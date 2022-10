Horóscopo de hoy de Nana Calistar 14 de octubre de 2022

ARIES

Si tienes ya una relación se torna un enfrentamiento o discusión por mal entendido, si dudas del amor o fidelidad de tu pareja no tiene caso que sigas ahí, dale vuelta a la página y déjala que sea feliz y tú sé feliz con quien te quiera, dejen de perder su tiempo. Ya no esperes para mañana para ponerte las pilas e ir tras tus metas, que nadie te detenga pues este mes de octubre se presta mucho para cumplir metas y sueños que has tenido en tu cabeza desde hace mucho tiempo. Cuida mucho lo que dices pues podría convertirse en chisme y salir perjudicado, no estás para esas situaciones, así que trata de evitarlas a como dé lugar. No te metas en relaciones de 3 pues podrías no solo salir dañado o dañada sino cometer una imprudencia al punto de afectar tu reputación y la de tu propia familia que ni la debe ni la teme. Es momento que pienses bien hacia dónde te diriges y qué estás haciendo para lograrlo, caes en juegos bien tontos y eso te arruina tu estabilidad, hay personas que con solo un mje o llamada logran cambiar tu día, pero eso se llama dependencia emocional o conocido comúnmente como falta de amor propio. Si tienes una relación aprende a escuchar a tu pareja no trates de cambiar su forma de ser pues podrías entrar en conflicto con él o ella.

TAURO

Te encanta comer tierra y lodo y por eso sigues ahí esperando a quien sabes bien no va a regresar o no te volverá a tomar en serio de la manera en que tu deseas, ponte de una buena vez las pilas y manda todo a la shingada. Nunca dejes de creer en el amor pues, aunque lo dudes existe y se presentará en el momento adecuado en tu vida, cierra ciclos del pasado, perdónate tus faltas y errores y aprende de cada golpe que la vida te ha dado pues ahí está la clave para que logres mejorar y crecer como persona y ser humano. Si tienes ya una relación una amistad va a llenarte la cabeza de piedritas en contra de tu pareja, no creas todo lo que te dicen, si sientes dudas del ser amado no vale la pena seguir ahí toma la decisión de una buena vez y deja de vivir en conflictos. No todos demuestran su amor igual que tú, pero eso no significa que no te amen; aprende a aceptar la manera en que cada persona muestra lo suyo a su manera. Deja de andar mendigando amor en face y concéntrate en tu pareja. Días de mucha reflexión, posibilidad de realizar un viaje fuera de tu ciudad y un cambio inesperado en el área de tu bolsillo que te va a caer super bien en estos momentos para resolver un problema que se va a presentar pronto.

GÉMINIS

Si tienes una relación ten mucho cuidado pues tu pareja ha sentido dudas con el cariño o amor que le profesas; ponte a reflexionar que cosas buenas y malas estar realizando en tu relación para que tu pareja vea las cosas de esa manera. Ten bien presente que lo que obtengas de hoy en adelante será por tu esfuerzo así que no esperes que las cosas te caigan del cielo; trabaja si es posible el doble en el logro de tus metas y tus objetivos que solo tienes esta vida para hacerlo. Cuídate mucho de dolores musculares e infecciones que van a estar a la orden del día y se pudieran presentar en cualquier momento. Ten presente que la vida es bien corta así que échale ganas a lo que quieres para que logres sin tener que dar mucha explicación a personas que no te la están pidiendo. Algunas veces cometes errores muy graves por tu orgullo, es momento de que visualices hacia dónde te diriges pues podrías perderte en el camino; la vida es corta, debes de tener tus metas bien claras y definir tus objetivos. Si cuentas con un amor a distancia poco a poco el tiempo comenzará a enfriar esa relación, recuerda que se requiere interés de ambas partes para que esa relación logre prosperar, con uno jamás será suficiente. Tu carácter algunas veces deja mucho que desear, pon las cosas en claro con esa persona con la que has tenido problemas, sea pareja, amistad o familia, tu orgullo podría ocasionar problemas y terminar en problemas.

CÁNCER

Es momento de aprender de cada uno de tus errores para que no los vuelvas a cometer y poder aprender de cada lección. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco solo debes de tener un poco de paciencia. Bájale a las grasas, chescos y harinas pues vienen problemas de colitis y gastritis perrísimas. El amor va a llegar en no más de un mes en caso de estar soltero o soltera, sin embargo, si no pones de tu parte nada de eso se resolverá, recuerda que el que busca encuentra. Extrañarás mucho a una persona, pero entenderás que lo mejor fue que se fuera de tu vida pues solo te ponía de malas. Un evento social se aproxima, la pasarás de lo mejor sin embargo ten cuidado con lo que cuentas pues podrías cometer una indiscreción y lastimar a personas muy importantes para ti, no te metas en chismes que no te corresponden porque al final del día vas a salir afectado en todos los sentidos. No permitas que comentarios malintencionados te afecten el día. Algunas veces caes en juegos muy absurdos o sueles bajar mucho tu nivel para complacer o quedar bien con personas de las cuales al final no obtendrás nada. No dependas de nadie y aprende a vivir en soledad que cuando lo logres te darás cuenta de que la felicidad está en ti y no en otra persona, es momento de aprender de cada golpe y de cada caída y no volver a permitir que tus sueños se desvanezcan.

LEO

Aléjate de relaciones prohibidas si no quieres terminar mal, recuerda que el karma es canijo y en cualquier momento te puede llegar, así que ten cuidado con meterte donde no debes y donde no deberías hacerlo. Si ya tienes una relación ponte las pilas pues tu pareja ha sentido dudas pues te ha sentido distante, quizás el trabajo o la monotonía los ha afectado, pero deberían de poner las cartas sobre la mesa para evitar complicaciones. Si estás soltero es porque quieres porque las oportunidades se han presentado y son bastante buenas, pero no has sabido aprovecharlas a tu beneficio. Algunas veces te ap3ndejas al querer darlo todo sin esperar nada a cambio. No te mortifiques por esas cuestiones que las fiestas te van a sobrar. Eres de buenos sentimientos y muy noble pero algunas veces tu orgullo te afecta y hace cometer errores. En tu trabajo andan hablando mal a tus espaldas, no te lo tomes tan a pecho o pasarán a perjudicarte, tú dedícate a lo tuyo y déjalos que ladren, hay mucha envidia de por medio. Si ya tienes una relación da el siguiente paso, algunas veces eres muy seco o seco y eso afecta la confianza. Deja ya de vivir de rodillas, manda lejos a las personas que no te valoran o que solo te buscan por interés o por un rato.

VIRGO

Un nuevo amor podría presentarse en estas fechas y llegará por medio de una amistad, pon tu mejor cara pues podrías conseguir entablar una relación bien duradera. Es probable que te surja la idea de un cambio de imagen, te va a venir bastante bien, recuerda que el amor propio comienza por ti. Días en los que estarás algo relajado más sin embargo aprovéchalos para aclarar tus sentimientos, traerás tu cabeza llena de pensamientos y la mayoría de ellos serán negativos. Centra tu atención y tiempo en ir tras tus metas, no te detengas en el logro de tus sueños y tus objetivos, no permitas que nadie te haga sentir mal, el problema en ti es que quieres que las personas actúen como tú lo harías, pero estás rodeado de tanta gente tóxica y mal agradecida que solo te llegan a decepcionar. Cuida mucho tu estado de ánimo pues podrías andar algo molesto o molesta por una situación que se pudiera presentar en estos días. Si ya tienes pareja no seas tan hijo de la fregada y aprende a darle libertad, a veces la haces sentir como si estuviera en una prisión. Hay una amistad que te tiene mala leche y que buscará la manera de afectar de muchas maneras, sino te aplicas te va a afectar más de lo que imaginas. Amor de una noche podría surgir en los próximos días que llegan, cuídate mucho porque podría resultar algún embarazo.

LIBRA

La vida está por ponerte una prueba muy grande la cual te va a ayudar a madurar muy rápido, no permitas que tu tiempo se desperdicie en personas o situaciones que no lo merecen, aprende a valorar lo que tienes a tu alrededor antes que la vida te lo quite. No te permitas perder tu cabeza una vez más, no inicies una relación si no sabes lo que realmente quieres para tu vida o podrías cometer grandes errores, algunas veces caes mucho en depresiones tontas que no te van a llevar a ningún lado y que solo te afectan en tus pensamientos. Ten cuidado cómo actúas frente a las personas que son importantes para ti o podrías cometer errores; la vida es una y no puedes ir por el mundo tropezando con la misma piedra o pedir siempre las mismas disculpas, aprende a no caer ni pasar por lo mismo. No dependas de nadie y aprende a vivir sin necesidad de una pareja que cuando lo logres te darás cuenta de que la felicidad está en ti y no en otra persona. Dolores musculares se presentarán en estos días, cuidado con alguna caída que podría suceder en cualquier momento. Tu carácter es muy fuerte y debes aprender a controlarlo pues sueles actuar de manera compulsiva y te las opiniones o que el mismo mundo se oponga.

ESCORPION

Manda a la shingaá a quien está y no está en tu vida, recuerda que las cosas que te prometen las tienen que demostrar con hechos y no solo con palabras que al final se las lleva el viento, debes de ser más exigente en todos los aspectos de tu vida. No pierdas ya el tiempo con personas que solo te busca cuando necesita algo, pero mientras ni sus luces, recuerda que tú naciste para ser buscado o buscada y no para andar mendigando migajas de atención. Hay muchas envidias en trabajo o en escuela, no cuentes tanto tus planes pues muchos de ellos no se dan por la mala energía que te llega por parte de tus enemigos, a veces convives y comes en la misma mesa con ellos y ni cuenta te has dado. No descuides tanto la parte de la familia recuerda que es uno de los lazos que más debes alimentar pues son quienes te sacarán de tus problemas y sabes bien que al final son los que estarán ahí cuando todos se hayan ido. Quizás sientas necesidad de tener alguien a tu lado que esté contigo en tus éxitos, pero sobre todo en tu pasado, una amistad siempre ha estado ahí para ti incondicionalmente, pero la has descuidado tanto que el lazo que los unía se ha desgastado. Ten cuidado con una amistad que conocerás en estos días pues podría meterte en problemas bien gruesos.

SAGITARIO

Tu buen humor y tu buen carácter podría ayudarte mucho a conquistar al ser amado, sin embargo, debes aprender que las cosas llevan un tiempo como todo y que todo es un proceso, no te adelantes a nada y deja que las cosas tomen su camino y su forma. Si tienes una relación hay posibilidades de celos por mensajes que te van a encontrar o que tú encontrarás a tu pareja, te vas a sacar mucho de onda. Un familiar se enfermará, pero saldrá adelante poco a poco, solo debe hacer las cosas como le indica el médico y dejar de ser tan testaruda. Una amistad te buscará para contarte tremendo chisme que te va a hacer que se te caigan los calzones, no le creas todo lo que vaya decir porque mucha información ni al caso. Confirmarás eso que siempre sospechaste sobre cierta persona, no pasa nada, solo aprende a no ver en un altar a quien no lo merece. Hay posibilidades de reencontrarse con una expareja, te darás cuenta como la vida lo ha puesto a pagar sus errores, recuerda que el karma tarde o temprano cobra factura y tú lo verás con tus propios ojos.

CAPRICORNIO

Extrañarás más que nunca a una persona que fue muy importante en tu vida y que hoy radica en otro universo, ponle una vela blanca y plática con su espiritualidad. Dolores de cabeza y estrés por trabajo o una decisión que tendrías que tomar en cualquier momento y que no será nada sencilla. Pon en orden tus cosas y sentimientos. No permitas que tus deseos se repriman por los pensamientos pesimistas de otras personas que quieren hacerte ver tu suerte Manda bien lejos a la gente bufona y sin qué hacer, ya deja esas cosas por la paz, no tiene porqué afectar los comentarios negativos de personas que al no poder superarte tienen que criticarte. En las cuestiones del amor te has vuelto algo insensible y eso se debe a las traiciones que has recibido anteriormente, deja eso por la paz y aprende a volver a creer en las personas, cree en hechos y no solo en palabras para que evites decepciones. A la shingada quien solo llega cuando tiene una necesidad, necesitas deshacerte de todas esas personas que solo te ponen de malas para que salgas de ese círculo vicioso; aprende a darte tu lugar. Estarás en un tono algo pensativo en estos días, hay ciertas situaciones que te incomodan y te traen con la cabeza de vuelta loca al no saber cómo actuar.

ACUARIO

Ten cuidado con ciertos comentarios que llegaran a tus oídos de otras personas que buscarán hacerte pasar un mal trago, no es momento de tomar venganza sino de dejar que la vida se encargue de poner a cada persona en su lugar, quizás no creas en el karma, pero tarde o temprano verás pasar frente a tu casa el féretro de tus enemigos. Mucha suerte en juegos de azar y en números con terminación en 34, 56 y 89. Debes cuidar mucho tu entorno para que quienes te rodean no lo afecten o dañen, no puedes manejarte en ambientes que sean tóxicos y estén fuera de lugar. Date la oportunidad de amar si fuiste lastimada en tu pasado y de volver a creer en ti, pero sobre todo en las personas que con hechos te demuestran sus sentimientos. Recuerda que entre más hostigues y persigas al ser amado más se va a cansar de ti, dale su espacio y deja que las cosas comiencen a fluir poco a poco y de una manera determinante para ambos. Momento de grandes cambios en tu bolsillo pues comenzarás a ver la luz en muchas cosas y encontrarás el camino adecuado para encontrar esa estabilidad que hace tiempo habías perdido. Hay muchos proyectos y posibilidades de crecimiento en muchos aspectos de tu vida, es importante que no descuides esa parte pues habrá personas que te pongan a través en tu camino.

PISCIS

Debes aprender a saber decir que no de hoy en adelante y a no quedarte con ganas de nada, a vivir la vida como si tus días estuvieran contados, a darte cuenta de que la felicidad solo depende de ti. Cuidado con cambios de última hora en cuestión laboral que no podrían salir como esperas, debes buscar oportunidades de viajes pues podrías conocer a alguien especial en caso de estar soltero o soltera. Debes levantarte desde el suelo si es necesario y darte cuenta de que tu vida comienza ahora, vive tu presente, es el momento de disfrutar al mundo y de lograr cada sueño o meta que tenías. No permitas que personas de tu pasado regresen a tu presente a robarte lo que es tuyo, es momento de enfrentar cualquier situación, pero siempre sabiendo que si lo que tienes no se quiere quedar no puedes hacer nada para retenerlo. Momento de aprender de tus errores para no volver a cometerlos, aprende a quererte lo suficiente y a no necesitar de ninguna persona para poder estar bien y ser feliz. Termina el ciclo de cambios y termina sentimientos encontrados que te venías manejando, así como ciertas depresiones e inestabilidad, solo pon tu cabeza en calma para que no te enfrentes a problemas más adelante.