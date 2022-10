En ceñidos leggings rojos Chiquis Rivera se deja ver en el estudio grabando una canción navideña

Chiquis Rivera ha dado una sorpresa a sus fans al publicar en su cuenta de Instagram un video que la muestra en el estudio de grabación. Luciendo muy festiva y sexy con un total look rojo de ajustados leggings y suéter, la cantante informó que ya trabaja en un tema de Navidad: “Aquí estamos en el estudio, ya saben, y estoy grabando mi primera canción navideña. De ahí el color rojo. Chicos, les va a encantar”.

Chiquis acaba de estrenar otro episodio de su exitoso podcast “Chiquis and chill”, que tituló “Cómo obtuve la custodia de Johnny y Jenicka”. En la interesante conversación ella dijo: “Es la mejor decisión que he tomado. No necesité un pedazo de papel para hacer lo que mi mamá esperaba de mí como su hija y como la hermana de esos niños y como la segunda madre. Pero se sintió muy bien el saber que ellos definitivamente -y digo esto con toda la confianza del mundo- quedaron en las mejores manos. Desearía que mi mamá me hubiera dejado como el tutor. Sé que estaba enojada y que pasaba por sus propios sentimientos, pero yo ahora no estoy molesta. Ahora la he perdonado y estamos bien”.

Hace algunos días Chiquis Rivera celebró el cumpleaños de Jenicka, y compartió un video con los mejores momentos del evento: “El cumple de mi princesa @jenicka_lopez fue una película! Nada me hace más feliz que ver a la gente que amo feliz y sintiéndose bien. 💫🥰🙌🏻 A todos los que asistieron para celebrar la vida de mi hermana, gracias!! La hicieron sentir amada. Realmente lo aprecio”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

