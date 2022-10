Back to the Future: Michael J. Fox conmueve con emotivo abrazo a Christopher Lloyd en Comic Con de Nueva York

El actor Michael J. Fox está conmoviendo en las redes sociales luego de que se publicara un video de su emotivo reencuentro con Christopher Lloyd, con quien compartiera créditos en la popular película Back to the Future.

El reencuentro se dio en Comic Con de Nueva York, donde nuevamente se reencontraron los actores que le dieron vida a Marty McFly y al Doctor Emmett Brown en la saga de Back to the Future.

La ovación para Michael J. Fox

El primer en pisar el escenario fue Michael J. Fox, quien entró muy animado y recibió la ovación del público, luego de hacer un singular paso se sentó en uno de los sillones, mientras el público le seguía aplaudiendo.

Momentos después apareció Christopher Lloyd, quien también fue recibido con fuertes aplausos. Cuando Michael J. Fox lo vio, se levantó del asiento y se acercó a él para darle un emotivo abrazo, el cual fue correspondido por su excompañero de trabajo.

En ese momento, la euforia estalló aún más entre los asistentes a Comic Con de Nueva York.

Emotivo abrazo de Michael J. Fox a Christopher Lloyd

El emotivo y tierno abrazo que le dio Michael J. Fox a su excompañero de trabajo hizo que los gritos de emoción y los aplausos fueran aún más fuertes en este conmovedor reencuentro.

El actor quien diera vida a Marty McFly, bajó la cabeza al momento de abrazar a Christopher Lloyd, incluso se ven sus movimientos involuntarios, por el Parkinson, que padece desde hace años.

El momento fue captado en video y compartido en las redes sociales, donde los fans de Michael J. Fox y los seguidores de la saga Back to the Future, se conmovieron al ver al actor de 61 años moverse con dificultad, y movimientos involuntarios por el Parkinson que le fue diagnosticado desde que tenía 30 años.

En el video se ve a Michael J. Fox abrazar de forma emotiva a Christopher Lloyd, quien interpretó en la saga Back to the Future al Doctor Emmett Brown.

Las redes estallan en apoyo a Michael J. Fox

En las redes sociales destacaron los comentarios aplaudiendo la actitud de Michael J. Fox, que le dio una gran bienvenida a Lloyd.

“Sé que no tuvieron una carrera tan grande como otros actores pero ellos van a ser iconos de la cultura pop x siempre. Ya son leyendas”, escribió un usuario en TikTok.

“Como me gustaría que el Doc vaya al futuro para traer un remedio para Marty. que no les duela. sintamos orgullo, él no se oculta, sale al mundo y demuestra que se sigue con lo que te ponga la vida. lo adoro”, destacan otros comentarios en apoyo y admiración a Michael J. Fox.

“Michael, es un guerrero, me duele verle así, tiene mi admiración. lo siento no pude evitar llorar de verlo así. La mirada tan fuerte del doc., de no voltear a verlo, pensando ‘quiero recordarte en la otra época’”, escribieron otros internautas.

“Mi Marty Mcfly para siempre, Te admiro más Michael J.Fox mi primer amor platónico🥰”, escribió una internauta.

Así que el abrazo entre Marty McFly y el doctor ha quedado para el recuerdo y la memoria colectiva.

Tras el emotivo y conmovedor abrazo, los actores se sentaron a contar viejas historias de cuando trabajaron juntos en Back to the Future.

