Horóscopo de hoy de Nana Calistar 09 de octubre de 2022

ARIES

Es momento de cambiar tu forma de actuar ante los problemas que se van presentando, debes de ser más positivo y enfrentar cada situación con la mejor cara y sobre todo aprender de cada situación o caída. No es momento de regresar al pasado y menos si no hay nada nuevo que ver solo te vas a llevar decepciones de esas personas. Es momento que comiences a prepararte para nuevos cambios que comenzarán a surgir, podría haber un cambio en tu empleo o en relaciones sentimentales solo debes de ser inteligente al momento de tomar cualquier decisión para que el día de mañana no te lleves sorpresas ten mucho cuidado con esperar más de la cuenta de personas que no te van a ofrecer nada. En cualquier momento podría presentarse un problema en los dineros así que debes de tener tu guardadito para que el día de mañana no te agarren en curva. Mucho cuidado con amores de una noche y con una persona que llegará a tu familia y podría ocasionar ciertos problemas. Vienen días en los cuales te enfrentarás a situaciones un tanto complicadas y estarán dominando tus pensamientos y la mayoría de ellos serán negativos.

TAURO

Vienen días de cambios importantes en los cuales hay que quitar de tu vida a todas esas personas que te causan conflicto y estrés, lo más importante para ti deberá de ser tu paz y tu estabilidad emocional lo demás sale sobrando. Momento de cuidar tu salud para que el día de mañana no te enfrentes a cuestiones que te hagan ir a parar al hospital. Es momento de hacer un lado los rencores hacia las demás personas, quita todo eso negativo que existe en tu vida y enfócate en cuestiones que realmente te dejen algo bonito. Vienen oportunidades de realizar un viaje en el cual te la pasarás de lo mejor solo es cuestión que así lo quieras para que se lleve a cabo, date la oportunidad de enfocar tus proyectos y sueños en realidades para que esto pueda suceder o sé de la mejor forma. No te dejes llevar por chismes de vecindad que van a surgir en estos días y en los cuales tu familia podría estar involucrada. Ten mucho cuidado con amores del pasado y también del presente porque no estás en una buena etapa de concretar nada y lo que pueda surgir en estas fechas lejos de sumarte te va a restar a tu vida. Ten cuidado con esperar más de la cuenta de personas que sabes que no te van a sumar ni aportar nada solamente dolores de cabeza que a la larga se convertirán en un problema para ti.

GÉMINIS

Momento de cambios, este fin de semana deberá de estar enfocado en curar tus males del pasado, en soltar y dejar ir y comenzar a preocuparte por lo que en realidad importa y vale la pena, es posible que en próximos días te enfrentes a ciertas verdades que te van a dolor o causar cierto conflicto, que eso ya no te quite el sueño, suelta y deja ir. Momento de ponerte las pilas en cuestiones laborales, has descuidado la parte de tu trabajo cuando tu atención debe enfocarse más en él si quieres progresar o salir a flote. Movimientos lunares en este mes te van a traer un poco aturdido pensando cuestiones que ni al caso sobre todo con personas con las que no concretaste nada sentimentalmente hablando. Ten mucho cuidado con los cambios en cuestión de los dineros, no gastes dinero en cuestiones que no te dejan nada solo te dan dolores de cabeza. Es momento de aprender a quererte lo suficiente al punto que no necesites de nadie para estar bien y para ser feliz.

CÁNCER

No permitas que la monótona te ponga de malas, sal de tu zona de confort y aprende a disfrutar la vida de la manera más sana posible. Si no te cuidas de enfermedades infecciosas podrías caer en cama, hay cierto alimento que podría estarte provocando un problema dentro de tu organismo y si no te aplicas o pones las pilas terminará por dañar más de la cuenta. Cuidado con cambios de última hora en los dineros porque podrían presentarse ciertas deudas las cuales te van a causar dolores de cabeza. Momento de disfrutar cada nuevo día y aprender a ser agradecido con la vida por lo que te brinda. Mucho cuidado con caer en provocaciones tontas de gente estupida que buscará sacarte de tu zona de confort y provocarte un problema. Es momento de aprender a decir que no, de no estar para todo el mundo y de no querer resolverle la vida a todas las personas, recuerda que primero estás tú y las personas que te apoyan y quieren y después el mundo entero.

LEO

Es momento de poner en una balanza los sueños de las demás personas y los tuyos y determinar que tiene más peso para tu vida, debes aprender a ver un poco más por ti y darte cuenta de que solo tienes esta vida para estar bien y ser feliz. No te dejes llevar por chismes de vecindad de personas que no te aportan nada a tu vida, que solo te causan dolores de cabeza y estrés. Viene la planeación de un viaje el cual te la pasarás de lo mejor solo deberás aprender a disfrutarlo de la mejor manera y con las personas adecuadas para ti. Hay días en los cuales te sentirás un poco tenso o sacado de onda por ciertas situaciones que se estarán presentando y que posiblemente te quiten el sueño. Días en los cuales debes de comenzar a pensar en tu felicidad y en tu bienestar. Cuida un poco más tu salud sobre todo cuestiones que tienen que ver con infecciones o con dolores por golpes y caídas porque podrían complicarse y al final la estarás pasando mal. No es momento de pensar en el ayer sino en el ahora, enfócate un poco más en lo que deseas y te hace feliz antes que cualquier otra situación. Chismes dentro de la familia y un amor por redes sociales podría presentarse en cualquier momento.

VIRGO

Déjate de tonterías, deja de agobiar a tu pareja con preguntas tontas, déjate de dudas si en realidad lo amas y lo quieres porque estás llegando al punto de hartar a tu pareja. No confundas tus sentimientos y si tienes pareja no dudes de ella, recuerda que todos amamos diferente. Dejarás atrás todos esos temores que te habían puesto de cabeza y te habían hecho sentir mal, no culpes a otras personas de tus errores y trata de encauzarse por hacer mejor las cosas. Se arreglan pleitos familiares y con amistades, a mediados de la siguiente semana recibirás noticias de un ser querido; dolores y enfermedades respiratorias en puerta. No te pongas triste por personas que ya se fueron, aprende de sus enseñanzas y valora lo que te dejaron en vida. recibirás noticias de una persona muy querida, recuerda que sueles enamorarte con rapidez y puedes cometer el error de confundir un acostón con amor. Vienen algunos problemas en tu trabajo no te dejes y muéstrale a quienes no confían ni creen en ti de lo que eres capaz. Posibilidades de viajes o vendrá a visitarte familiares de fueras.

LIBRA

Si la vida te ha dañado no te sientas mal, recuerda que hay gente peor, mejor busca la manera de ser feliz con quienes realmente te valoran, momento de cerrar ciclos y despedirte del pasado. No te tomes las cosas tan apecho y mejor centra tus energías en mejorar en los aspectos que no te agradan de ti. Si un amor no te correspondió cierra ese ciclo y se feliz a tu manera con quien está a tu lado que hay muchas posibilidades de volverte a enamorar muy fuerte de un nuevo ser que está por llegar a tu vida. Si sientes necesidad de buscar a una expareja búscala y dile todo lo que quedó pendiente, pero no trates de regresar, no vale la pena estar con alguien para quien ya no significas nada. Cuida tu alimentación porque recuerda que eres muy hábil para subir de peso bien rápido. No pierdas tu tiempo con personas que no te dan lo que necesitas, la vida es una disfrútala. Problemas con una amistad debido a malentendidos de una tercera persona.

ESCORPIO

Cuida tu cuerpazo criminal y no le entres tanto a la tragazón porque se te va a hacer bolas el engrudo bien feo y vas a subir mucho de peso. No seas tan hijo e hija de la fregada y aprende a comprender a las demás personas. Aléjate de relaciones prohibidas que tu no naciste para ser postre ni plato de segunda mesa. Si la vida te está jodiendo, no lo permitas y jodetela tu a ella. Si tienes pareja cuídala y consiéntela porque ha tenido sus dudas acerca de si realmente lo o la amas. Si ya tienes una relación no le des motivos para que dude de tus sentimientos, sé tú mism@ y muestrale cada que puedas cuanto lo o la quieres. No esperes que la otra persona de el paso, dalo tú y pide perdón si te equivocaste o no, si esa persona te anda lubricando el asunto y te gusta mucho, anímate a ir tras él o ella y que sea lo que dios quiera, así no pierdes el tiempo en alguien que quizás no tenga ningún interés por ti. Tu problema no es que no encuentres a la persona correcta tu problema es que no sabes lo que quieres en la vida y eso te trae bien amolado y amolada, atiende mejor a tu familia y no la descuides ellos no tienen la culpa del carácter y vida que llevas.

SAGITARIO

Probabilidades de faje a mediados de la semana que entra y será con una amistad. No te enamores de quien sabes no puede ofrecerte lo que buscas. Recuerda que las personas no cambian, no esperes más de ellas porque te vas a decepcionar. No esperes nada de las personas porque te vas a llevar una sorpresa. Infidelidades en puerta y problemas por cuestiones económicas. No comas tanto y cuida tu alimentación recuerda que subes muy rápido de peso, si no necesitas nada no gastes en tonterías y mejor ahorra tu dinero para cuando se necesite. Te enterarás de embarazos y de casamientos de conocidos o amistades. Cierra ciclos del pasado que no te dejan avanzar. Si ya tienes una relación es momento de dar el siguiente paso y hacer la relación más amena, no esperes que tu pareja te escriba o te busque hazlo tú que eso le hará sentir querid@. Cuídate mucho de las personas que conviven con tus amistades, no son de fiar y te van a meter en chismes. Posibilidades de conocer a una persona en estos días por medio de una amistad, hay muchas posibilidades que terminen en cama, aguas.

CAPRICORNIO

Si no tienes lo que buscas o necesitas de esa persona, nada tienes que seguir ahí. Te invitan a un evento social o reunión, y te llega un dinerito extra, paga donde debes para evitar deudas a futuro. Deja de pensar tanto antes de dormir, el pasado ya no regresará y si regresa en tus manos está cerrar esa puerta. Caídas en puerta y extrañarás mucho a una persona del pasado o de tu familia que ya no está en estos días. posibilidades de hacer una amistad que puede llegar a romance si te pones las pilas. Viene una semana en que andarás bien agobiado y agobiada por ciertos chismes que escucharás a tus alrededores. Vas empezar a ver con más claridad cómo actuar con cierta persona que te anda moviendo muchísimo el tapete. deja de quejarte y vive tu vida que se te está yendo en fregaderas y tonterías que realmente no importan. Cuida tus pies y piernas. días bastante estresantes, andarás en friega cerrando compromisos pendientes, la manera en que pienses será la manera en que solucionarás todos esos problemas que vivirás en tu relación.

ACUARIO

Deja de pensar en el pasado y concéntrate en tu presente que es lo único que tienes, no cuentes tus planes y metas que tus amigos son bien envidiosos y te los van a sebar bien gacho. No te atontes y toma decisiones y quédate con quien te quiere y acepta en tu vida. No confíes en las nuevas amistades ándate con cuidado. El día en que decidas tomar las riendas de tu vida ese día lograras hacer tus sueños realidad. Recuerda que, así como la alegría es contagiosa las actitudes depresivas y de derrota también. Recuerda que la palabra que lances regresará a ti por triplicado así que mándales bendiciones a tus enemigos que al final eso les va a doler más que una mentada de madres. Chismes en la familia, trata de arreglar todo en estas fechas y perdonar errores. Una amistad cercana a ti te mostrará su verdadero rostro y te va a sacar de tu zona de confort ya que no esperabas eso, vienen desconciertos y sorpresas.

PISCIS

Es momento de confiar en ti y de no esperar nada de las demás personas porque solo te llevarás sorpresas, vienen muchos cambios a tu vida sobre todo en el área de los dineros que te van a beneficiar muchísimo. No te dejes llevar por amores del pasado ni por propuestas que llegarán en estos días porque muchas de ellas solo te conducirán por caminos equivocados. En la medida que comiences a trabajar en tu físico y veas los resultados te vas a motivar más en el logro de tus objetivos. Hay amistades inclusive familia que quiere verte mal y que buscará mil razones y maneras de afectar. Cuidado con el entorno donde te desenvuelves porque hay personas con mala energía que podrían llenarte de cuestiones negativas y al final del día te vas a sentir cabizbajo y con mucho cansancio. Viene la oportunidad de planear un viaje con familia o con pareja, te la pasarás de lo mejor solo disfruta mucho que la vida es corta. Es momento de aprender de cada error y de cada caída que has vivido para no volver a pasar por lo mismo. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación 4, 25 y 45.