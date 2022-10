¿Qué tan bien funcionan los irrigadores bucales como Waterpik?

A continuación, te explicamos cómo se comparan estos dispositivos con el hilo dental, y por qué es tan importante la limpieza entre los dientes

No he tenido frenos desde el noveno grado, pero todavía mantengo un vestigio de ese doloroso período de ortodoncia: un retenedor permanente que está fusionado con la parte trasera de mis dientes delanteros inferiores. Intento ser diligente con el hilo dental, pero cuando se trata de esos seis dientes, el retenedor se vuelve un desafío especial. Pasar un hilo dental rígido especial entre los huecos es tedioso y difícil; y más a menudo de lo que debería, simplemente me lo salto.

El irrigador bucal, a menudo conocido por la marca Waterpik, produce un chorro de agua de alta presión para eliminar los restos de comida y la placa de los dientes. Estos productos prometen hacer las cosas más fáciles para las personas que, como yo, tienen problemas con el hilo dental o para aquellos que suelen considerarlo una tarea pesada.

Pero ¿funcionan los irrigadores bucales tan bien como el hilo dental? Las pruebas son contradictorias.

Aunque el hilo dental normal sigue siendo el método de excelencia, está claro que los irrigadores bucales pueden tener algunos beneficios, especialmente si consiguen que te limpies con más frecuencia o si tienes implantes dentales, ortodoncia o un rango de movimiento limitado en tus manos. Esto es lo que la investigación científica sugiere sobre su efectividad, y por qué es importante no saltarse la limpieza entre los dientes.

La evidencia sobre los irrigadores bucales

Varios estudios han encontrado que el uso de un irrigador bucal beneficia la salud bucodental, aunque algunas de las investigaciones no son muy completas, y muchas de ellas están patrocinadas por Waterpik u otros fabricantes de irrigadores bucales.

Por ejemplo, en un correo electrónico enviado a CR, Waterpik nos señaló un pequeño estudio que demostraba que sus irrigadores bucales tenían la capacidad de eliminar prácticamente toda la placa de los dientes. Pero este estudio se llevó a cabo en dientes que se habían extraído y cortado en segmentos, por lo que no estaban en una mandíbula humana. Además, la cantidad de eliminación de placa no se comparó directamente con el uso del hilo dental regular.

En un segundo estudio que nos señaló Waterpik, los investigadores encontraron que un cepillo de dientes eléctrico Waterpik con irrigador bucal incorporado hacía un mejor trabajo de limpieza de los dientes y reducía el sangrado de las encías que un cepillo de dientes eléctrico solo, o un cepillo de dientes manual e hilo dental. Sin embargo, el estudio no evaluó la comparación entre el irrigador bucal incorporado y un cepillo de dientes eléctrico normal más hilo dental.

Los consumidores no deben necesariamente descartar los estudios financiados por los fabricantes, pero las empresas pueden estar más inclinadas a publicar resultados que favorezcan sus productos, por lo que el examen de otros tipos de pruebas puede proporcionar un panorama más completo.

Por ejemplo, una revisión de 2019 independiente realizada por Colaboración Cochrane reunió pruebas sobre el uso del hilo dental, el irrigador bucal y otros tipos de limpieza entre los dientes. Encontró que el uso del irrigador bucal puede tener un beneficio sobre el hilo dental en la reducción de la inflamación de las encías a corto plazo, pero los investigadores clasificaron esa evidencia como “de baja a muy baja certeza”, y encontraron que los irrigadores bucales no eran mejores en la reducción de la placa que el hilo dental regular. (Los investigadores señalaron que, en general, sería útil realizar más investigaciones a largo plazo para aclarar los beneficios de los distintos tipos de uso del hilo dental).

Otros estudios han sugerido que los irrigadores bucales podrían ser especialmente útiles para ayudar a combatir las enfermedades de las encías, porque el chorro de agua puede ayudar a eliminar lo que los dentistas llaman bolsas periodontales, o puntos en los que el tejido de las encías enfermas se aleja de la raíz del diente, formando una bolsa entre la encía y el diente donde las bacterias se pueden acumular y desarrollar.

Me puse en contacto con la Academia Americana de Periodoncia para conocer su opinión al respecto. El presidente del grupo, Chris Richardson, se mostró algo reservado en su entusiasmo por los irrigadores bucales. Dice que las pruebas sobre lo bien que el irrigador bucal puede limpiar por encima y por debajo de la línea de las encías indican que la técnica es “de hecho un buen complemento del hilo dental convencional, pero no debe sustituirlo”.

¿Por qué usar hilo dental?

Es posible que sientas la boca limpia y fresca después de terminar de cepillarte los dientes, pero prácticamente en el momento en que dejas de hacerlo, las bacterias de tu boca se ponen a reconstruir lo que el cepillo recién destruyó.

Una vez que terminas de cepillarte, los compuestos de tu saliva se adhieren de forma natural a la superficie de tus dientes, formando una capa llamada película. La película tiene cierto efecto de protección; por ejemplo, hace más difícil que los alimentos se peguen a los dientes. Pero también es un hogar natural para las bacterias, especialmente las que causan caries. Las bacterias se adhieren rápidamente a la película y la colonizan, dice Edmond R. Hewlett, asesor de consumo de la Asociación Dental Americana y profesor de la Facultad de Odontología de la UCLA en Los Ángeles.

De ahí la razón de cepillarte los dientes y quitar esta capa de bacterias todos los días. Sin una limpieza regular, esa capa “se quedará ahí”. Y cuanto más tiempo permanezca ahí, más va madurando”, afirma Hewlett. Cuanto más madura sea, más pegajosa y difícil será quitarla, y continuará produciendo “los ácidos que producen las caries, y las otras toxinas que inflaman las encías y conducen a la enfermedad de las encías”.

El cepillado elimina este revestimiento, de modo que las bacterias tienen que volver a empezar desde cero. Pero eso solo cubre las superficies que tu cepillo de dientes puede alcanzar. Para eliminar la saliva y las bacterias que se encuentran entre los dientes, hay que utilizar otro método; de lo contrario, siguen acumulándose en gran medida tranquilamente.

¿Deberías usar un irrigador bucal?

En opinión de Hewlett, el hilo dental que se utiliza correctamente cumple la tarea de raspar la biocapa bacteriana entre los dientes al menos un poco mejor que un irrigador bucal. Los irrigadores bucales son buenos para eliminar los alimentos y otros restos de la superficie de los dientes, dice. Y tienen algún efecto sobre la biocapa bacteriana que causa la caries. “Los estudios indican que [un irrigador bucal] puede perturbar e interrumpir la biocapa, y luego, durante un tiempo, las bacterias se tienen que reorganizar”, dice. Pero eso no es tan bueno como eliminar físicamente la capa de bacterias entre los dientes, como se puede hacer con el hilo dental.

Richardson está de acuerdo. La eliminación de la placa de los dientes con el hilo dental “es un componente vital para un régimen de cuidado diario eficaz en casa, ya que el uso regular del hilo dental puede eliminar eficazmente la placa antes del proceso de calcificación, el cual crea el sarro y puede conducir a la periodontitis [pérdida ósea alrededor de los dientes]”.

Dicho esto, muchas personas no usan el hilo dental a diario o a fondo, y algunas no lo usan en absoluto. Si un irrigador bucal es lo que te lleva a limpiar consistentemente entre tus dientes, y antes no usabas el hilo dental de forma consistente, entonces Hewlett está a favor. “Estaría encantado, como dentista, si alguien usara un irrigador bucal todos los días”, dice.

Linda Cheng, profesora clínica asociada de la Facultad de Odontología de la Universidad de Texas A&M, dice que espera que las personas consideren el uso de los irrigadores bucales porque ha notado que a menudo se sienten más entusiasmados con ellos que con el hilo dental. “Recientemente he hablado más con mis pacientes sobre la posibilidad de adquirir un Waterpik, y han sido más receptivos a esto que al ‘te animo a usar el hilo dental’”, dice.

Y los irrigadores bucales pueden tener ventajas sobre el hilo dental para muchas personas. Los que tienen ortodoncia, ya sea un simple retenedor permanente como el mío o una boca llena de frenos, pueden beneficiarse, porque es probable que el uso del irrigador bucal sea más fácil que el del hilo dental.

Las personas con implantes dentales también pueden beneficiarse de una mayor atención a la limpieza alrededor de estos, dice Cheng. “Tienes que darte cuenta de que solo porque tienes un implante y es todo de metal no significa que no tendrás problemas con él”, dice. “Si te queda placa alrededor de un implante, al igual que con un diente natural, vas a terminar con inflamación”. Un irrigador bucal puede ser útil para mantener limpia la zona que rodea al implante.

Y no todos pueden usar hilo dental. Los irrigadores bucales suelen tener mangos grandes que son más fáciles de agarrar y manipular que el hilo dental, dice Cheng. Para las personas con limitaciones de destreza, el uso de un irrigador bucal puede ser una herramienta útil para el cuidado de sus dientes.

También hay otras consideraciones. Algunas personas pueden decidir utilizar hilo dental para evitar los PFAS, una clase de sustancias químicas vinculadas a posibles daños al hombre y al medioambiente, que se han encontrado en ciertas marcas de hilo dental.

Otros pueden decidir seguir usando hilo dental porque ya tienen el hábito de hacerlo. Además, el hilo dental es eficaz y tan barato como un dólar la caja. Los irrigadores bucales son ciertamente más caros, Walmart tiene modelos que van desde unos $20 a $160, pero los dispositivos deberían durar muchos usos y a menudo vienen con garantía de varios años.

