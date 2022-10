Christian Nodal: Aseguran medios mexicanos que el cantante padece una delicada enfermedad

Tras su separación de Belinda en febrero de este año, el cantante mexicano Christian Nodal habría desarrollado una enfermedad venérea, según un amigo cercano al cantante, quien se dijo preocupado por el intérprete de regional mexicano, que también continúa con su problema con el alcohol.

Este martes, la revista TV Notas publicó una entrevista con un supuesto amigo del cantante de “Ya no somos ni seremos” y “Botella tras botella”, en la que habló de cómo se encuentra el artista tras ocho meses de terminar su relación con la actriz de “Bienvenidos a Edén” y como está ahora con su actual novia Cazzu y su familia, con la que presuntamente hubo un distanciamiento.

En la plática con la revista de espectáculos, la supuesta persona cercana al intérprete recordó que después de terminar con la cantante de “Bella traición” el artista fue visto con diferentes jóvenes antes de Cazzu, desde escorts hasta influencers, “pero se metió con cuanta mujer pudo”, por lo que ahora tiene consecuencias en su salud, pues desarrolló una enfermedad de transmisión sexual.

“A él, en abril pasado le detectaron herpes, porque se encontró como ciertas llagas que lo alarmaron, se fue a hacer estudios y le detectaron esta enfermedad”, dijo el supuesto conocido de Nodal, quien también destacó que el nuevo ídolo del regional mexicano está en tratamiento y controlado, sin embargo, el doctor le advirtió que “es un virus que puede resurgir; que teniendo eso en su cuerpo, en cualquier momento le puede volver a brotar”.

La fuente aseguró que, si bien tuvo un declive después de su ruptura con Belinda, ahora se encuentra más “tranquilo”, pero aún continúa bebiendo mucho, como quedó en evidencia en Las Vegas. Aunque ya le han advertido, sigue con los excesos y también es alentado por sus papás, pues “este problema de alcohol lo tienen”.

“Ahorita ya está más tranquilo, aunque el alcohol y otras sustancias no las puede dejar por nada del mundo; pero bueno, ya se lo explicamos de mil formas y si no entiende, será su problema. Ya no es un niño y así como se metió con cuanta mujer y contrajo el herpes, también sabe que el alcohol le puede dañar su voz, será su rollo si quiere terminar rápido con su carrera”, aseguró dicha fuente.

“Es alcoholismo, tiene ese problema desde hace muchos años y aunque muchas veces ha tratado de estar tranquilo, recae y cada vez toma más”, destacó la persona cercana al cantante quien asegura que la familia toma con él en fiestas y reuniones, porque también tiene el mismo problema.

Asimismo, su relación con sus papás ya no es la misma, sobre todo con su mamá Christy Nodal, con la que se ha alejado y ya casi no influye en sus decisiones tal y como lo hacía antes.

