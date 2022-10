Sheriff del Condado de Los Ángeles busca a hispano que presuntamente es víctima de secuestro

#LASD Major Crimes Bureau Investigators are Seeking the Public’s Assistance in Identifying Possible Kidnapping Suspects #Pasadena https://t.co/Xm4yFRLoSV



LASD MCB: (562) 946-7150 or Anonymously at (800) 222-8477 or online at https://t.co/Tjm8GKhnlL pic.twitter.com/g3UC9MP2mw