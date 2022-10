Supermans: cómo este ejercicio beneficia a esos músculos que no reciben mucha atención

A la hora de hacer ejercicio y ponerse metas físicas, siempre buscamos las prácticas que nos den mejores resultados y nos sea más cómodas. En el caso de los “supermans” son un recurso ideal para ejercitar aquellos músculos de nuestro cuerpo que están más inactivos.

El nombre de este ejercicio seguramente ya te dio indicios de qué se trata. Consiste en acostarse boca abajo, estirar los brazos y las piernas e imaginar que eres Superman volando por los aires con la mayor facilidad.

Los beneficios de hacer supermans

Este ejercicio nos permite trabajar los músculos erectores de la columna que están ubicados a ambos lados de la columna vertebral y se extienden desde la base del cráneo hasta las caderas.

Estos se encargan de enderezar y fortalecer la espalda y ayudan con la rotación. “Fue en la parte inferior de estos músculos donde sentí el impacto inmediato. Pero también noté que el ejercicio del superhombre trabajó partes de mis músculos trapecios, que se extienden desde el cuello, cruzan los hombros y bajan por la espalda, formando una forma triangular” dijo el entrenador Toms Guide en su sitio web.

Guide asegura que pasamos gran parte de nuestras horas de vigilia sentados en escritorios, en el automóvil o en el sofá, un falta de actividad que significa que muchas personas sufren de dolor de espalda crónico.

En resumen, para un ejercicio con relativamente poco movimiento (a menos que seas extremadamente flexible), el superhombre hace mucho.

Cómo hacerlo

El especialista aconseja usar una colchoneta acolchada o hacerlo sobre un suelo alfombrado. “No te preocupes si no puedes estirar completamente los brazos, pero estíralos tanto como te resulte cómodo. No levantes la cabeza para mirar hacia adelante, ya que esto ejercerá presión sobre tu cuello”, recomienda.

Inhala y levanta los brazos y las piernas lo más alto que puedas sin sentir molestias, manteniendo las cuatro extremidades lo más rectas posible. Debes involucrar tus glúteos, erectores de la columna, músculos centrales y trapecios.

“No cedas a la tentación de doblar ligeramente las rodillas. ¿Superman hace esto cuando vuela? No, no lo hace. Además, hacerlo significa que no estás ejercitando los glúteos, la parte baja de la espalda o el torso, por lo que es mejor que estés recostado en el suelo, dormido”, comentó.

Guide afirma que el único desincentivo es que los supermans no son dinámicos. “Sentirás que no estás haciendo mucho, ya que la cantidad de movimiento es mínima. Pero funciona”, explicó.

