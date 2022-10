Formas sencillas de proteger tus datos en 30 segundos

Cómo limitar rápidamente el seguimiento de ubicación, las grabaciones de altavoces inteligentes y otra recopilación de datos.

By Thomas Germain

Mantenerse al día con la privacidad y la seguridad digital es parecido a cambiar el aceite de tu auto con regularidad: es un mantenimiento necesario para salvaguardar tu vida en línea.

Pero resolver todos los desafíos de privacidad y seguridad al mismo tiempo sería desalentador. No obstante, puedes seguir los siguientes pasos que puedes llevar a cabo en menos de un minuto.

Es una manera fácil de sentirse productivo en una tarde perezosa. Estos consejos limitarán la forma en que los productos y servicios nos espían, ya que entregan nuestros datos personales a grandes empresas para publicidad dirigida y otros usos.

La privacidad no se trata solo de evitar los anuncios dirigidos que te resultan tan molestos. La información que reúnen las empresas de tecnología puede afectar aspectos importantes de nuestras vidas de maneras que no podemos anticipar. Las técnicas de esta lista no son una panacea, pero pueden marcar una gran diferencia.

Estos consejos te ayudarán con productos que a primera vista parecen inofensivos, incluidos tus juegos favoritos para teléfonos inteligentes, la aplicación móvil que te brinda un pronóstico del tiempo y las aplicaciones que te ayudan a compartir fotos con amigos. Todos tienen la capacidad de revelar detalles sobre tu vida a las empresas que buscan recopilar, compartir y ganar dinero con los datos de los consumidores.

Una vez apliques estos consejos rápidos, puedes ir aún más lejos con un plan de acción personalizado.

Mientras tanto, aquí te mostramos algunas formas simples con las que cualquier persona puede comenzar.

Limita el seguimiento de GPS

Las aplicaciones de tu teléfono inteligente no necesitan saber dónde te encuentras en todo momento, especialmente cuando no estás buscando un informe de tráfico, un pronóstico del tiempo o un lugar para cenar.

A continuación, te mostramos cómo limitar el acceso a los datos GPS de tu teléfono. (Las aplicaciones aún pueden usar señales WiFi y otras pistas para descubrir tu ubicación, pero los datos suelen ser menos precisos). Mientras lo haces, también puedes usar esta configuración para controlar el acceso a tus contactos y biblioteca de fotos. Una vez que sigas estos pasos, tenemos una guía aún más completa para proteger los datos de ubicación con detalles más importantes.

En un iPhone: ve a Configuración > Privacidad > Servicios de ubicación. Toca cada aplicación individualmente para controlar cuáles tienen acceso “siempre”, “nunca” o “mientras [estás] usando” la aplicación.

En un teléfono Android: ve a Configuración > Ubicación > Permisos de ubicación de la aplicación. Puedes desactivar la ubicación por completo o elegir cuándo, si alguna vez, las aplicaciones individuales pueden acceder a la ubicación. (Las instrucciones pueden variar según el tipo de dispositivo Android que tengas, pero los pasos suelen ser similares).

Evita que tus aplicaciones te rastreen

Las aplicaciones pueden recopilar mucha más información confidencial de lo que crees, y muchas de ellas comparten e intercambian esos datos con otras empresas, como Facebook y Google, para publicidad dirigida y otros fines comerciales. Esto se extiende desde juegos simples hasta aplicaciones muy personales como los rastreadores de períodos menstruales. Sin embargo, puedes usar la configuración de privacidad de tu teléfono para ayudarte a detenerlo.

Comencemos con los usuarios de Apple. A partir de la versión del sistema operativo del iPhone iOS 14.5, tiene la opción de indicarle a las aplicaciones que no te rastreen.

A medida que usas las aplicaciones de iPhone, algunas te pedirán permiso para realizar el seguimiento. Di no, y Apple lanzará una barrera técnica que evita que la aplicación recopile un número de identificación especial que se usa para publicidad dirigida. La política de Apple dice que, si las aplicaciones intentan rastrearte de otras maneras, podrían ser expulsadas de la tienda de aplicaciones.

Puedes esperar a ver esas indicaciones, o puedes ser proactivo y decirle a tu teléfono que diga que no automáticamente.

Los usuarios de Android tienen una protección del consumidor similar, pero no es tan poderosa. Puedes decirle a tu teléfono Android que no comparta tu número de identificación de publicidad especial. Sin embargo, las aplicaciones pueden seguir rastreándote, usando otros métodos.

En un iPhone: ve a Configuración > Privacidad > Seguimiento. Desactiva la opción “Permitir que las aplicaciones soliciten realizar un seguimiento”.

En un teléfono Android: ve a Configuración > Privacidad > Avanzado > Anuncios > Eliminar ID de publicidad. (Estas instrucciones son para un Google Pixel. Los pasos pueden variar según el tipo de teléfono Android que tengas, pero deberían ser similares. En algunos dispositivos, es posible que tengas una configuración de “Excluir la personalización de anuncios” en su lugar).

Eliminar grabaciones de Alexa

Amazon, Apple y Google en ocasiones han hecho que los humanos revisen fragmentos de diálogo grabados por sus altavoces inteligentes para mejorar su tecnología de computación de voz. Algunas personas sienten que eso es una intrusión en la privacidad.

Para eliminar grabaciones seleccionadas y establecer límites en el uso de dichos datos, puedes buscar en la configuración de privacidad en la aplicación móvil de tu altavoz inteligente. (Para obtener ayuda con esto, haz clic en el enlace de arriba).

Amazon facilitó un poco las cosas con dos nuevos comandos de voz: “Alexa, borra lo que acabo de decir” y “Alexa, borra todo lo que dije hoy”. Antes de poder utilizar la función, debes activarla.

En la aplicación Alexa: toca el ícono del menú de tres barras y elige Configuración > Privacidad de Alexa > Administrar tus datos de Alexa. Mueve el botón para habilitar la eliminación por voz.

Retira los datos de ubicación de tus fotos

Cuando tomas una foto con tu cámara digital, incluida la de tu teléfono inteligente, el dispositivo captura datos sobre dónde, cuándo y cómo se grabó la imagen.

Y cuando compartes esa imagen con otra persona, esa información, llamada datos Exif, generalmente acompaña el viaje. Así es como las aplicaciones móviles y los servicios de almacenamiento, como Google Photos y iCloud Photos, saben cómo ordenar las imágenes de la gira de verano de Springsteen por lugar y fecha.

Para eliminar los datos de ubicación de las fotos almacenadas en tu computadora, haz lo siguiente.

En Windows: haz clic con el botón derecho en el archivo de imagen, luego en Propiedades > Quitar propiedades e información personal.

En macOS: abre la foto en Vista previa, luego Herramientas > Mostrar inspector > Eliminar información de ubicación.

Prueba un navegador más privado

Es un secreto a voces que Google Chrome, uno de los navegadores web más utilizados, recopila una gran cantidad de datos sobre sus usuarios. Eso incluye información de ubicación, historial de búsqueda y detalles sobre su navegación, datos que están vinculados a tu identidad y aprovechados para publicidad de terceros.

Para solucionar fácilmente la privacidad, todo lo que tienes que hacer es cambiar a un navegador diferente. Las alternativas populares incluyen Firefox y la aplicación móvil Privacy Browser de DuckDuckGo. Ambos prometen recopilar mucha menos información personal.

Sin embargo, hay una advertencia. Chrome tiene la reputación de ser la mejor opción para proteger su seguridad (es decir, defenderse de los piratas informáticos), incluso si infringe su privacidad en el camino. Si puedes llegar a ser un objetivo de alto valor, como lo son las personas que manejan información muy confidencial o, por ejemplo, el director ejecutivo de una gran empresa, la seguridad puede ser una preocupación mayor que la privacidad. Tendrás que sopesar la compensación por ti mismo.

Y todos los navegadores, incluido Chrome, tienen configuraciones de privacidad que puedes usar para limitar el seguimiento.

Habilita la autentificación multifactor

Los expertos en seguridad dicen que todos deberían usar la autentificación multifactor, también conocida como autenticación de dos factores, cuando se ofrece.

El objetivo es bloquear el acceso de los piratas informáticos, incluso si han adquirido tu contraseña. Una vez que actives la configuración MFA de una empresa, deberás proporcionar información además de la contraseña cada vez que intentes acceder a la cuenta desde una ubicación o dispositivo no verificado.

Por lo general, la empresa te enviará un código de verificación por mensaje de texto o, y esto es más seguro, puedes usar una aplicación como Authy o una clave de seguridad física. Sin el segundo identificador, los piratas informáticos armados con una contraseña robada quedan bloqueados. La configuración de MFA suele ser fácil.

Por ejemplo, para tu cuenta de Google, ve a tu bandeja de entrada de Gmail o cualquier otra página de Google. Luego haz clic en el ícono en la parte superior derecha y presiona “Administrar su cuenta” (es posible que debas iniciar sesión primero)> Seguridad> Verificación en 2 pasos> Comenzar.

Cambia la contraseña de tu router

Tu router WiFi es como la puerta de entrada a tu vida digital, y las consecuencias podrían ser nefastas si se ve comprometido.

Hay una serie de pasos que puedes seguir para aumentar la seguridad de tu router, y uno de los más importantes es rápido: cambia la contraseña predeterminada para la configuración de tu router.

Esto es diferente de la contraseña WiFi. Estas contraseñas administrativas tienden a ser las mismas en todos los modelos de cada marca.

Si tienes 30 segundos adicionales, cambia también el SSID (el nombre de su red WiFi); el valor predeterminado a menudo revela la marca y el modelo de tu router, lo que facilita que los piratas informáticos detecten vulnerabilidades.

Si tienes un router más nuevo, podrías tener una aplicación asociada, lo que facilita cambiar todas las configuraciones de tu router.

De lo contrario, puedes acceder a los controles desde un navegador web. Los pasos para llegar allí son fáciles, pero varían según las marcas.

En la mayoría de los routers Linksys y TP-Link, por ejemplo, escribe 192.168.1.1 en un navegador web mientras estás en la red y luego inicia sesión con las credenciales predeterminadas.

A menudo puedes encontrarlos en una etiqueta adhesiva en la parte posterior del router o en el manual de instrucciones.

Limpia tu actividad ‘fuera de Facebook’

Facebook te rastrea incluso cuando no estás en Facebook. A través de asociaciones con cientos de miles de aplicaciones y sitios web, la empresa obtiene detalles sobre lo que haces en toda la web.

Esta información puede revelar mucho sobre ti y es especialmente valiosa para fines publicitarios. Facebook presentó recientemente una nueva herramienta que te permite ver algunos de esos datos y “borrarlos” de tu cuenta. Contrariamente a la intuición, Facebook en realidad no elimina ningún dato si haces esto, pero la compañía promete que no utilizará ningún dato borrado para anuncios dirigidos.

Puedes usar una segunda configuración para mantener esta información desconectada de tu cuenta de manera predeterminada para que el gigante de las redes sociales no use ningún dato nuevo fuera de Facebook para enviarte anuncios.

En un navegador web en tu computadora: haz clic en el icono con tu imagen de perfil en la parte superior derecha de la página de inicio de Facebook para abrir el menú > Configuración y privacidad > Configuración >Tu información de Facebook > Actividad fuera de Facebook. (Los pasos son similares en la aplicación).

A partir de ahí, presiona el botón Borrar actividad anterior. Después de seguir las indicaciones, vuelve a la página Actividad fuera de Facebook y presiona Desconectar actividad futura.

Prueba con una dirección de correo electrónico falsa

Mientras navegas por Internet, se te pide constantemente que reveles tu dirección de correo electrónico. Hay muchas razones por las que es posible que no desees hacerlo si puedes evitarlo.

Por un lado, las empresas de publicidad usan datos como tu dirección de correo electrónico como pistas para vincular todo lo que haces en la web para crear perfiles completos de quién eres y cómo eres.

También pueden usar tu dirección de correo electrónico para enviarte spam.

¿Quieres tirar una llave inglesa en sus engranajes? Prueba un servicio que genere direcciones de correo electrónico falsas que puedas dar en su lugar. Hay una serie de opciones, que incluyen Iniciar sesión con Apple, una herramienta para Mac y iPhone, y Firefox Relay, que se ejecuta junto con el navegador Firefox.

También hay una variedad de servicios que proporcionan bandejas de entrada temporales que se autodestruyen, como 10 Minute Mail. Puedes usarlos para crear una cuenta desechable a la que necesites acceder solo una vez.

Verifica tu estado de violación de datos

Las malas noticias: la mayoría de los consumidores han sido víctimas de una violación de datos en una gran empresa como Equifax. La buena noticia: hay una gran base de datos que puedes consultar para ver si has sido incluido en una infracción.

En Have I Been Pwned, puedes comparar tus direcciones de correo electrónico y nombres de usuario con listas de cientos de infracciones conocidas en empresas como Adobe, LinkedIn y Snapchat. (Deberás registrarte para verificar la base de datos completa). También puedes registrarte para recibir notificaciones si te ves afectado por futuras infracciones.

Si aparece tu nombre, cambia la contraseña de la cuenta comprometida y cualquier otro sitio donde cometiste el error de usar la misma contraseña. Mientras lo haces, consulta los consejos de CR para obtener contraseñas más seguras. (Consejo adicional: los profesionales pronuncian “pwned” como “poned”, no “empeñado”).

Plan para los próximos pasos

Los consejos anteriores harán una mella significativa en tu huella digital, pero hay mucho que puedes hacer para una protección más completa. Una auditoría de privacidad más amplia tomará un poco más de 30 segundos, pero comenzar es rápido y fácil con dos programas que hemos creado en Consumer Reports.

Primero, toma unos segundos para registrarte en el 7-Day Privacy Challenge (desafío de privacidad de 7 días). El desafío consiste en una serie de correos electrónicos de una semana que le brindará una actividad simple cada día. Complétalas todas y tu vida digital será más privada y segura, y comprenderás mejor cómo se recopila y utiliza tu información.

Para obtener un plan de acción personalizado, consulta el Consumer Reports Security Planner (Planificador de seguridad de Consumer Reports). Te brinda consejos personalizados con instrucciones fáciles de seguir basadas en los dispositivos que posees y tus inquietudes específicas. Algunos pasos toman más tiempo que otros, pero comenzar es rápido y puedes comenzar con los elementos de alta prioridad y regresar por el resto cuando tengas tiempo. (Security Planner es de uso gratuito y no utilizaremos los detalles que compartas para nada más que proporcionarte un plan).

Para obtener más ayuda para proteger tus datos personales, lee nuestros artículos sobre cómo usar la configuración de privacidad en altavoces inteligentes, Facebook, Google, Instagram y LinkedIn.

¿Qué son los datos Exif?

Adjunto a las fotos que tomas en tu teléfono hay fragmentos de información, como cuándo y dónde fueron tomadas. En el programa de televisión “Taller del Consumidor”, el presentador Jack Rico explica lo que debes saber sobre cómo proteger tu privacidad.

