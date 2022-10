MLB: Padres de San Diego se quedan con el Comodín de la Liga Nacional al vencer a New York Mets y buscarán la Serie Divisional ante LA Dodgers

Con una actuación sobresaliente de Joe Musgrove, los Padres de San Diego lograron vencer a los New York Mets para así ingresar a la Serie Divisional de la Major League Baseball. El lanzador del equipo de San Diego tuvo una actuación de siete entradas completas en las que solo recibió un hit, entregó un boleto y retiró a cinco por la vía del ponche.

Por otro lado, al hablar de las rayitas, Padres se valió de 10 incogibles para así configurar el 6-0 que le entregó el boleto que le dará la oportunidad de buscar seguir con vida en la MLB ante LA Dodgers. Las primeras dos llegaron en el segundo inning del cotejo realizado en New York.

Austin Nola depositó la bola al jardín izquierdo, con bases llenas, para así traer a Ha-Seong Kim y Trent Grisham. Posteriormente, dos entradas más tarde, el mismo Grisham colocó la pelota en el jardín central para traer al plato al jugador nacido en Korea del Sur para anotar la tercera del compromiso 3-0. ✌️ Runs Batted (Aust)In#CaptureTheMoment pic.twitter.com/6F0bqrAxXJ— San Diego Padres (@Padres) October 9, 2022

En la quinta entrada del partido jugado en el City Field, Manny Machado conectó un sencillo a la pradera derecha para así traer al plato a Starling Marte y colocar el marcador 4-0 a favor de la visita. The @Padres keep adding on! #Postseason pic.twitter.com/cuwBCYoJ2T— MLB (@MLB) October 10, 2022

Luego, apoyado de la gran actuación de Musgrove, San Diego aguantó con el marcador 4-0 hasta la octava entrada, momento en que Juan Soto con otro sencillo remolcador trajo al plato a Mark Canha y a Ha-Seong Kim, jugadores que anotaron la quinta y sexta respectivamente. Juan Soto delivers! #Postseason pic.twitter.com/BNNnLyxqRI— MLB (@MLB) October 10, 2022

La derrota quedó a nombre de Chris Bassitt pitcher de New York que no logró un buen andar y lanzó solo cuatro entradas en los que permitió tres incogibles, en los que recibió tres anotaciones, ponchó a dos y otorgó tres boletos. The @Padres are headed to the NLDS! #CLINCHED pic.twitter.com/mfm0f1fwjX— MLB (@MLB) October 10, 2022

Ahora, la novena de San Diego chocará ante el conjunto de Dodgers en la Serie Divisional de la Liga Americana en busca de seguir con vida en la actual zafra de la MLB.

