños lo suficientemente inclinados como para que su cabeza no caiga hacia delante y se restrinjan sus vías respiratorias, pero no tan reclinados como para aumentar el riesgo de lesiones en caso de accidente. Cuando instales el asiento de bebé, presta mucha atención al indicador de reclinación, que se encuentra en la base del asiento o en el portabebés, para asegurarte de que la posición es la adecuada para tu bebé.

NO cuelgues los juguetes de la manija del portabebés (como se muestra abajo).

SÍ mantén los juguetes a mano o guárdalos. Los juguetes son un buen entretenimiento para tu bebé, pero pueden convertirse en proyectiles voladores en caso de accidente.

NO asegures a tu bebé en un asiento de seguridad si lleva puesto un abrigo de invierno abultado.

SI ponle una chaqueta ligera y coloca una manta sobre el arnés (como se muestra abajo). Los abrigos acolchados pueden comprimirse durante un choque y crear un espacio extra entre el arnés y el bebé, haciéndolo menos seguro.

Photo: John Powers/Consumer Reports

Fuera del auto

NO coloques el asiento del bebé encima del carro de la compra (como se muestra abajo). Ese lugar suele ser donde podría sentarse un niño pequeño.

SÍ coloca el asiento del bebé en la cesta grande del carro de la compra (como se muestra abajo). A diferencia de lo que ocurre en el auto o en la sillita de paseo, en los carros de la compra no hay ningún mecanismo de bloqueo para el asiento del bebé, lo que aumenta el riesgo de que éste (y tu niño) se caigan del carrito.

Photo: Emily Thomas/Consumer Reports

NO uses la silla de auto de tu hijo como sustituto de la cuna.

SÍ traslada a tu bebé a una superficie de descanso más firme y plana, como una cuna o un moisés, tan pronto como puedas para que duerma de forma más segura. La Academia Americana de Pediatría (AAP, por sus siglas en inglés) afirma que el uso de una cuna reduce la posibilidad de sufrir el síndrome de muerte súbita del lactante (o SMSL).

NO dejes el asiento del bebé sobre superficies elevadas o blandas, como la cama, el sofá, la encimera o la mesa.

SÍ coloca el asiento del bebé en el suelo, en el auto o en un cochecito. Como advierte la AAP, la actividad de un bebé en el asiento podría hacer que el asiento para bebés se mueva y se caiga de una superficie elevada, como la encimera de una cocina. En superficies más blandas, la inclinación del asiento podría cambiar y hacer que la cabeza del bebé caiga hacia delante y se obstruya su respiración. Además, un asiento de bebé podría volcarse en superficies blandas. Los bebés pueden permanecer en su sillita de bebé durante cortos períodos de tiempo, pero no debe ser su lugar principal para dormir.

NO aflojes el arnés de tu bebé, ni le desabroches una hebilla (la del pecho o la de la entrepierna), ni lo desabroches por completo cuando muevas el asiento portabebés fuera del auto.

SÍ mantén a tu bebé bien sujeto con el arnés, incluso cuando esté fuera del auto o durmiendo la siesta. Los bebés pueden retorcerse, y un arnés parcialmente abrochado o flojo podría suponer un riesgo de estrangulamiento. Además, corren un mayor riesgo de caerse de la silla de seguridad para los bebés si están desabrochados.

Cómo instalar un asiento de seguridad

Los asientos para niños han avanzado mucho a lo largo de los años, pero una instalación adecuada es fundamental. En el programa de televisión “Taller del Consumidor” la experta de Consumer Reports Jennifer Stockburger muestra al presentador Jack Rico qué hacer para mantener a los pequeños seguros en un auto.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2022, Consumer Reports, Inc.