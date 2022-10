Gabriel Coronel: ¿Podrá seguir o no en ‘Mira Quién Baila All Stars’?

¿Podrá Gabriel Coronel seguir o no en ‘Mira Quién Baila All Stars‘ después de la lesión que sufrió en los primeros ensayos?… Esta es la pregunta que se hacen todos los fanáticos,, tanto del actor, como del reality de los domingos en Univision.

Como pudiste ver y luego te ampliamos, Gabriel no pudo ni debutar en la primera gala, ¿la razón?, en uno de los ensayos, en donde debía pasar por encima de su bailarina, cayó mal y se dobló el tobillo, provocando un esguince con rotura de varios ligamentos.

“Es muy dolorosa la situación, me llena de impotencia saber que ha habido tantos días de momentos de satisfacción y entusiasmo… Me tocó saltar por encima de una bailarina, y cuando caí se me dobló el pie por completo, sé que no se va a hacer fácil, será una recuperación muy complicada… Hay un esguince muy fuerte, se comprometieron ligamento, no voy a poder participar esta noche. Sin embargo, les dejo una gran compañera en este duelo… Le estoy poniendo todo mi esfuerzo de recuperación y espero poder estar en esta pista de baile“, contó el propio actor en el show del domingo.

Como también él mismo dijo en la gala pasada, junto con los doctores y siendo muy responsable de las terapias, intentaría bailar este próximo domingo, la pregunta es si ¿lo logrará?

Así se veía el tobillo y pie de Gabriel Coronel después de la lesión en los ensayo de ‘Mira Quién Baila All Stars’. Foto: TelevisaUnivision

El actor y cantante ha mostrado en sus redes sociales cómo van avanzando los tratamientos, y aunque no da muchos detalles, no parece tener una gran mejoría. Los dolores seguirían siendo insoportables y, la inflamación no parecería estar cediendo como se espera.

De todos modos, aún no está dicha la última palabra y se espera que, si tiene la autorización médica y la aprobación de Univision basado en su consejo de especialistas, este domingo quizás sí baile. Aún quedan un par de día. Lo que sí pudimos saber es que no se ha tomado una decisión y sí tiene su coreografía asignada.

Nos comunicamos con Univision para saber su reacción y las medidas que estarían tomando frente a un evento tan delicado y esto fue lo que nos respondieron de parte de la producción de ‘Mira Quién Baila All Stars’:

“Estamos siguiendo muy de cerca el tratamiento y la recuperación de Gabriel. Esperamos verlo participar de la competencia en esta segunda gala, pero para nosotros la prioridad es su salud y pronta recuperación“.

MIRA TODO EL PROCESO DE GABRIEL DESDE QUE CAYÓ HASTA SUS TERAPIAS:

