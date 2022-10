VIDEO: Mujer atacó a pasajero en pleno vuelo cuando le pidieran que quitara a su perro de su regazo

Imágenes muestran el momento en que una mujer ataca a un pasajero durante un vuelo después de que le pidieran que retirara a su perro de su regazo.

El dramático video muestra a la mujer discutiendo con una azafata antes de arrojar una botella de agua a otro pasajero, en un avión que se dirigía a Nueva York desde Atlanta.

Parece que la mujer se puso furiosa cuando la echaron del vuelo después de negarse a sacar a su perro de su regazo.

El video, compartido en Reddit, muestra a la mujer furiosa gritando a los pasajeros y a la tripulación de vuelo después de que le pidieron que abandonara el avión.

Cuando la azafata trató de sacarla del vuelo, se la puede escuchar diciendo: “Oh, no, no, cariño, entonces estamos a punto de pelear”.

“Yo no les hice nada a ustedes, chicos.

“Mi perro estaba sentado en mi regazo, lo puse en la bolsa”.

Una azafata muy tranquila le ofrece a la mujer un reembolso por su boleto mientras ella sigue gritando e insistiendo en que siguió las reglas.

Mientras tanto, se puede escuchar a otros pasajeros instándola a bajarse del avión.

La azafata le dice “Señora, vámonos”, lo que la enfurece y responde: “Que se jodan. Que se jodan todos”.

Luego procede a empacar sus pertenencias mientras un pasajero desde atrás grita “Bájate del avión”.

Luego, la mujer se da cuenta de que alguien ha estado filmando su interacción con la tripulación del vuelo y grita: “¡Lo estoy! Cierra la boca” antes de arrojar una botella de agua hacia la persona que está filmando.

“¡Apaga tu maldito teléfono!”, gritó ella.

“¿Por qué me está grabando?”, le dice a otra azafata solo para recibir la respuesta: “Cualquiera puede grabar cualquier cosa. Acabas de golpear a un pasajero con una botella”.

La mujer se enfurece aún más cuando la azafata le pide que se “calme”.

Más tarde dice: “Nadie que actúe de esta manera vuela en un vuelo con nosotros”.

No está claro en qué aerolínea ocurrió el incidente.

Uno dijo: “Voy a necesitar el ángulo de cámara del tipo de la botella”.

Otro escribió: “Parece que ella trató de golpear el teléfono de otra persona mientras salía del avión, al final del video también”.

Alguien agregó: “Nunca sucede nada tan interesante en mis vuelos”.

Y alguien dijo: “He llevado a mi perro mezcla de Yorkie en numerosos viajes.

“Aunque estoy frustrado porque no puede sentarse en mi regazo, no voy en contra de las reglas.

“Prefiero pasar unas horas en el aire con mi perro en el suelo a que me pidan que me vaya y me prohíban la entrada a su aerolínea”.