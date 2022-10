Por varios años trabajó en la cocina de otros restaurantes hasta que logró convertirse en dueña de su propio restaurante

Hace poco más de ocho años, Waldina García se vio obligada a dejar su natal San Pedro Sula, Honduras para ir en busca de un mejor futuro para su pequeñito de cuatro años.

Ante una situación económica en declive en el país y sin la posibilidad de conseguir trabajo, García, quien era madre soltera, buscó ayuda en el norte y se unió a sus hermanos que ya vivían en Estados Unidos. En su país quedó su madre y uno de sus seis hermanos.

Inmediatamente comenzó a trabajar en diferentes restaurantes, usualmente como cocinera. Sin embargo, el trabajo era pesado y pasaba muchas horas sin ver a su hijo que estaba bajo el cargo de otras personas.

Pese a que los trabajos eran buenos ella no perdía la esperanza de que algún día sería la dueña de su propio negocio.

A principios del año pasado el sueño comenzó a convertirse en realidad. Mientras pasaba por la calle Anaheim, ella notó que había un restaurante hondureño cerrado pero con un anuncio de que se rentaba en la ciudad de Long Beach. Después de preguntar, se enteró que el restaurante había sido afectado por un incendio en el 2018 y desde entonces no lo volvieron a abrir. El restaurante contaba con todo lo necesario para funcionar menos los permisos.

“Llamé y les pregunté, y la dueña dijo que si lo quería me lo daba con todo lo que estaba adentro y solo que yo tenía que sacar todos los permisos necesarios”, contó García. “Acepté y ocupé los ahorros que tenía para conseguirlo”.

En ese momento ella no tuvo tanto temor de estar en medio de la pandemia del covid-19 ya que le causaba mucha emoción saber que por fin iba a ser la dueña de su propio negocio.

Dijo que tuvo la buena suerte de que la dueña de la propiedad, pese a ser anglosajona, fue quien la asesoró para obtener los permisos necesarios para poder abrir el restaurante.

“Yo prácticamente empecé de cero para obtener todos los papeles”, dijo la empresaria de 33 años. “Y como yo trabajaba en los restaurantes siempre me gusta ver [como se manejaba el negocio] para yo aprender y aunque no preguntaba siempre estaba poniendo atención”.

Después de unos cuatro meses de planeación y arreglos, el 14 de abril del 2021 se inauguró Mi Tierra K-Tracha en la ciudad de Long Beach.

Inauguración con altibajos

García dijo que pese a estar muy contenta de haber abierto su negocio por varios meses ella fue la única que estuvo sirviendo a su clientela.

“Lo que me gustó es que después que abrí el restaurante la gente si me respondió pronto y si llegaban”, recordó García.

Poco después una de sus hermanas comenzó a ayudarle y hace poco más de seis meses por fin pudo comenzar a contratar personal y ahora cuenta con tres empleados.

Agregó que en ocasiones si se ha visto en aprietos cuando las ventas no están a la altura que deberían y aunque le alcanza para cubrir los gastos básicos no le alcanza para ahorrar.

“El problema es la economía porque a veces hay muchas ventas y a veces no hay nada”, contó la empresaria.

Debido a que el negocio apenas comienza a despegar, García dijo que esta la mayor parte del tiempo en el restaurante pero le causa mucha satisfacción el ver que ahora ella puede sacar a sus hijos de 12 y 3 años adelante.

Uno de los populares platillos de Mi Tierra K-Tracha. (Sumministrada)

Ella disfruta que puede trabajar y tener a los niños cerca sin tener que llevarlos con otras personas par que los cuiden.

“A pesar que soy madre soltera y si la he batallado mucho, estos ocho años me han costado. Más cuando llegué con mi niño de 4 años y tenía que dejarlo a cuidar para irme a trabajar no para darle lujos, pero sí lo básico”, dijo García. “Y ahora realmente me siento muy contenta conmigo misma porque todo lo que me he propuesto lo estoy logrando”.

El éxito con sabor

García contó que en el restaurante lo más popular va desde las baleadas, las torrejas y el pollo con tajadas hasta la sopa de caracol y la de mondongo con coco.

La empresaria hondureña aún sigue impresionada cuando se acuerda que su plan original no era llegar a Estados Unidos ni mucho menos ser dueña de su propio negocio.

Ahora, pese a que no domina bien el inglés y se sigue adaptando a la cultura estadounidense ella se siente realizada y esperanzada para darles un mejor futuro a sus hijos.

En cuanto a su restaurante ella espera que este continue creciendo en ventas y popularidad. “Me gustaría hacer eventos para la gente y eventualmente ampliarlo más”, indicó.

Mi Tierra K-Tracha 1 está localizado en el 2417 E. Anaheim Street en Long Beach abierto los siete días de la semana de 9 de la mañana a 8 de la noche.

Puede seguir su página de Instagram:

https://www.instagram.com/mitierrakatracha01/