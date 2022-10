Conexión Divina, unidas por un sueño

Sandra Calixto tenía en mente formar un grupo de mujeres que interpretaran música sierreña, un género mexicano que hasta la fecha está dominado por hombres.

Un día, Sandra conoció a Ashlee Valenzuela a través de Instagram y le propuso crear un grupo. Ashlee le contestó que sí, e invitó a Sandra, quien vivía en Dallas, a ir a Arizona para comenzar la aventura.

“Yo pensé que no se iba a venir”, dijo Ashlee. “Y ándale que sí; la respeto porque se vino [a Arizona]. Las tres estamos muy unidas en este sueño”.

Ese sueño es Conexión Divina, el grupo que estas dos chicas, junto con Liz Trujillo –a quien las otras dos conocieron en Tiktok–, quieren convertir en el primero de mujeres que interpretan sierreño, un género original de la sierra de Sinaloa que ahora es interpretado por populares cantantes de corridos. Los acordes agudos y rápidos de la guitarra son su principal característica.

Por ahora el trío promueve “Odio”, una canción que escribió Ashlee y que la dedicó a un “amor que casi fue”.

“Yo tenía un ego muy arriba”, dijo. “Pero en esa ocasión no me hicieron caso; era algo que nunca me había pasado”.

Este tema será parte del EP que prepara el trío. Todas tocan la guitarra y Liz está en la voz. Ashlee la encontró en Tiktok y le encantó su voz gruesa y fuerte, “como la de Ana Gabriel”. Liz solía subir covers sin mostrar su cara.

“A nosotros lo que nos gustó fue su voz”, dijo. “No nos importaba cómo era, su voz fue la que nos encantó”.

Liz es originaria de Los Angeles; creció en el Centro Sur de la ciudad, una área donde la mayoría de sus habitantes son latinos y negros. Se acaba de graduar de la preparatoria y hace apenas unas semanas cumplió 18 años. Sandra tiene 19 años y Ashlee 22. Las tres, excepto Ashlee, que estudió tres meses en una academia, aprendieron a tocar la guitarra con tutoriales de Youtube.

Estas jóvenes, junto con artistas como Yahritza y Su Esencia e Iván Cornejo, son parte de la Generación Z, una generación que parece decidida a dejar su huella.