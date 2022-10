Muere el piloto neerlandés Victor Steeman tras sufrir un grave accidente en el GP de Portugal de Supersport

El neerlandés Victor Steeman, que fue trasladado al hospital de Faro (Portugal) con un traumatismo craneoencefálico el pasado sábado tras sufrir un accidente en la curva 14 del circuito del Algarve durante el GP de Portugal de Supersport ha fallecido, según ha comunicado la Federación internacional y los organizadores.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del piloto Victor Steeman.



El neerlandés sufrió una caída el sábado durante el GP Portugal de Supersport #PRTWorldSBK.



No ha podido recuperarse del traumatismo craneoencefálico.



D.E.P.



Más información en https://t.co/HePQb8gUW0#SBK pic.twitter.com/9eqenRtoCA — Teledeporte (@teledeporte) October 12, 2022

El piloto de Kawasaki, “a pesar de los esfuerzos del personal médico del circuito y del hospital, lamentablemente ha sucumbido a sus heridas“, dice el comunicado.

El padre del piloto también ha hecho una declaración: “Nuestro Víctor no pudo ganar esta última carrera. A pesar de la pérdida y el dolor insoportables, estamos muy orgullosos de compartir que nuestro héroe pudo salvar a otras 5 personas mediante la donación de sus órganos. Nos gustaría agradecer a todos por la forma en que han convivido con nosotros durante los últimos días. Extrañaremos enormemente a Victor”. It has been a tragic and heartbreaking two weeks for the motorcycle family, another young man gone far too soon, RIP Victor Steeman 🙏🏼💔 https://t.co/srPXtHuVuf— Tom Gaymor (@TomGaymor) October 12, 2022

Steeman estaba disfrutando de una excelente campaña en el Campeonato FIM Supersport 300 y llegó a Portugal con una posibilidad matemática de hacerse con el Campeonato Mundial. Con cuatro victorias, cinco podios y tres poles en esta temporada.

También puso su nombre en los libros de historia con la pole en el Circuit de Barcelona-Catalunya, convirtiéndose en el piloto con más poles en la categoría World Supersport 300.

Rest in Peace Victor Steeman



My deepest condolences to his family and friends



Such a sad time for our sport 💔 https://t.co/OnTDrk3GYB— Maria CosTTello MBE (@MariaCostello) October 11, 2022

La familia FIM, el Grupo Dorna y el Autodromo Internacional do Algarve expresaron su “más sentido pésame a la familia, amigos, equipo y seres queridos de Steeman”. We’re lost for words as another young rider has lost his life chasing dreams in the sport we all love.

Victor Steeman, may you forever rest and ride in peace. Our love and condolences go to your family. pic.twitter.com/vne9GZxkEQ— Team Suzuki Ecstar (@suzukimotogp) October 11, 2022

