Cuando el dolor de pecho es una emergencia y cuándo no lo es

El dolor torácico puede ser señal de algo grave, y a menudo es una emergencia. Pero las molestias en la zona del pecho también pueden ser señal de una pequeña molestia. Eso significa que, cuando lo notes podrías no estar seguro de a quién llamar o qué hacer.

Los expertos coinciden en que, cuando suceda, es clave tomar la acción correcta sin dudar, y si te equivocas debes hacerlo en razón de la cautela. Aquí te presentamos las causas más comunes del dolor en el pecho, cuándo debes buscar ayuda lo antes posible y cuándo puedes esperar.

¿Simple o grave?

El dolor torácico es una de las razones más comunes por las que las personas acuden a una sala de emergencias o a la consulta del médico, dice la doctora Martha Gulati, cardióloga y presidente electa de la Sociedad Estadounidense de Cardiología Preventiva.

Las molestias en el pecho se deben a veces a los gases, la acidez, la inflamación del cartílago de las costillas o la ansiedad. Pero es importante ser consciente de los problemas graves e incluso mortales que también pueden causar dolor.

Por ejemplo, el riesgo de sufrir un ataque cardíaco, una obstrucción en cualquier arteria que lleve sangre y oxígeno al corazón aumenta con la edad. Una disección aórtica, que es un desgarro a lo largo del vaso que lleva la sangre al resto del cuerpo, también provoca dolor en el pecho. A veces, el dolor puede ser una señal de advertencia de un coágulo de sangre en el pulmón, llamado embolia pulmonar, o incluso de una rotura del esófago, el tubo que conecta la garganta con el estómago. Cada uno de estos problemas es una emergencia.

Lo que los médicos denominan dolor torácico suele centrarse en la zona del pecho, pero puede incluir otras sensaciones e incluso extenderse a otras zonas del cuerpo. Las directrices de la Asociación Estadounidense del Corazón para el diagnóstico y el tratamiento del dolor torácico enumeran “el dolor, la presión, la opresión o las molestias en el pecho, los hombros, los brazos, el cuello, la espalda, la parte superior del abdomen o la mandíbula” como síntomas potencialmente graves. Otra señal de una posible emergencia es el malestar en el pecho además de la fatiga o la falta de aliento.

Tus síntomas pueden ayudarte a determinar si necesitas ayuda inmediatamente. Y hay algunos factores clave que debes tomar en cuenta a la hora de decidir qué hacer.

Cuando debes consultar a tu médico

Si ya te han diagnosticado una enfermedad como la angina de pecho, es posible que tengas molestias que no han cambiado significativamente y que tu médico ya ha evaluado. También es posible que tengas un problema crónico que esté empeorando, pero de forma muy gradual. Tal vez ya hayas hablado con tu médico sobre el ardor de estómago que tienes después de comer, pero últimamente has notado que es más grave y frecuente.

En estos casos, debes consultar a tu médico lo antes posible, pero no necesariamente en una sala de emergencias. “Si es un síntoma que has tenido en el pasado, y se siente similar y ya ha sido evaluado, es cuando una evaluación no urgente sería apropiada”, dice Michael Nanna, MD, cardiólogo y profesor asistente en la Escuela de Medicina de Yale.

Cuando llamar al 911

Un dolor torácico agudo, o un malestar repentino que no hayas experimentado antes, siempre justifica la atención de urgencia. En caso de duda, llama al 911.

No investigues tus síntomas en Internet ni llames al consultorio del médico cuando tengas ese tipo de dolor en el pecho, dice Nanna. De todos modos, es probable que tu médico te envíe a la sala de emergencias, porque no es posible diagnosticar un problema grave por teléfono. “Siempre sugiero que el paciente sea evaluado lo antes posible, porque no hay forma de que el paciente pueda diferenciar un infarto de un reflujo”, dice Nanna.

En el caso de causas potencialmente graves, el tratamiento rápido puede ser fundamental para la supervivencia. Esta es una de las razones por las que es mejor no conducir ni ir al hospital cuando se tiene un dolor torácico agudo. Si llamas al 911, los paramédicos pueden comenzar a administrar la medicación necesaria en la ambulancia, y un equipo estará listo para ti cuando llegues al hospital.

Si se descarta una causa grave, Nanna dice que tu proveedor trabajará contigo para manejar lo que sea que esté causando tu dolor de pecho, y discutirá contigo formas de prevenir problemas futuros. En cualquier caso, nunca te avergüences de una falsa alarma.

“Sí, para la mayoría de las personas, no será un problema cardíaco ni pondrá en peligro su vida, pero no queremos que falte nada”, dice Gulati. “Podemos bromear más adelante sobre tu reflujo o gases, pero prefiero que estés tú bien para bromear”.

