Violador sale de la cárcel tras argumentar su víctima era sonámbula

La justicia en muchos casos y latitudes no llega de la manera en que esperan las víctimas, así le ocurrió a una mujer que no pudo ver al hombre que abusó sexualmente de ella tras las rejas.

Y es que el sujeto demostró que la mujer identificada como Jade McCrossen-Nethercott, de 30 años, padece una rara condición de sueño llamada “sexsomnia”, la cual hace que aquellos la padezcan realicen actos sexuales mientras duermen y al despertar no los recuerdan.

“No recordaba haber tenido sexo consentido” con uno de sus conocidos, argumentó la originaria de Reino Unido después de que ambos se quedaran dormidos juntos tras haber estado en una fiesta.

Y es que cuando despertó se dio cuenta que estaba desnuda y con rastros de que había tenido relaciones sexuales, pero en ningún momento pudo darse cuenta, por lo que acusó a su amigo de haberla violado.

Una vez que tomó acciones legales, el caso dio un giro inesperado antes del juicio, ya que los expertos diagnosticaron a Jade con sexsomnia. Los especialistas mencionaron que la noche de ese suceso ella caminaba sonámbula y había consentido tener sexo.

“Nunca había oído hablar de la sexomnia y me desconcertó por completo. Estaba conmocionada porque era un concepto tan desconcertante, pero también enojada y frustrada porque se sentía tan mal. Creo que fui violada y dormí durante la agresión. Me preguntaba si me podrían haber dado una droga para violación en una cita, pero no me hicieron análisis de sangre, así que nunca lo sabré“, reaccionó la mujer.

El hombre no enfrentará cargos y el caso quedó desechado por los tribunales pese a la intención de la mujer de seguir adelante.

