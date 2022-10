Jaime Hurtado quiere mejorar la calidad de vida en Moreno Valley

El candidato Jaime Hurtado para la alcaldía de Moreno Valley fue bastante franco al comentar de entrada que tiene una promesa para sus electores sobre conservar y mejorar la calidad de vida



“Hay algo que quiero que sepas: en todas las listas de prioridades, nadie más te dirá esto, pero es necesario decirlo: No dejaré que Moreno Valley regrese a un gobierno dividido donde no había confianza ni progreso”, declaró.

“Yo no permitiré que se ignoren las reglas de ética y no permitiré que se erosione todo el progreso que se ha logrado en el último año. No sucederá mientras yo esté a cargo. Juntos, vamos a continuar el avance”, agregó.

Las prioridades del candidato Hurtado son incrementar la seguridad pública, generar mejores empleos en Moreno Valley y mantener fuerte la economía local.

En educación, Hurtado opina que “ hay una ecuación simple”, que consiste en “garantizar que todos los niños de Moreno Valley tengan acceso a una educación de calidad en una escuela moderna, segura y con todo el personal necesario”.

Porque, cuando tenemos buenas escuelas, con la última tecnología en nuestras aulas y maestros y personal bien capacitados, nuestros niños estarán preparados para la universidad o una carrera. Es así de simple”, dice el aspirante.

Su visión es que la calidad de vida inicia desde la infancia y debe promoverse en Moreno Valley. Otra área que garantice la buena vida es la infraestructura.

Por lo pronto, como aspirante a alcalde, Hurtado ya tiene experiencia como líder de proyectos de infraestructura crítica.

“Fui herramienta fundamental para asegurar millones de dólares en fondos para nuevas mejoras de drenaje para la protección contra inundaciones, incluido el Canal Cactus”, recordó.

Piensa que ahora “debemos invertir en mejoras en toda la ciudad, incluidas nuestras carreteras. También debemos seguir atentos a la limpieza y el embellecimiento de nuestros espacios públicos, manteniéndolos seguros, en buenas condiciones de uso y accesibles para todos”.

Pero la seguridad pública es la “máxima prioridad”, para el candidato a alcalde que domina el idioma español.

“Necesitamos proporcionar a nuestros oficiales en seguridad pública los recursos que necesitan, más capacitación y contratar más oficiales para garantizar mejores tiempos de respuesta” a incidentes, dijo.

Por cierto, las fuerzas de orden público en Moreno Valley apoyan la candidatura de Hurtado. Dijo que se debe a que los oficiales saben “que como alcalde voy a hacer de la seguridad pública mi máxima prioridad”.

Hurtado también tiene como prioridad atraer a Moreno Valley mejores trabajos, para que los residentes no tengan que desplazarse en busca de trabajo.

En cuanto al fortalecimiento económico local, propone que las pequeñas empresas son una parte importante del motor económico que mantendrá a Moreno Valley próspero.

Declaró que “esto es lo que podemos hacer para ayudar: simplificar los trámites burocráticos y los permisos para que las empresas locales puedan hacer ajustes seguros y razonables más fácilmente para ayudar a sus negocios”.