VIDEO: Talina Fernández asegura que la supuesta víctima de su hijo, Coco Levy, tiene problemas mentales

Tras la audiencia en la que el productor Jorge “Coco” Levy fue vinculado a proceso por presunto abuso sexual, la conductora Talina Fernández celebró que su hijo llevará su proceso en libertad y aseguró que Danna Ponce habría sido diagnosticada con Trastorno Límite de Personalidad.

En junio de este año la actriz Danna Ponce interpuso una demanda contra el productor, de 55 años, tras compartir un video en sus redes sociales donde relata el presunto abuso que sufrió en una entrevista de trabajo con Levy. Acusaciones a las que se sumaron más tarde otras actrices, quienes también iniciaron un proceso legal contra el hijo de Fernández.

En un encuentro con los medios retomado por “Ventaneando”, la conductora fue cuestionada sobre el proceso legal que atraviesa su hijo y dijo sentirse tranquila segura de que resultará a su favor; además, señaló que Danna Ponce habría iniciado la denuncia contra Levy para buscar fama y una oportunidad en la industria del cine.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud Mental (NIMH, por sus siglas en inglés), el trastorno límite de la personalidad “es una enfermedad mental que afecta gravemente la capacidad de una persona para controlar sus emociones” y puede “aumentar la impulsividad, afectar cómo se siente una persona sobre sí misma y repercutir negativamente en sus relaciones con los demás”.

Tras la última audiencia, Jorge Levy rompió el silencio y habló sobre el proceso legal que enfrenta ante la denuncia por abuso sexual, recalcó en su inocencia y aseguró que hasta el momento había hablado tal y como se lo indicaron autoridades judiciales.