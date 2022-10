“Todos sabemos que perderá”: Paul Ryan señala que Trump no será el próximo candidato presidencial republicano

Donald Trump no será candidato presidencial republicano en 2024, señaló Paul Ryan, expresidente de la Cámara de Representantes.



En una charla con la consultora Teneo, de la cual es vicepresidente, el exlegislador republicano dijo que para entonces la “no elegibilidad” de Trump será palpable.



“Todos sabemos que perderá (…) O, déjenme decirlo de esta manera: todos sabemos que es mucho más probable que él pierda la Casa Blanca que cualquier otra persona que se postule para presidente de nuestro lado del pasillo. Entonces, ¿por qué querríamos aceptar eso?“, dijo Ryan de forma contundente.



Ryan se mostró convencido al afirmar que Trump no será el nominado y comentó que la única razón por la que el magnate continúa siendo importantes es porque “todo el mundo le tiene miedo”.

“Él no va a ser el nominado”, Paul Ryan

“Va a tratar de intimidar a la gente para que se retire de la carrera tanto como pueda”, dijo Ryan.



Asimismo, confió en que el magnate no será nominado para los comicios de 2024.



“El hecho de que sea mucho más pobre en las encuestas que cualquier otra persona que se postule para presidente, como republicano contra demócrata, es suficiente. Él lo sabrá. Así que, ya sea que se postule o no, realmente no sé si importa”. Él no va a ser el nominado”, señaló.



En 2012, Ryan fue el compañero de fórmula presidencial del ahora senador Mitt Romney, republicano de Utah, y sucedió a John Boehner como presidente de la Cámara en 2015. Dejó el Congreso en 2018 y desde ese entonces ha trabajado en el sector privado.



La relación entre Trump y Ryan siempre ha sido complicada. Como candidato presidencial en 2016, el magnate bombardeó a Ryan con insultos, llamándolo débil y desleal.



Ryan ha instado al Partido Republicano a deshacerse de Trump, quien sigue siendo el líder de facto del partido y quien, muy a su pesar, sigue siendo el candidato con más probabilidades de lograr la nominación presidencial republicana en 2024.

Te puede interesar:

– Trump ataca a Paul Ryan por defender la Enmienda que otorga ciudadanía a hijos de indocumentados

– Paul Ryan para en seco a Trump sobre quitar derecho a ciudadanía a hijos de indocumentados

– La advertencia de Paul Ryan sobre plan de Trump