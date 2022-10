Golpe a la afición de México: En Qatar 2022 estará prohibido usar máscaras

Parte de la cultura mexicana es la lucha libre, y algo que ha traspasado las fronteras de esta disciplina y se ha trasladado a otros deportes, como lo es el fútbol, son sus máscaras, ya que numerosos aficionados suelen acudir a los partidos con las caretas de ídolos del pancracio como El Hijo del Santo, Blue Demon, Dr. Wagner, Rey Mysterio o, incluso, con alguna de diseño especial con detalles de su club favorito; sin embargo, esto no podrán hacerlo en Qatar 2022, ya que los organizadores lo han prohibido.

Y no precisamente atentando contra los gustos de los mexicanos por esta práctica, sino apelando a la seguridad de todos los asistentes, ya que la regla es que nadie deberá cubrir su rostro, sin importar si es con máscaras o con otro tipo de prenda y la medida aplicará para los seguidores de todas las nacionalidades.

Alfonso Zegbe, el director ejecutivo de Estrategia y Diplomacia Pública de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, ahondó sobre este tema en una entrevista para ESPN.

“La última actualización del Comité Organizador es que no se permitirán las máscaras, he de confesar que nosotros llevamos algunas máscaras de luchadores para preguntar si se podían usar y nos dijeron que no, no olvidemos que estamos en una región compleja, que es Medio Oriente. En su última actualización, en donde se dice qué se puede hacer y qué no, las máscaras están prohibidas”, manifestó a la cadena deportiva.

Zegbeb acotó que, aunque se desconocen aún las consecuencias de no acatar esta regla, su recomendación es no llevar las máscaras para ahorrarse un mal rato.

“Te dirán que no las puedes usar si las sacas ahí. Es importante la coordinación con ellos, decirles que es la porra mexicana y es posible que no digan nada o que digan que por favor se las quiten, pero se recomienda no llevar máscaras”, concluyó.

